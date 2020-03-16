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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Слуги народа» хотят в пять раз поднять налоги землепользователям

18:14 16.03.2020 |

Новости АПК

 Денис Вергун / UBR.ua

Платить будут даже те, кто землей не пользуется, но простых дачников обещают не трогать.

Группа народных депутатов от партии "Слуга народа", включая главу фракции Давида Арахамию, подала в Верховную Раду законопроект, которым хочет детенизировать рынок сельхозземель в Украине.

Достичь этого монокоалиция планирует за счет увеличения фискального давления на собственников земельных участков сельхозназначения, собственников паев и арендаторов сельхозземли.

Мелких садоводов и дачников данная новация коснуться не должна.

Депутаты предлагают ввести новый термин: "поставленное налоговое обязательство", которое так же, как и земельный налог, будет исчисляться в привязке к нормативной оценке земли (или к стоимости аналогичного участка в конкретной области) и исходя из размера участка.

Но если сегодня максимальная ставка земельного налога устанавливается в размере до 1% от нормативной оценки земли в год, то новое налоговое обязательство предлагается определить в размере 5% от нормативной оценки земельного участка. То есть в пять раз больше.

"Предполагается, что это будет стимулировать официально оформлять арендные правоотношения, сделает невозможным сокрытие доходов от аренды и реализации продукции, а также создаст равные условия для ведения бизнеса для всех сельхозпроизводителей. При этом увеличится уплата налогов в бюджеты всех уровней", - отметила нам адвокат, руководитель направления налогового консалтинга ЮК Legal House Галина Пилипенко.

В чем видят проблему авторы инициативы

По мнению авторов законопроекта, тенизация доходов и объектов налогообложения является основной проблемой, которая уже много лет тормозит экономическое развитие страны.

По экспертным оценкам, существующий сегодня теневой рынок аренды сельхозземель составляет 28% от их общей площади в Украине - примерно 12 млн из 42 млн гектар. При этом в официальной аренде находится около 25 млн. гектар.

Согласно пояснительной записке к документу, объемы же теневой аренды сельскохозяйственных земель в Украине составляют от 19 до 69 млрд грн. При этом ежегодные потери бюджетов всех уровней от недополучения налогов и других платежей составляют от 6 до 22 млрд. грн.

"Это негативно влияет как в целом на экономику государства - в связи с недополучением значительных сумм налогов и других платежей по аренде, так и на самих арендодателей, поскольку им платят "в черную" мизерную арендную плату. При этом более 1,6 млн паев принадлежат гражданам пенсионного возраста, для которых ни одна копейка не является лишней", - говорится в пояснительной записке.

По данным Налоговой службы, по состоянию на 2019 год, в Украине насчитывается 3,6 млн владельцев паев, которые владеют 16,4 млн га земли, а средний размер пая составляет 4,1 га.

Из всех владельцев паев - 2,3 млн фермеров сами обрабатывают свою землю. Еще 1,4 млн человек сдают 6,1 млн га в аренду. Большинство из этих земель находятся в аренде у с/х предприятий, в том числе сельхозпроизводителей работающих на "упрощенке".

Еще одна связанная с использованием земли проблема, по мнению авторов инициативы, - сокрытие производителями реально полученных доходов от реализации собственной с/х продукции и избежание их налогообложения.

Значительное количество граждан-владельцев земельных участков или паев не декларируют доходы, полученные от использования своей земли, а налоговые агенты не удерживают налоги с таких выплачиваемых доходов.

"Таким образом честные с/х товаропроизводители выполняют законодательство и платят все установленные платежи и налоги, но оказываются в неравных условиях с "минимизаторами", у которых налоговая нагрузка значительно ниже. Это делает невозможным развитие нормальной конкуренции и рынка сельхозпродукции и негативно влияет на привлечение инвестиций в аграрный сектор Украины", - говорят авторы законопроекта.

Как предлагают платить налог

Если инициативу вскоре примут, налоги по-новому просчитают уже по итогам 2020 года.

Введение законопроекта добавит налогоплательщикам также и административных забот, связанных с дополнительной отчетностью (приложения к декларациям), с коммуникацией с налоговыми органами по вопросам урегулирования споров, касающихся налоговых уведомлений-решений, а также, прогнозировано - на судебные споры, говорят юристы.

При расчете налогов, собственник или пользователь земли обязан будет сравнить сумму налогов с определенным по формуле поставленным налоговым обязательством.

В случае, если большей окажется сумма поставленного налогового обязательства, налогоплательщик будет обязан увеличить сумму налогов (доплатить) на сумму такого превышения.

