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Коронавирус бьет по гривне и сжигает резервы НБУ. Все плохо?

08:12 16.03.2020 |

Финансы

 

Сложная неделя на валютном рынке закончилась пятипроцентным падением курса гривни. Доллар на межбанке вырос до 26,2 грн/$ - всего за четыре дня гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.

Это один из крупнейших недельных обвалов курса в истории. Нацбанку пришлось потратить на поддержку гривни рекордную для последних лет сумму - почти миллиард долларов с прошлого вторника.

Продолжится ли падение на фоне новостей о распространении коронавируса в Украине и кто виноват в нынешнем обвале гривни? Об этом - в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.

Ежедневный шторм: сколько стоят доллар и евро

Длинные выходные 7-9 марта принесли много тревожных новостей: обвал цен на нефть и мировых фондовых рынков, ситуация с коронавирусом в Европе. Уже в понедельник взлетели курсы уличных обменников, на следующий день резким скачком отреагировал и межбанк.

Ситуация усугублялась по мере поступления новостей, связанных с коронавирусом: национальный карантин в среду, объявление пандемии от ВОЗ и запрет въезда европейцев в США - в четверг. И в конце-концов полная остановка авиасообщения в Украине в пятницу.

Итог недели на межбанке - подорожание доллара на 1,2 грн до 26,2 грн/$ или на 4,8% по сравнению с пятницей, 6 марта. Это не только крупнейшее недельное падение гривни за последние годы, но и самый высокий курс доллара с весны-лета 2019.

Особая ситуация сложилась на наличном рынке: спрос на доллары среди населения вырос в несколько раз, в некоторые моменты курс обменников отрывался от межбанка на гривню и более. Еще неделю назад наличный рынок торговался на уровне межбанка.

Вечером пятницы, 13 марта, доллар в кассах банков можно было купить по 26,5-27 грн/$, евро - по 29,7-30,2 грн/$.

Почему гривня обвалилась

Опрошенные финансисты оценивают уровень валютной турбулентности на минувшей неделе как "пять из пяти". Что влияло на курс?

Коронавирус и мировой кризис: паника обвалила гривню. Просто цитата: "Покупали все: нерезиденты выходили из гривневых ОВГЗ и покупали валюту, юридические лица досрочно гасили валютные кредиты, покупая под импортные обязательства, в том числе на форварде (под оплату контрактов в будущем. - Ред.); активно покупали валюту физические лица", - рассказал LIGA.net казначей одного из крупных банков с иностранным капиталом.

Паники добавил тот факт, что в банках в какой-то момент закончились наличные, что только сыграло на руку спекулянтам, говорят банкиры.

К концу недели спрос был уже не таким большим. НБУ дважды выходил на рынок с валютными аукционами по 200 млн каждый, но оба раза продавал значительно меньше валюты: 76 и 64 млн $ соответственно.

Вероятно, это далеко не последний всплеск паники. После того как вечером в пятницу украинские власти объявили о полной остановке авиасообщения с 17 марта, уже в понедельник валютные ралли могут продолжиться.

Почему дорожает евро. За последние несколько недель евро в Украине подорожал гораздо сильнее доллара: на наличном рынке цена евровалюты превышает 30 грн/€, на межбанке уже выше 29 грн/€. Еще в середине февраля евро можно было купить по 26,5 - 27 грн/€.

Объяснение столь резкого роста - также в турбулентности на внешних рынках. Падение мировых фондовых бирж и экстренное снижение учетной ставки ФРС в ответ на угрозу глобального кризиса, несколько снизила популярность долларовых активов. На этом фоне евро, как и другие мировые валюты (фунт, швейцарский франк, иена) последний месяц укрепляется по отношению к доллару.

В Украине нет прямого курсообразования для пары гривня-евро, используется так называемый кросс-курс через доллар. Поэтому курс евро у нас прямо зависит от ситуации в паре евро-доллар в мире.

НБУ потратил миллиард. С 10 марта НБУ ежедневно продавал на рынке около $200 млн. За четыре дня продажи составили $900 млн - абсолютный рекорд по недельным интервенциям за последние годы. Общие продажи регулятора с начала марта достигли порядка $1,5 млрд.

В четверг и пятницу Нацбанку пришлось проводить валютные аукционы - с их помощью регулятор обычно пытается задать тон рынку и показать курсовой ориентир на день. Насколько это помогло?

Опрошенные LIGA.net банкиры отмечают: курс мог уйти гораздо выше 26-26,2 грн/$, если бы не активное присутствие Нацбанка на рынке.

Каким будет курс через неделю

Финансисты пессимистично оценивают ближайшие перспективы гривни.

Верхний предел прогнозного диапазона на текущей неделе: 26,5 - 26,75 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Юрий Крохмаль (ОТП Банк), аналитики Правэкс Банка, Альфа-Банка Украина, инвесткомпании ICU.
 

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