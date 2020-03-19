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АНАЛИТИКА

Экспериментальные препараты и плазмолечение. Как быстро мир справится с пандемией коронавируса

08:33 18.03.2020 |

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 Екатерина СТАРОКОЛЬЦЕВА-СКРЫПНИК / Деловая столица

Десятки фармацевтических компаний и тысячи ученых ежедневно ищут новые способы лечения, проводят исследования и пытаются изобрести вакцину от коронавируса.

Прикрывать рот, когда чихаешь. Мыть руки с мылом. Сидеть дома, если заболел. Соблюдать социальную дистанцию.

Слышали об этом? Именно так ВОЗ рекомендовала лечить знакомый всем нам грипп в 2015 г. Сегодняшние рекомендации по лечению инфицированных коронавирусом почти ничем не отличаются. Современные врачи сделали ставку на симптоматическое лечение. Из профилактики: карантин, изоляция больных пациентов в отдельные палаты/боксы и административно-превентивные меры. Все, чтобы помочь медикам подготовиться к наплыву тяжелых пациентов, властям успеть закупить средства защиты и аппараты для вентиляции легких, а ученым дать время изобрести вакцину и лекарство. Кажется, пока все получается.

Симптоматическое лечение

Люди из постсоветских стран переживают двойной шок. С одной стороны, многие впервые узнают о понятии "симптоматическое лечение". Ведь далеко не все читают рекомендации ВОЗ или подписаны на "Фейсбук" Уляны Супрун. Поэтому им сложно смирится с тем, что чеснок, горчичники, иммуномодуляторы и гомеопатия не помогают при любых острых респираторных вирусных инфекциях. Весь цивилизованный мир давно об этом знает, поэтому не спешит плавить парафин на свечи.

Второй шок заключается в том, что коронавирус, как, впрочем, и грипп, преимущественно лечится самоизоляцией, обильным питьем, ибупрофеном/парацетамолом и увлажнением слизистых носа. Самое опасное - это осложнения. В группу риска, в частности, попадают пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни вроде диабета.

Все эти шоковые факторы шлифуются карантином - теперь приходится проводить время с детьми и близкими и готовить завтрак собственноручно. Запасаться продуктами и лекарствами. Находить себе занятие в четырех стенах или гулять в парках. В целом, вести жизнь окейбумеров с поправкой на интернет и доставку пиццы. Это неплохо. И "зомбиленд" вряд ли предвидится.

Впрочем, десятки фармацевтических компаний и тысячи ученых ежедневно ищут новые способы лечения, проводят исследования и пытаются изобрести вакцину.

"Ремдесивир": от Эболы и коронавируса

35-летнему жителю округа Снохомиш, штат Вашингтон, заразившемуся коронавирусом на злосчастном теплоходе Diamond Princess, вкололи экспериментальный препарат. Врачи приняли такое решение из-за сложного протекания болезни, а именно - из-за развившейся пневмонии у пациента. Уже на следующий день после укола он почувствовал себя лучше и начал принимать кислород. Препарат называется "Ремдесивир". Это нашумевшее лекарство, продемонстрировавшее хорошие результаты против лихорадки Эбола и SARS. Сегодня его уже тестируют на группах людей в штате Небраска, США. Первые результаты американские ученые обещают обнародовать в апреле.

Чтобы у всех был доступ к лекарству, биотехнологическая компания из США, Gilead Sciences, ускорила и оптимизировала его производство. Американские фармацевты, выпустившие в производство препарат, специализируются на разработке противовирусных препаратов от ВИЧ, гепатита и гриппа.

Чтобы Remdesivir одобрило международное медицинское сообщество, нужно провести тщательное тестирование. Сегодня в американском исследовании препарата принимают участие люди, имеющие лабораторно подтвержденную инфекцию SARS-CoV-2 и поражение легких с потребностью в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких.

Издание The Guardian, ссылаясь на свои источники, утверждает, что препарат уже используют врачи США, Китая и Италии для особо тяжелых пациентов.

