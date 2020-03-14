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Демарш «слуг» против Ермака. Кто и почему не хочет прямых переговоров с ОРДЛО
21:57 13.03.2020 |
Около 20 "слуг" опубликовали в "Фейсбуке" заявления о неприятии договоренностей Ермака-Козака относительно создания Консультативного совета по Донбассу.
Сначала текст обращения, а затем вывод, который на самом деле прост.
"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставления поручения представителям Украины в Трехсторонней контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений относительно создания Консультативной группы в порядке и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам".
Среди подписантов есть люди Коломойского и не только: Александр Ткаченко, Богдан Яременко, Гео Лерос, Никита Потураев, Дмитрий Гурин, Дмитрий Наталуха, Анастасия Красносельская.
Чтобы ответить на вопрос, почему "слуги" - не монолит, нужно понимать, кто такой Андрей Ермак сегодня.
После увольнения Богдана и назначения Ермака главой ОП он пытается стать самым близким к Зеленскому человеком. В вопросе кадров в регионах у него происходит пока непубличное противостояние с Трофимовым.
В вопросах коммуникаций ОП Ермак пытается максимально отодвинуть Кирилла Тимошенко, близкого к Богдану. Зачистка от Рябошапки и в Кабмине - это тоже работа Ермака, который занимался этими вопросами и договорился с олигархами, но, похоже, в основном с Ахметовым, учитывая новый Кабмин. Международка - вся его. И это ключевая вещь, которая даст ему золотую акцию в будущем. Зеленскому нужен мир любой ценой, даже ценой капитуляции. Главное - под правильным соусом ее подать. Если Ермак даст Зеленскому мир, доверие президента будет безгранично.
Но "Слуга народа" и вся власть Зеленского состоит из разных групп влияния. Коломойскому не надо, чтобы Ермак стал самым близким к Зеленскому человеком. Сохранил свое влияние на кадры и Андрей Богдан. Так называемые "соросята", к которым относят Красносельскую, тоже не рады. Причем, интересы у всех могут быть разные. Кто-то очень хотел возглавить фракцию, а кого-то не устраивает, что Ермак имеет отношение к определенным делам в Киеве.
И, главное - многие понимают, что план Ермака предполагает откат в сторону России и подальше от Запада. И это не устраивает очень многих игроков. Поэтому у Ермака будет много проблем. В том числе, с олигархами, интересы которых не были учтены...
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