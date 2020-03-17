Позитив недели. ВМС Украины усилят американскими катерами типа Mark VI

Кроме того: в Гааге начали судить Гиркина, «Александр Охрименко» впервые вышел в море как военное судно, а львовские бронетехники поставили ВСУ новую партию модернизированных Т-64.

Как сообщает "Украинский милитарный портал", патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Катера могут иметь различные конфигурации оборудования: десантно-штурмовую, противодиверсионную, противоминную. В них пять сидений в рубке и дополнительные 13 сидений в основной части надстройки для размещения 18 человек. Конструкция сидений позволяет снижать уровень удара.

Как правило, катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек плюс восемь человек с досмотровой группы (всего 18 человек). На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Он оснащен холодильной установкой, микроволновой печью, раковиной, кофе-машиной, стойкой, двумя столами, мягкой лавкой, полками и шкафами для хранения продуктов, отсеком для мусора. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы.

Кроме того, украинские патрульные катера типа "Айленд" вышли в море из Практической гавани Одессы для выполнения курсовых задач. Недавно на два переданных США патрульных катера были установлены стволы и автоматы с 25-мм спаренной артиллерийской установки 2М-3М.

В ВСУ ушла очередная партия модернизированных танков Т-64

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" отгрузило очередную партию модернизированных танков Т-64. Об этом сообщает АрміяInform.

"Капитальный ремонт и модернизацию этих боевых машин освоили недавно, однако сегодня с ними уже на ты - отремонтировали не один десяток", - отметил директор предприятия Виктор Андрощук.

Он также добавил, что в течение прошлых лет конструкция танка претерпела ряд изменений, а комплектование происходит из деталей отечественных или европейских производителей. Кроме того, в бою с врагом экипажу помогут современная навигация, надежная радиосвязь, вооружение и защита.

Украина запускает программу мирового продвижения отечественного кино

Ukrainian Institute запускает долгосрочную программу системной поддержки международной программы продвижения украинского кино proMOTION. Цель программы - усилить способность актеров украинской киноиндустрии к репрезентации за рубежом, а также улучшить международное сотрудничество, в частности, с профессиональными агентствами по продвижению.

Как отмечается на сайте Ukrainian Institute, по результатам открытого конкурса в этом году пять кинопроектов получат до 150 тыс. грн для продвижения фильма за рубежом. С продюсерскими компаниями, которые станут победителями конкурса, будет заключен договор о предоставлении рекламных услуг.

"Александр Охрименко" впервые вышел в море как военное судно

Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" вышло в акваторию Черного моря для отработки курсовых задач К-2, являющихся составной частью программы подготовки корабля к выполнению задач по назначению. Также для "Александра Охрименко" этот выход стал первым уже как военного судна и с военным экипажем.

В течение суток штурманской частью корабля были отработаны организация подготовки к бою и походу, организация прохода узких мест, расхождение с целями и определение корабля разными способами. Также проверили работу главных двигателей, пожарных стволов на лафетах и маневренные элементы корабля, в частности поворотливость и инерцию. На борту судна находилась группа аварийно-спасательного отряда.

"Александр Охрименко" - первое универсальное судна такого рода в составе ВМС ВСУ. Возможности и тактико-специальные характеристики судна позволяют привлекать его к проведению поисково-спасательных работ в море с оказанием помощи аварийным надводным кораблям, подводным лодкам и летательным аппаратам, спасению экипажей и буксировке поврежденных объектов. Судно применяют для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

В Нидерландах начался суд над русскими террористами, сбившими пассажирский самолет

9 марта в Гааге начался суд над подозреваемыми в деле о сбитом над Донбассом малайзийским Boeing 777 летом 2014 г. Больше пяти лет Совместная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) вела кропотливую работу по установлению всех обстоятельств и вероятных виновных, сбору доказательств и документации преступления.

Имена четверых подозреваемых группа JIT обнародовала еще летом прошлого года. Это Игорь Гиркин ("Стрелков"), Олег Пулатов (позывные "Гюрза" и "Халиф"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонид Харченко (позывной "Крот"). "Мы проинформировали суд о решении прокуроров привлечь указанных лиц к ответственности и передали им всю доказательную базу в цифровом виде", - отметил глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке. Суд не ограничивает возможность прокуроров дополнять расследование по ходу процесса. Поэтому не исключено, что со временем подозреваемых станет больше.

Также отметим, что Совет Европейского Союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, официально на полгода продлены санкции в отношении 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции включают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов. А в конце февраля, напомним, Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России из-за аннексии АР Крым.