Вакцина будет через полтора года

16 марта первый укол вакцины под кодовым названием mRNA-1273 сделали Дженнифер Халлер, 43-летней жительнице Сиетла. Вместе с ней экспериментальный препарат вкололи еще трем волонтерам: 46-летнему Нилу Браунингу, 25-летней Ребекке Сирулл и четвертому, анониму.

Они работают в сфере технологий и исследований в области здравоохранения. У двоих есть дети, и все трое работают из дома, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Далее вакцину планируют протестировать на 45 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, каждый из которых получит 2 дозы с интервалом в месяц.

Десятки фармацевтических компаний по всему миру одновременно разрабатывают вакцину от коронавируса - в Америке, Китае, Канаде, Великобритании, Израиле и других странах. Кто-то в своих разработках отталкивается от существующих вакцин от гриппа и бронхита, другие модифицируют вирус оспы и пытаются решить проблему на уровне ДНК.

Однако ближе всех к разгадке подошли фармацевты Массачусетской биотехнологической компанией Moderna Inc. Именно благодаря их разработке ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института им. Кайзера официально начали испытывать вакцину на людях. Дженнифер, Нил и Ребекка стали первыми испытуемыми.

Если все пойдет как задумано - вакцина может быть доступна для широкого использования через год-полтора, не раньше.

Плазмолечение

В феврале 11 китайцам ввели плазму их соотечественников, уже переболевших коронавирусом. В течение суток все они пошли на поправку, а один даже ушел домой спустя сутки после укола.

Плазма и раньше использовалась для лечения целого ряда заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, а также в стоматологии. Известна плазма и как метод омоложения кожи. Теперь китайские медики пробуют лечить плазмой COVID-19. Однако эта манипуляция имеет свои противопоказания и побочные эффекты: нельзя проводить плазмотерапию при инфекционных заболеваниях, вирусных болезнях крови, онкологии и сахарном диабете. Возможны аллергические реакции, гематомы и кровоизлияния. Врачи также не рекомендуют использовать плазму для профилактики.

Сегодня Китайская национальная фармацевтическая группа призывает выздоровевших от коронавируса сдавать плазму крови. В ней содержаться антитела, которые действительно помогают тяжелобольным справиться с коронавирусом.

Дети и беременные женщины в группе риска?

Королевский колледж акушеров и гинекологов - профсоюз из Лондона с практически столетней историей, 13 марта выпустил информационный бюллетень о влиянии коронавируса на здоровье беременных женщин. Ассоциация утверждает, что у большинства женщин коронавирус вызывает симптомы, идентичные гриппу или простуде. Основная рекомендация - самоизолироваться при первых симптомах и держать связь с семейным врачом и доктором, ведущим беременность.

На сегодня нет научных данных о повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19 - соглашаются в UNFPA - агентстве ООН по сексуальному и репродуктивному здоровью. Стресс для беременных женщин несет большую угрозу, чем коронавирус.

Таким образом, будущие мамы и дети исключаются из группы риска коронавируса. Так же COVID-19 не передается от матери к ребенку - известен только один такой случай, когда у новорожденного малыша выявили коронавирус.

У всех детей, которые были инфицированы COVID-19, заболевание протекало в легкой форме, все они выздоровели, утверждают врачи из Медицинского колледжа в Пекине, работающие в Ухане.

Повторное заражение

Доказано, что коронавирус можно подхватить повторно. Однако второй раз можно переболеть, например, гриппом - и в этом нет ничего катастрофического. Хоть в сети и распространяют историю о китайце, которого выписали, а он внезапно скончался от поражения легких, врачи скорее списывают такой сценарий на ошибку тестов или попросту медицинские страшилки в эру медиапаники.

Вместе с тем медики не исключают возможность вируса переходить в хроническую форму и существовать практически бессимптомно до поры до времени. Мировая наука все еще мало знает о COVID-19 в долгосрочной перспективе, однако статистика выздоровевших и разумные действия со стороны мирового медицинского сообщества вселяют надежду на лучшее.
 

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