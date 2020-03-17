Конец Зе-магии. Что означают для Зеленского результаты довыборов на Харьковщине

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В Харьковской области прошли довыборы в Верховную Раду. И хотя официальных результатов еще нет, безоговорочная победа Юлии Светличной на них уже очевидна, как и исчезновение "Зе-магии".

Несмотря на то что официальные результаты выборов в Верховную Раду по мажоритарному округу №179 на Харьковщине будут еще нескоро - на их объявление у ЦИК есть время до 30 марта - уже есть данные экзитполов, показывающие явного фаворита. Согласно опросу "Передовых правовых инициатив" первое место в гонке занимает бывший губернатор Харьковщины Юлия Светличная с результатом в 71,28%. На втором месте оказалась выдвинутая "ЕС" бывшая нардеп Виктория Пташник со своими 10,98%, "бронзу" взяла самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко с результатом 7,41%. Остальные кандидаты имеют результат в пределах статистической погрешности. Такая картина позволяет утверждать, что установленные ЦИК результаты не будут существенно отличаться от результатов опросов, и победителем на довыборах станет Светличная.

Фактически расчистил электоральное поле для нее отказ от борьбы влиятельного бизнесмена, экс-регионала Анатолия Гиршфельда, который несколько раз становился безоговорочным лидером симпатий избирателей на округе. Не стал идти на выборы и председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, "пересидевший" многих харьковских губернаторов - Арсена Авакова, Михаила Добкина, Игоря Балуту, Игоря Райнина, Юлию Светличную.

По сути, победа довольно успешного бывшего губернатора Харьковской области стала закатом "магии" бренда президентской партии "Слуга народа", в прошлом году выигравшей парламентские выборы практически полностью благодаря персональному рейтингу президента Зеленского. Еще 3 марта на заседании Центризбиркома объявили о снятии с выборов кандидата от "слуг" Виктории Алексейчук, которая на предыдущих выборах проиграла Александру Фельдману на округе в Харькове.

Преподаватель харьковской Юракадемии Алексейчук уже участвовала в парламентских выборах. Летом прошлого года она баллотировалась в Верховную Раду на 174-м округе, незначительно проиграв ветерану харьковской политики Александру Фельдману. Впрочем, кулуарно выдвинутая на закрытом съезде "слуг", во время кампании она, видимо, не впечатлила руководство партии своим рейтингом. Чтобы избежать надвигающегося позора, ведь Алексейчук фактически не знали в провинциальном округе, в отличии от Харькова, в партии решили снять ее кандидатуру, о чем еще 3 марта на своем заседании объявила ЦИК.

Дополнило общую картину доминирования Светличной и снятие самовыдвиженца Александра Диденко, так и не договорившегося о выдвижении от родной ему партии ОПЗЖ. Фактически он единственный из списка номинантов на победу мог составить конкуренцию Светличной, имея немалые шансы на победу. В отстранении Диденко и в отказе ему в партийной поддержке, видимо, сыграла роль пресловутая близость фаворитки выборов Светличной к нынешнему областному руководителю партии Медведчука, Игорю Райнину, который мог уговорить Диденко снятся с выборов.

Закономерным стал результат бывшего министра агрополитики и экс-депутата Игоря Швайки. Одному из самых узнаваемых "свободовцев", Швайке не помогло дистанцирование от собственной политсилы, с треском проигравшей на прошлогодних выборах и переживающей системный кризис. Бывший кандидат в мэры Харькова получил результат в пределах статистической погрешности.

На фоне эпидемии коронавируса и как следствие очень низкой явки, которая не дотянула даже до трети зарегистрированных избирателей, победа Светличной выглядит еще более впечатляющей. По данным наших источников, экс-губернатор не собирается входить в какую-либо фракцию в парламенте, но голосовать будет синхронно с партией ее патрона Игоря Райнина - ОПЗЖ.

Что касается "Слуги народа", то для нарубивших немало дров за последних полгода депутатов из монобольшинства безграничное доверие избирателей, похоже, закончилось. Приближаются местные выборы, на которых, вероятно, уже не смогут победить не только "ноунеймы" от "Слуги", но и кандидаты, чье участие в выборах еще недавно казалось беспроигрышной ставкой.

Впрочем, сложившуюся ситуацию чудесно понимают и внутри президентской партии, что, собственно, и подтверждается историей с Алексейчук и Светличной. Похоже, в "Слуге народа" на местных выборах будут менять тактику. Если прошлым летом "слуги" тотально доминировали и совершенно не нуждались ни в каких партнерах и союзниках, то сегодня все выглядит так, что они готовы на сделки с идеологически близкими политсилами. То, что Алексейчук не стала препятствовать Светличной, может означать еще и то, что в парламенте новоиспеченная депутатка при всех ее связях с ОПЗЖ по ряду ключевых законопроектов вполне может голосовать синхронно и с партией власти. Правда, в последнее время трудно не заметить сближения "слуг народа" с медведчуковской ОПЗЖ.

Похоже, на местных выборах осенью кандидатов с брендом "Слуги народа" будет намного меньше, чем на прошлогодних парламентских, скорее всего, кандидатов в мэры от СН также будет не слишком много. Где-то партия власти будет договориваться с ОПЗЖ, где-то будет проводить в местные советы формально нейтральных самовыдвиженцев, где-то попытается сделать ставку на авторитетных местных лидеров. В любом случае получить всю полноту власти на местах при помощи только партийно-сериального бренда уже не получится. Да и коронавирусная эпидемия вместе со связанным с ней экономическим кризисом популярности партии власти способствовать точно не будут.

Кроме того, выборы на Харьковщине продемонстрировали и другой интересный момент. Единственной оппозицией партии власти (в данном случае таковым выступил союз СН и ОПЗЖ) остается "Европейская солидарность". Во всяком случае в 179-м округе власть приложила немало медийных усилий для нейтрализации кандидата от ЕС Пташник, несмотря на то, что формально от "Слуг народа" на округе никто не выдвигался. Так что атака на Петра Порошенко и его партию во всеукраинском масштабе в ближайшее время только усилится, ведь в условиях сближения с ОПЗЖ других серьезных политических конкурентов у "Слуги народа" не остается. "Голос" уже практически слил весь свой рейтинг, а "Батькивщина" так и остается в своей нише социал-популизма.