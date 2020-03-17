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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Без иммунитета. Почему из-за коронавируса в Украине больше других паникует власть

17:51 16.03.2020 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Украине было бы куда проще пережить пандемию опасного уханьского вируса, если бы паникой не была заражена власть. Но последние события в Украине четко дают понять, что на этом этапе больше всего паникуют не рядовые граждане, которые еще до конца не осознали всю степень опасности, а нынешняя национальная элита, которая мало того, что не знает, что делать, так еще и боится брать на себя ответственность за происходящее.

Несмотря на то что у Украины было достаточно времени на подготовку к неизбежному приходу инфекции, вирусу удалось застать нашу страну особенно уязвимой. В стране недоформировано правительство, а премьер Денис Шмыгаль и новые министры пока не демонстрируют готовности нести всю полноту ответственности за противостояние с вирусом.

В идеале в ответ на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире в Украине должен был бы быть сформирован оперативный штаб во главе с конкретным чиновником, который бы взял на себя централизованное руководство организацией карантина, просветительскую функцию для населения и получил бы полномочия решать организационные вопросы по обеспечению всего необходимого для борьбы с эпидемией. Однако пока подобный штаб создан только при МИДе и только по вопросам защиты украинцев, оказавшихся в странах, являющихся главными очагами инфекции. По данным источников, в обед понедельника, 16 марта, такой координационный совет якобы был создан и возглавил его президент Владимир Зеленский. Но пока это все неподтвержденная информация.

Все же попытки власти централизованной организации карантина наталкиваются то на саботаж со стороны местной власти, как это, например, произошло в Харькове, то на невозможность выполнить рекомендации из-за отсутствия масок, антисептиков и т. п. Судя по доходящей до нас информации, органы местного самоуправления в этой ситуации пребывают в растерянности и непонимании, что же теперь делать, и действуют часто на свой страх и риск или не делают вообще ничего.

Власть заявляет о полной готовности к вызовам, но до сих пор непонятно, кто же конкретно за эту готовность отвечает: президент, СНБО, премьер-министр, Минздрав или главный санитарный врач.

Но коронавирус - это не только карантин и медицина, это тяжелейшие экономические последствия, которые нужно предвидеть и упреждать уже сейчас. Однако министра экономики в новом Кабмине пока нет, и, что самое печальное, в Офисе президента пока нет даже вменяемого кандидата на эту должность. То же самое с министром культуры, молодежи и спорта, министром энергетики и министром образования. Все эти сферы имеют самое прямое отношение к эпидемии и гарантированно пострадают от карантинных мероприятий.

Сегодня все говорят о запрете любых массовых мероприятий и закрытии магазинов и сферы услуг, не связанных с самым необходимым для выживания, но никто на высшем уровне не поднимает вопрос налогов и выживания бизнеса, которому придется закрыться на время из-за карантина. В экспертной среде уже говорят о необходимости налоговых каникул и другой государственной поддержки для бизнесменов, которые потеряют доходы из-за эпидемии, но власть пока хранит полное молчание.

В этот сложный период нет в стране и генерального прокурора и пока, как сообщают наши источники, нет даже кандидата на эту важную должность.

Что же касается Верховной Рады, то она как бы ушла на карантин до 3 апреля. Однако на этой неделе планируется внеочередное заседание, на котором будут приниматься законопроекты по борьбе с коронавирусом.

Казалось бы, во время карантина политическая жизнь должна остановиться, но после того, как 13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак дал в Минске старт прямым переговорам с ОРДЛО, есть серьезные основания полагать, что под завесой карантина власть продолжит реализовывать свои капитуляционные планы, что теперь опасно не только для суверенитета страны, но и для здоровья населения. Воскресные события на Банковой показали, что достаточно большое число людей готовы выходить с протестами против капитуляции, несмотря на риск заразиться. Те же из представителей патриотической общественности, кто не рискнет идти в толпу людей, будут чувствовать себя обманутыми и так, будто их беспомощным положением нагло воспользовались, чтобы провернуть за их счет свои дела. Все это также раньше или позже аукнется Зе-команде.

Ну и если под предлогом несоблюдения эпидемии протестующих решат разогнать силовым путем, то это не только даст коронавирусу дополнительные шансы распространиться (для разгона большой толпы протестующих нужна не меньшая толпа правоохранителей), но и может стать повторением расправы над студентами в 2013-м, но только при более отягчающих обстоятельствах. И это в условиях не просто продолжающейся войны, но и реального обострения на Донбассе.

Карантин парламента, помимо прочего, не даст принять многострадальный закон о земле, который необходим для продолжения сотрудничества с МВФ. И у власти, судя по всему, пока нет понимания, как в условиях карантина быть с землей и с МВФ, как нет и плана, что делать, если мы не получим новый транш.

Совокупность всех этих факторов может привести к тому, что медицинские, внутренне- и внешнеполитические, экономические и военные последствия эпидемии коронавируса для Украины могут оказаться по-настоящему разрушительными.
 

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