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Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек
18:47 16.03.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Кабинету министров Украины запретить массовые собрания более десяти человек.
"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии. Лидеров всех церквей прошу с понимает отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.
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