Финансовые новости
- |
- 17.03.20
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Без иммунитета. Почему из-за коронавируса в Украине больше других паникует власть
17:51 16.03.2020 |
Украине было бы куда проще пережить пандемию опасного уханьского вируса, если бы паникой не была заражена власть. Но последние события в Украине четко дают понять, что на этом этапе больше всего паникуют не рядовые граждане, которые еще до конца не осознали всю степень опасности, а нынешняя национальная элита, которая мало того, что не знает, что делать, так еще и боится брать на себя ответственность за происходящее.
Несмотря на то что у Украины было достаточно времени на подготовку к неизбежному приходу инфекции, вирусу удалось застать нашу страну особенно уязвимой. В стране недоформировано правительство, а премьер Денис Шмыгаль и новые министры пока не демонстрируют готовности нести всю полноту ответственности за противостояние с вирусом.
В идеале в ответ на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире в Украине должен был бы быть сформирован оперативный штаб во главе с конкретным чиновником, который бы взял на себя централизованное руководство организацией карантина, просветительскую функцию для населения и получил бы полномочия решать организационные вопросы по обеспечению всего необходимого для борьбы с эпидемией. Однако пока подобный штаб создан только при МИДе и только по вопросам защиты украинцев, оказавшихся в странах, являющихся главными очагами инфекции. По данным источников, в обед понедельника, 16 марта, такой координационный совет якобы был создан и возглавил его президент Владимир Зеленский. Но пока это все неподтвержденная информация.
Все же попытки власти централизованной организации карантина наталкиваются то на саботаж со стороны местной власти, как это, например, произошло в Харькове, то на невозможность выполнить рекомендации из-за отсутствия масок, антисептиков и т. п. Судя по доходящей до нас информации, органы местного самоуправления в этой ситуации пребывают в растерянности и непонимании, что же теперь делать, и действуют часто на свой страх и риск или не делают вообще ничего.
Власть заявляет о полной готовности к вызовам, но до сих пор непонятно, кто же конкретно за эту готовность отвечает: президент, СНБО, премьер-министр, Минздрав или главный санитарный врач.
Но коронавирус - это не только карантин и медицина, это тяжелейшие экономические последствия, которые нужно предвидеть и упреждать уже сейчас. Однако министра экономики в новом Кабмине пока нет, и, что самое печальное, в Офисе президента пока нет даже вменяемого кандидата на эту должность. То же самое с министром культуры, молодежи и спорта, министром энергетики и министром образования. Все эти сферы имеют самое прямое отношение к эпидемии и гарантированно пострадают от карантинных мероприятий.
Сегодня все говорят о запрете любых массовых мероприятий и закрытии магазинов и сферы услуг, не связанных с самым необходимым для выживания, но никто на высшем уровне не поднимает вопрос налогов и выживания бизнеса, которому придется закрыться на время из-за карантина. В экспертной среде уже говорят о необходимости налоговых каникул и другой государственной поддержки для бизнесменов, которые потеряют доходы из-за эпидемии, но власть пока хранит полное молчание.
В этот сложный период нет в стране и генерального прокурора и пока, как сообщают наши источники, нет даже кандидата на эту важную должность.
Что же касается Верховной Рады, то она как бы ушла на карантин до 3 апреля. Однако на этой неделе планируется внеочередное заседание, на котором будут приниматься законопроекты по борьбе с коронавирусом.
Казалось бы, во время карантина политическая жизнь должна остановиться, но после того, как 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак дал в Минске старт прямым переговорам с ОРДЛО, есть серьезные основания полагать, что под завесой карантина власть продолжит реализовывать свои капитуляционные планы, что теперь опасно не только для суверенитета страны, но и для здоровья населения. Воскресные события на Банковой показали, что достаточно большое число людей готовы выходить с протестами против капитуляции, несмотря на риск заразиться. Те же из представителей патриотической общественности, кто не рискнет идти в толпу людей, будут чувствовать себя обманутыми и так, будто их беспомощным положением нагло воспользовались, чтобы провернуть за их счет свои дела. Все это также раньше или позже аукнется Зе-команде.
Ну и если под предлогом несоблюдения эпидемии протестующих решат разогнать силовым путем, то это не только даст коронавирусу дополнительные шансы распространиться (для разгона большой толпы протестующих нужна не меньшая толпа правоохранителей), но и может стать повторением расправы над студентами в 2013-м, но только при более отягчающих обстоятельствах. И это в условиях не просто продолжающейся войны, но и реального обострения на Донбассе.
Карантин парламента, помимо прочего, не даст принять многострадальный закон о земле, который необходим для продолжения сотрудничества с МВФ. И у власти, судя по всему, пока нет понимания, как в условиях карантина быть с землей и с МВФ, как нет и плана, что делать, если мы не получим новый транш.
Совокупность всех этих факторов может привести к тому, что медицинские, внутренне- и внешнеполитические, экономические и военные последствия эпидемии коронавируса для Украины могут оказаться по-настоящему разрушительными.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором
|Зеленский рассказал, о чем договорился с большим бизнесом и олигархами
|Зеленский: крупный бизнес будет организовывать для своих работников свой транспорт
|С полудня 18 марта в Украине закроется метро, прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Комитет Рады одобрил послабления для бизнеса на время карантина
|Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек
|«Слуги народа» хотят в пять раз поднять налоги землепользователям
|Без иммунитета. Почему из-за коронавируса в Украине больше других паникует власть
|Конец Зе-магии. Что означают для Зеленского результаты довыборов на Харьковщине
|Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного «барыгу»
Это интересно
|Стартап Magic Leap, собравший более 2 млрд долларов на создание устройства дополненной реальности, продается
|Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?
|Nubia Red Magic 5G получил 144-герцевый экран, 240-герцевый сенсор и 300-герцевые триггеры
|Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
|Volkswagen раскрыл подробности об электрокроссовере ID.4
|Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
|Евросоюз принял «право на ремонт». Новые требования кардинально изменят дизайн смартфонов, планшетов и компьютеров