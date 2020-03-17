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АНАЛИТИКА

Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного «барыгу»

12:59 16.03.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Совет нацбезопасности отменил тендеры по покупке товаров для борьбы с последствиями коронавируса, и эта ситуация уж очень сильно напоминает скандальные покупки "Тамифлю" времен правительства Тимошенко.

По инициативе Министерства здравоохранения Совет безопасности и обороны своим решением разрешил закупать аппараты искусственной вентиляции легких и другие товары, нужные для борьбы с коронавирусом в Украине, без тендерных процедур.

После того как президент Зеленский подпишет соответствующий указ, решение СНБО вступит в силу. Кроме того, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что до июня правительство ввело ограничения на экспорт и реэкспорт средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок. Все это, учитывая угрозу эпидемии коронавируса, хорошо и правильно, но всякая медаль имеет две стороны.

Наверняка уже не так много украинцев помнят, как в некоторых аспектах похожая на нынешнее положение с коронавирусом ситуация сложилась в 2009 г. во время эпидемии "свиного гриппа" и как тогдашнее правительство во главе с Юлией Тимошенко закупало от него препарат "Тамифлю".

Напомним, в 2009 г., после первых смертей от "свиного гриппа", в Украине началась паника. Спасти украинцев от массового мора мог только специальный противовирусный препарат "Тамифлю", который правительство тут же начало закупать. В начале ноября в аэропорту "Борисполь" тогдашний премьер Юлия Тимошенко и тогдашний министр иностранных дел Петр Порошенко в присутствии телекамер лично встретили самолет из Швейцарии с препаратом.

Однако эта пафосная история "спасения" украинцев от ужасной болезни закончилась, как всегда - обвинениями в злоупотреблениях и махинациях, связанных с закупками жизненно необходимого препарата.

Кабмин Тимошенко тут же обвинили в том, что он закупил лекарства у фирмы-посредника в пять раз дороже, чем мог купить напрямую у производителя - швейцарской компании Roche. По информации журналистов-расследователей, стоимость закупленного препарата составляла 251 грн, или 22 евро по курсу 2009 г. за упаковку, при этом официальная цена на сайте производителя составляла 5-6 евро. Также подозрение вызвало то, что лекарство закупили у компании "Ганза", принадлежавшей Петру Багрию, который довольно часто выигрывал тендеры министерства здравоохранения.

Непосредственно отвечал за закупки директор департамента Минздрава Юрий Константинов, который до этого работал директором в компании упомянутого выше Багрия, что добавило оснований подозревать власть в махинациях.

В результате Тимошенко, вместо того чтобы стать "спасителем нации", да еще и перед президентскими выборами 2010 г., получила крупный коррупционный скандал, больно ударивший по рейтингу. Отчасти и история с "Тамифлю" и не вполне обоснованная паника по случаю "свинного гриппа", в разжигании которой также обвинили Кабмин Тимошенко, сыграли свою роль в том, что на тех выборах победила не Тимошенко, а Виктор Янукович.

В очень похожую ситуацию попадает сейчас и Владимир Зеленский со своим решением об отмене тендеров по закупкам оборудования и лекарств.

И хотя на самом деле это решение своевременное и правильное, да и коронавирус на порядок большая угроза, чем "свинной грипп" образца 2009 г., Зеленский все равно оказывается заложником всей этой истории.

Многие уже сегодня пользуются паникой населения, продавая копеечные средства профилактики вирусных заболеваний по баснословным ценам, стараясь максимально заработать на коронавирусе. И можно не сомневаться, что всегда найдется тот, кто попробует воспользоваться отсутствием тендеров, чтобы немного подзаработать на государственных закупках. И все это в конечном счете ударит по власти вообще и по Зеленскому в частности.

Уже сегодня, когда рядовой украинец видит в аптеках защитные маски по 1200 грн. за 50 штук, он тут же начинает понимать, что такое "мародерство" и "торговля на крови" на самом деле. Причем зарабатывают предприимчивые "барыги" как раз на его - рядового гражданина - здоровье, а возможно, и жизни. Смертность от коронавируса, как ни крути, достаточно высока. Ну а когда СМИ раскопают, как и у кого делались закупки во время карантина без тендерных процедур, весь негатив соберет на себе в первую очередь Зеленский, и не только потому, что именно он своим указом это разрешил, но и потому, что президент в нашей стране в ответе за все.

И если противники Зеленского воспользуются ситуацией, а они вряд ли откажут себе в таком удовольствии, то нынешний президент сможет прочувствовать на собственной шкуре каково это, быть "зеленым барыгой", мародером и человеком, который наживается на смертях. Сегодня Зеленский пытается использовать ситуацию с коронавирусом в свою пользу, договариваясь с Путиным под завесой карантина о сдаче украинских интересов на Донбассе, и резонно боится последствий именно этого своего шага. Но проблемы для "народного президента" могут прилететь совсем с другой стороны, и коронавирус может стать куда более эффективным могильщиком его рейтинга.

 

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