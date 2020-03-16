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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бунт в «Слуге народа». К чему приведет противостояние Ермака с «раскольниками»

09:29 16.03.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Фактическое признание боевиков стороной переговоров по инициативе Андрея Ермака серьезно осложнило отношения внутри партии власти, что в итоге может привести к хаосу в государстве.

Начало протестам и потенциальному партийному расколу было положено 11 марта в Минске на встрече трехсторонней контактной группы, в которой принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак и отвечающий в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак. На собрании был подписан документ о создании Консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и - внимание! - временно оккупированных Россией территорий Донбасса, то есть боевики, в равной пропорции, по 10 человек.

Когда информация просочилась в СМИ, при одновременном гробовом молчании со стороны Офиса президента, украинцы обвинили власть в государственной измене и фактической легализации боевиков как стороны переговорного процесса, чего раньше не было. Вышедший на брифинг в пятницу Ермак, по сути, накалил ситуацию еще больше. Он рассказал, что на переговорах в Минске договорились обсудить внесение поправок в Конституцию и выборов на Донбассе с террористами, подсластив пилюлю утверждением, что в переговорах будут участвовать и переселенцы с Донбасса - правда, сколько их будет и согласятся ли с этим боевики, так и осталось "за кадром". Не ответив на большинство вопросов журналистов, Ермак практически сбежал от СМИ, чем значительно ухудшил ситуацию.

К вечеру в соцсетях начало распространяться заявление депутатов от "Слуги народа", в котором в достаточно дипломатичных выражениях, но вместе с тем твердо, выражалось несогласие с результатами минских переговоров и со стратегией, избранной Офисом президента. К ночи заявление подписали уже больше 50 нардепов, и стало понятно, что в партии назревает что-то вроде бунта.

Пытаясь погасить пожар, Ермак вызвал недовольных нардепов поговорить на Банковую. Что именно там было сказано, точно неизвестно, но по той информации, которая просочилась в публичную плоскость, Ермак, по сути, повторил депутатам то, о чем говорил на брифинге, - что прямых переговоров с боевиками не будет, все делается ради обмена пленными "всех на всех" и укладывается в стратегию Офиса президента по "апгрейду" минских договоренностей. Как бы то ни было, но после встречи появилась информация, что ряд депутатов-бунтовщиков свои заявления из "Фейсбука" удалили. Так, одна из "подписанток" Ольга Василевская-Смаглюк разместила другой пост, в котором несколько сбавила накал. Она надеется, что в понедельник ситуация в Минске будет обсуждена на заседании фракции с участием президента и она сможет убедиться, что Украина в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе не идет "по приднестровскому сценарию". В общем, из написанного складывается ощущение, что она хочет продемонстрировать, что против капитуляции (в последнее не слишком верится после ее публичных комплиментов в адрес Портнова на канале Медведчука), но идти на конфронтацию с руководством партии и государства не собирается.

В свою очередь, главный "коммуникатор" партии со СМИ нардеп Евгения Кравчук попыталась успокоить коллег и общество, выступив с заявлением, что, мол, ничего "такого" не произошло, в партии просто идут "дискуссии". Впрочем, убедительно это объяснение не прозвучало. А достаточно многочисленная акция протеста, организованная на следующий день на Банковой, несмотря на коронавирусный карантин, показала, что ситуация в обществе накаляется и по-тихому минская зрада Ермака не пройдет.

В этих условиях главный вопрос - насколько принципиальными окажутся бунтовщики в "Слуге народа", сколько их в итоге окажется и хватит ли им духу зайти дальше публичного возмущения подписанными соглашениями. На сегодняшний день антиермаковцев в стане партии власти около полусотни, что, с одной стороны, немало, но и не слишком много. Фракция монобольшинства, напомним, насчитывает 248 человек (плюс спикер и вице-спикер).

Самый смелый и радикальный вариант - большинство несогласных с капитуляцией бунтовщиков в знак протеста покинут фракцию и развалят монобольшинство, выглядит наиболее фантастическим. Но даже в таком случае "слуги" смогут переформатировать коалицию, приняв во власть коллег из "Доверия", "За будущее" и в крайнем случае ОПЗЖ. С последними политсилами, к слову, у "Слуг народа" уже есть опыт плодотворного сотрудничества по замене Кабмина.

Чтобы раскол в СН по-настоящему привел к политическому кризису, нужно, чтобы бунтовщиков набралась хотя бы сотня, но для этого пока не видно предпосылок. Кроме того, не нужно забывать, что по действующему законодательству депутат-списочник, покидая по собственной воле фракцию, теряет и депутатский мандат, а на его место приходит следующий на очереди. Так что раскол коалиции - это пока скорее фантастика.

Но есть и второй вариант, депутаты-бунтовщики могут формально оставаться в составе фракции (как минимум списочники), но будут стойко придерживаться патриотической позиции и соответствующим образом голосовать. То есть де-юре они будут в коалиции, а де-факто в оппозиции собственной фракции. Такие прецеденты в парламенте прошлого созыва уже имели место. Но все опять упирается в их численность, уход полусотни человек во внутреннюю оппозицию приведет к тому, что их место займут все те же ныне ситуативные партнеры партии власти. И в таком формате де-факто новое парламентское большинство сможет работать сколько угодно. Ну а если это большинство сможет еще и окончательно реализовать капитуляцию, задуманную Ермаком, то электорат "Слуг народа" серьезно переформатируется, превратив ее, по сути, в новую Партию регионов, которую будет поддерживать исключительно пророссийский электорат юго-востока. Вот только не факт, что этой поддержки хватит партии и Зеленскому. чтобы повторить успех на следующих выборах.

Однако наиболее вероятный сценарий развития событий - это "бунт" без последствий. Группа депутатов повозмущается, руководство партии примет их возмущение к сведению. Где-то попытается успокоить, мол, нет, ни о какой капитуляции речь не идет, переговоры с сепаратистами - это вовсе не переговоры, а особый статус в Конституции, который будут с сепаратистами согласовывать - это вовсе не особый статус, а необходимый компромисс. Кого-то при этом запугают, а кого-то просто будут игнорировать, дескать, каждый имеет право на личную точку зрения.

Бунтовщики же, в свою очередь, на радикальные шаги не решатся, чтобы не ломать себе только начавшуюся блистательную политическую карьеру, не наживать врагов и не рисковать статусом и мандатом. Как результат - весь пар выйдет в свисток и никакого взрыва и раскола не состоится. Собственно, пока именно в этом направлении ситуация и развивается.

Серьезно повлиять на это, подтолкнув "раскольников" к более решительным действиям, может разве что активная часть украинского общества при помощи уличных протестов. Но сейчас для таких протестов не самое удачное время. Эпидемия коронавируса, продолжающаяся у многих апатия после победы Зеленского, да и наступающая весна революции не слишком способствуют. Тем не менее серьезную причину для социального взрыва Ермак с Зеленским уже заложили, что обязательно им аукнется, пусть и не в самое ближайшее время и чем-то куда более неприятным, чем осторожный "бунт" соратников по партии.

 

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