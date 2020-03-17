В столичный транспорт не будут пускать без масок и больше 10 человек – КГГА

С 18 марта в наземный транспорт столицы будут пускать только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Напоминаю также, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция. С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, не имеющий маски, не будет допускаться к перевозке", - заявил чиновник.

По словам Поворозника, КП "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме, увеличивать количество автобусов или троллейбусов не будут.

Он также добавил, что на время карантина запретят работу продуктовых ярмарок и рынков в Киеве.



