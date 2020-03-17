Управляемое правосудие. Почему новым генпрокурором Украины стал Зеленский

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Вместо посадок весной в Украину пришли эпидемия коронавируса и новый генеральный прокурор, призванный эти самые посадки обеспечить, но последнее решение все равно будет за президентом.

Перевод Ирины Венедиктовой из кресла и.о. главы Государственного бюро расследований на должность генерального прокурора вполне укладывается кадровую логику президента последнего времени. Ирина Валентиновна ценна Банковой в первую очередь как дисциплинированный исполнитель президентской воли, да и других кандидатов на эту ключевую позицию у Зеленского, похоже, не было.

Главной претензией к предшественнику Венедиктовой на должности генпрокурора Руслану Рябошапке было то, что он так и не сумел обеспечить обещанные президентом посадки представителей предыдущей власти. Ярчайшим примером саботажа бывшим генпрокурором этого процесса стал отказ подписать проект подозрения по одному из дел в отношении пятого президента Петра Порошенко. С точки зрения юридической науки и обыкновенного здравого смысла, к решению Рябошапки было не подкопаться. Подписываться под обвинением Порошенко в том, что он, будучи президентом страны, пытался захватить государственную власть, было бы и юридически нелепо, и откровенно политически мотивировано.

С назначением Венедиктовой ситуация по делу Порошенко выглядит особенно комично, теперь новому генпрокурору уже никто не мешает подписать документы, ею же подготовленные в качестве и.о. директора ГБР. И именно этого от нее в первую очередь требуют те, кто долго и упорно травил в СМИ Рябошапку. Уже на стадии представления Венедиктовой в качестве кандидата в генпрокуроры в Верховной Раде известный дружбой с одиозным Андреем Портновым нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский практически прямым текстом спросил у Венедиктовой, собирается ли она давать дальнейший ход делам в отношении пятого президента.

Ответ без пяти минут генпрокурора оказался максимально обтекаемым: "Все, что может быть быстро и законно завершено, будет быстро и законно завершено... Следователи и прокуроры будут двигаться по этим делам. Двигаться!"

Похоже, такой ответ устроил и Дубинского, и Портнова. Последний посвятил Венедиктовой целый пост на "Фейсбуке", в котором не скрывал глубокого удовлетворения от назначения, дескать, "настроение и тезисы, озвученные новым генеральным прокурором, дают стране шанс на разрешение законсервированных проблем". Впрочем, предельная обтекаемость ответа, как и вся предыдущая публичная деятельность Венедиктовой во главе ГБР, демонстрируют, что сажать Порошенко или кого-либо еще будет вовсе не Венедиктова, а Зеленский.

Новый генпрокурор не только сегодня в парламенте говорила обтекаемо - за все время, что она возглавляла ГБР, Венедиктова всегда старалась говорить общими правильными фразами, чтобы ни у кого не возникло подозрения в наличии у нее какого-то личного мнения. Для Зеленского такая позиция должна быть особенно удобной. Недаром ему пришлось снимать Венедиктову с крайне важной должности главы ГБР, чтобы заполнить вакансию генпрокурора. Похоже, других достаточно послушных кандидатов, которым президент мог бы доверять, у него просто не было.

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, которого так же можно было бы назвать на 100% человеком Зеленского и которому прочили кресло генпрокурора сразу же после отставки Рябошапки, судя по всему, сам отказался от этого заманчивого предложения, как и ряд других потенциальных кандидатов. И такое решение вполне можно понять, ведь в Офисе генпрокурора сегодня оказался сосредоточен такой клубок противоречий, что выйти из него без потерь репутации не сможет уже никто. Новый генпрокурор гарантированно окажется под колоссальным давлением со всех сторон. Коломойский и Портнов, европейские послы и США, украинские патриоты и оппозиция, Зеленский и Ермак - все они будут готовы разорвать главу Офиса генпрокурора в клочья. Так что неудивительно, что желающих попасть под этот пресс оказалось совсем не много.

Кадровый голод для Зе-команды - вещь уже достаточно привычная и понятная, но назначив симпатичную Портнову Венедиктову, власть тут же совершила еще один не менее губительный шаг в сторону реставрации режима, ведь новым и.о. директора ГБР стал ни кто иной, как первый заместитель Венедиктовой и бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков, чье назначение в ГБР уже было встречено протестами, но при угрозе коронавируса о нем успели подзабыть. А теперь снова вспомнили.

Как бы там ни было, уже никакие формальные причины в виде не до конца послушного генпрокурора не мешают Зеленскому выполнить свое обещание посадок. Однако далеко не факт, что он кинется давать Венедиктовой соответствующие указания прямо сейчас. В ситуации, в которой оказалась страна в последние недели, подобная спешка может быть крайне необдуманной. Можно, конечно, попробовать повеселить избирателя отправкой Порошенко в СИЗО, но это уже вряд ли повысит рейтинг "народного президента". Если Зеленский хотел сажать Порошенко - это нужно было делать еще осенью, а сейчас это желание в народе уже перегорело. И даже те, кто жаждал этого, сейчас скажут: «Ну хорошо, а что ты сделал еще?». Между тем эпидемия коронавируса и сопровождающий ее экономический коллапс могут обрушить рейтинг власти очень быстро, если Зеленский не сможет хоть как-то сгладить бытовые и материальные проблемы населения. Сделать это без денег в бюджете будет абсолютно невозможно, а их при блокировании серьезного количества бизнесов из-за эпидемии нет и не будет. Значит, без внешних заимствований не обойтись. Что же касается сотрудничества с МВФ, то оно и так под большим вопросом из-за той же эпидемии коронавируса. Усугублять ситуацию, устраивая политически мотивированное уголовное преследование бывшего президента, в данной ситуации Зеленскому пока совершенно не нужно.

Так что торопиться, устраивая для сидящего на карантине населения шоу с обещанными посадками, власть, скорее всего, поостережется и как минимум подождет разрешения ситуации с МВФ. Впрочем, желание мести и быстрого пиара в голове президента может пересилить здравый смысл, со всеми вытекающими последствиями, ведь дать Украине денег в этой ситуации будет уже некому, кроме России, а цена, которую та попросит за "братскую помощь", всем нам хорошо известна, как и потенциальная реакция на это украинского общества, которое пока как-то не очень боится коронавируса.