Юридическое лицо будет сравнивать с поставленным налоговым обязательством суммы:

* налога на прибыль предприятий (от деятельности, связанной с использованием земельных участков);

* налога на доходы физических лиц и военного сбора, уплаченных за сотрудников, принимающих участие в производстве, и ЕСВ, уплаченного на зарплату таких сотрудников;

* земельного налога;

* НДФЛ и военного сбора уплаченных при выплате дохода арендодателям земельных участков

 При этом юрлицо будет обязано подавать отдельное приложение к годовой налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий.

Физические лица вскоре, после 1 июля следующего за отчетным года, будут получать налоговое уведомление-решение об оплате НДФЛ и военного сбора, рассчитанных с учетом поставленного налогового обязательства.

При согласии с этим расчетом фермер обязан будет уплатить налоги до 1 августа. А при несогласии - обратиться в налоговую с документами, подтверждающими его доходы, полученные от соответствующих земельных участков, либо данные для внесения изменений в расчет поставленного налогового обязательства.

"В случае, когда доходы субъекта сельскохозяйственного производства от продажи собственной продукции получены физлицом-собственником земельного участка, который соответствует условиям, определенным в Налоговом кодексе, и площадь которого не превышает один гектар, то такие доходы не включаются в состав общего налогооблагаемого дохода", - отметила в беседе с UBR.ua адвокат, партнер ЮА "Абсолют" Ирина Земляная.

Физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения будут сами рассчитывать поставленное налоговое обязательство и подавать отдельное приложение к налоговой декларации, сравнивая с "эталоном" уплаченные суммы НДФЛ, военного сбора, земельного налога и ЕСВ.

Плательщики единого налога - сельхозпроизводители также обязаны будут рассчитывать в отдельном приложении к декларации сумму поставленного налогового обязательства и сравнивать с ней суммы уплаченного единого налога, НДФЛ, военного сбора и ЕСВ с доходов сотрудников, НДФЛ и военного сбора с доходов арендодателей земли.

"С точки зрения налогоплательщиков данный законопроект может рассматриваться как попытка усиления налогового давления на собственников земель с/х назначения, землепользователей, производителей сельхозпродукции. Особенно ощутимым удар будет для тех собственников земли-физических лиц, которые ее не используют, поскольку ввиду предлагаемых изменений, это не является основанием для освобождения от уплаты налога, рассчитанного органом ГНС", - говорит Пилипенко.

Разбираем на примере

Максимальная (и наиболее часто использующаяся) ставка земельного налога - 1% от суммы нормативной оценки земельного участка.

В среднем 1 гектар пашни оценивают примерно в 30 000 грн. Таким образом, собственник 2 га земли заплатит земельного налога примерно 600 грн.

В то же время примерная сумма поставленного налогового обязательства за календарный год по такому же участку будет составлять:

30 000 грн х 2 га х 0,05 х 12/12 = 3 000 грн.

Итого собственник, который даже не получил дохода от своей земли, обязан будет заплатить в бюджет сумму, которая в 5 раз выше земельного налога (в нашем примере - 600 грн. земельного налога и 2 400 - разницы между поставленным налоговым обязательством и уплаченными налогами).

При этом следует отметить, что законопроект никак не влияет на расчет и уплату самого земельного налога, налогов с доходов, полученных от видов деятельности, не связанных с использованием сельскохозяйственных земель.

Безусловно, говорят юристы, как следствие, больше физлиц будут стремиться оформлять официальные договоры аренды (субаренды), а товаропроизводители стараться "приблизить" сумму уплачиваемых налогов к сумме поставленного налогового обязательства.

Все эти тенденции повлияют на стоимость как аренды земли, так и стоимость выращенной/произведенной продукции, и явно не в лучшую сторону для собственников и потребителей.

"Такое нововведение на начальном этапе безусловно может привести к некоторым колебаниям цен на продукцию сельскохозяйственного производства, которая производится субъектами, злоупотребляющими оптимизацией налогообложения. Но в целом, наряду с другими нововведениями, данное новшество является позитивным вектором реформирования сельскохозяйственного сектора", - считает Ирина Земляная.

Тем не менее, горят юристы, полной детенизации рынка земли и доходов в ближайшем будущем не предвидится. "Вряд ли внедрение законопроекта позволит достичь поставленных перед ним целей в той мере, как этого ожидают инициаторы", - говорит Пилипенко.

Кого не коснется

Поставленное налоговое обязательство не будет определятся по отношению к собственникам и пользователям земельных участков, предоставленных лицам в рамках норм бесплатной приватизации, предусмотренных Земельным кодексом, для садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, личного крестьянского хозяйства (до 1 га).

Поставленное налоговое обязательство также не будет рассчитываться для физлиц, являющихся собственниками, постоянными пользователями земельных участков, которые сдаются в аренду (передаются в пользование) на основании официально зарегистрированных договоров и для арендаторов земельных участков, которые переданы в пользование другим лицам по договорам аренды, эмфитевзиса.
 

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