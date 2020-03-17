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Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
10:05 17.03.2020 |
Верховная Рада Украины приняла закон №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие законопроекта №3219 целом проголосовали 344 народных депутата.
Закон предусматривает создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности:
- проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках", 100%-процентную предоплату за такие товары, работы и услуги, освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Такие нормы будут иметь временный характер, и действовать 3 месяца.
- комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), а именно: возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства; запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены); отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам; продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.
Закон включает в себя поручение правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространение болезни, до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности;
Изменения также коснуться Уголовного кодекса Украины. Предполагается введение административной ответственности за самовольное оставление места обсервации или карантина человеком, который может быть инфицирован коронавирусом, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Установление административной ответственности за необнародование информации о проведенных согласно этому закону публичных закупках.
Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ИФ), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.
Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.
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