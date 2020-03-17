Рада должна работать: Почему Зеленский пошел на конфликт с Разумковым и Коломойским

Ігор Петренко / Depo.ua

Завтра украинский парламент проведет внеочередное заседание, после чего депутаты планировали пойти работать в комитеты до 3 апреля. Но Владимир Зеленский выступил против. Он хочет рынок земли и другие вещи.

17 марта с 8 до 10 утра Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит комплекс мер, которыми Украина должна затормозить, а в идеале и остановить распространение коронавируса. Среди этих мер, по данным СМИ, осуществление закупки товаров, работ и услуг без применения процедур, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках" для возможности оперативно реагировать на ситуацию; возможность стопроцентной предварительной оплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом; предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина; запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время проведения мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; совершенствование законодательства по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения и о защите населения от инфекционных болезней, в частности определен порядок введения карантина, усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины, порядок принудительной изоляции и самоизоляции; отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

То есть, среди прочего, речь идет и о о пакете антикризисных мер для поддержки бизнеса в период кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. При этом, вопреки печальным прогнозам, монобольшинство решило не рассматривать ряд контраверсионных вопросов, которые могли возмутить общество, и без того раздраженное ограничительными мерами для недопущения распространения коронавируса, закрытием большинства предприятий малого и среднего бизнеса и ожидаемым в связи с этим комплексом экономических и социальных проблем, первой из которых станет вынужденная безработица граждан. Но это решило монобольшинство, по словам Разумкова. Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что считает недопустимым изменение планов работы ВР и работу в комитетах до 3 апреля. В то время, когда нужно принимать важные решения, голосовать за министров, рынок земли...

Зеленский пошел против Коломойского. Именно депутаты из группы олигарха не очень хотели продолжения работы Рады в пленарном режиме. Также он пошел на конфликт со спикером Разумковым. И именно в этот момент на собрании фракции он попытается договориться с депутатами о продолжении работы.

Таким образом, идет банальная игра "кто в доме хозяин". Поговаривают, что пойти на открытое противостояние Зеленскому подсказал Ермак. И от того, сломает ли он "слуг" и заставит ли их работать в пленарном режиме, а не идти в комитеты до 3 апреля, зависит немало.

Вернемся к законотворчеству. Вот лишь несколько щекотливых вопросов для общества. Начнем с кадрового. Речь идет об окончательном вытеснении из власти так называемых соросят - группы либеральных прозападных экспертов из среды грантовых негосударственных институтов, которые заняли кресла министров и руководителей ряда ведомств в сентябре 2019 года. Ожидалось скорое завершение этого процесса после молниеносной зачистки "правительства соросят" 4 марта, отставки премьера Алексея Гончарука (который, судя по сногсшибательному накоплению негатива в нашей стране и вокруг нее, должен бы сейчас очень благодарить "доброжелателей" за то, что своевременно перебросил ответственность на другого "козла отпущения" - Дениса Шмыгаля) и увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Но оказалось, что до конца марта так и не будут сделаны анонсированные группой поддержки Игоря Коломойского в Телеграм и "Фейсбук"-каналах следующие шаги по расчистке территории власти под креатуры олигархов - увольнение руководства Национального банка Украины, председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также изгнание с должности включенного в реестр коррупционеров директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и назначение "нового честного" генпрокурора. По информации Depo.ua, на Банковой сейчас просто отсутствует адекватная и компромиссная для заинтересованных игроков кандидатура в кресло, которое еще не остыло от реформаторского пыла Рябошапки. Нет и механизма законного увольнения Сытника - Рада должна принять для этого специальный закон, который в повестке дня завтрашнего заседания отсутствует.

Смещение же председателя правления НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой грозит окончательно испортить отношения Киева с Международным валютным фондом, без очередного транша помощи которого (и без того с каждым днем все более призрачной, учитывая хаос, в который погружается западный мир и в котором стабильно находится Украина) наша страна оказывается на пороге дефолта. К чему и ведет ситуацию тот же днепровский миллиардер.

Между прочим, пауза в пленарной работе Рады, если она все-таки странным образом будет, отложит рассмотрение ключевого требования МВФ к Украине - законопроекта о невозврате банков бывшим владельцам. Против принятия этого закона активно выступает упомянутый выше Коломойский.

Экономический кризис, который набирает обороты, видимо, не является достаточно веским основанием для действующей власти избрать кандидатуры на незаполненные вакансии в правительстве Шмыгаля. Ведь в новом кабинете, который некоторые злые языки нарекли олигархическим, отсутствуют четыре полноценных министра: функции руководителей Минэкономики, Минэнергетики и защиты окружающей среды, Минкультуры, а также Министерства науки и образования выполняют чиновники в статусе и. о. Временно исполняющие обязанности не обеспечат гражданам даже иллюзию экономической стабильности. Впрочем, а не снята ли такая необходимость с повестки дня власти - ведь все можно списать на коронавирус. Это вряд ли приемлемо в нынешних обстоятельствах, но то ли кадровый ЗЕ!лифт сломался между этажами, то ли никак не договорятся главные выгодоприобретатели от пребывания Владимира Зеленского на Банковой.

Требует ответа и другой резонансный вопрос: открытие рынка земли. Чтобы сделать этот шаг, завершить рассмотрение 4 тысяч поправок и принять соответствующий законопроект, депутатам осталась какая-то неделя. Но и здесь пока нависла остановка. Не исключено, потому что уже не работает на должности руководителя президентского офиса человек, который был способен настроить "зеленый принтер" - монобольшинство в Раде - на героические подвиги и чуть ли не круглосуточную работу. Андрей Богдан, говорят, умел найти нужные слова и мобилизовать две с половиной сотни ЗЕ!депутатов на непопулярные решения.

У Андрея Ермака, который пришел на замену Богдану, совершенно другой стиль работы - больше убеждает, чем давит. В условиях, когда ему приходится работать с двумя с половиной сотнями депутатов-"слуг", которые, как оказалось, вовсе не является монолитом, принятие ключевых для Банковой вопросов может существенно осложниться. Почувствовав слабость окружения президента, члены клуба олигархов могут уже значительно менее крыться в своем стремлении сформировать собственные "клубы по интересам" в среде "зеленой" фракции. Можно прогнозировать, что ключевые законы парламент не примет быстро независимо от того, пойдет ли на карантин или нет. То есть турборежима точно не будет.

Также наблюдатели предполагали попытку принять на внеочередном заседании такие опасные инициативы, как закон о референдуме, что откроет ящик Пандоры и может разнести страну на куски.

И тот факт, что после размышлений власть все-таки якобы отказалась от планов рассматривать ряд сомнительных и спорных документов, свидетельствует о нежелании Баковой идти на дальнейшее обострение и без того непростых отношений с патриотической оппозиционной средой, которая проявила себя и внутри фракции власти, особенно после волны недовольства решением Ермака и его российского контрагента по Минским переговорам Козака приобщить к процессу представителей "Л-ДНР", а Россию поставить в ряд внешних наблюдателей вместе с западными государствами. Да и достаточно заметный митинг добровольцев 14 марта в центре столицы и на Банковой стал звоночком, который власть, кажется, услышала. Но Зеленский мог передумать. Завтра проголосуют закон о коронавирусе, который усилит роль полиции. И никакие акции протеста уже не страшны.