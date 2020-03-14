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Украина через двое суток закроет границу для иностранцев на две недели - секретарь СНБО
15:22 13.03.2020 |
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.
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