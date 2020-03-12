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Вода в Крым и другие подарки Путину. Как Зеленский укрепит дружбу с Москвой при помощи референдумов

17:55 12.03.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Как только парламент примет закон о рынке земли, его следующей заботой станет не менее скандальный закон - о референдуме.

Владимиру Зеленскому срочно приспичило вносить изменения в самые сокровенные разделы Конституции, которые могут меняться только через референдум. Над этим вопросом работает первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, являющийся официальным представителем президента Зеленского в Верховной Раде.

Конституция под Путина

Возглавляемая Стефанчуком рабочая группа уже подготовила законопроект "О всеукраинском референдуме". 4 марта его обнародовали для общественного обсуждения, которое продлится до 18 марта, после чего он будет внесен в парламент. А поскольку этот закон очень нужен Зеленскому, голосоваться он будет, по-видимому, в авральном режиме - сразу после того, как депутаты закончат процедуру принятия закона о рынке земли.

Ориентировочно можно ожидать, что закон "О всеукраинском референдуме" будет принят в первом чтении 2 апреля, а во втором чтении и в целом - 16 апреля. Спешка нужна, чтобы Зеленский поскорее мог предъявить Путину свою способность менять любые положения Конституции, в том числе и статьи из ее самых защищенных разделов: раздела I "Общие основы", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины".

Согласно Конституции, чтобы внести изменения в эти три раздела, недостаточно получить одобрение 300 народных депутатов - соответствующий законопроект должен быть утвержден на всеукраинском референдуме, который назначается президентом Украины. Однако закон, регламентирующий проведение референдумов, в Украине отсутствует с 6 апреля 2018 г., когда Конституционный суд Украины признал неконституционным Закон "О всеукраинском референдуме", принятый 6 ноября 2012 г. И вот теперь этот пробел в законодательстве будет восполнен, что откроет дорогу к референдумам и через них - к радикальным изменениям Конституции.

Напомним два положения из раздела I Конституции Украины, которые вызывают наибольшее раздражение в Кремле. Во-первых, это положение статьи 2 "Украина является унитарным государством". Путину хотелось бы вместо этого видеть Украину федерацией с очень слабой федеральной властью и практически не зависящими от нее земельными правительствами. Фактически это способ легитимизации фейковых "народных республик". Причем не только Донецкой и Луганской, но и Харьковской, Одесской, Закарпатской и т. д.

Во-вторых, это положение статьи 10 "Государственным языком в Украине является украинский язык". Путин хотел бы поставить наравне с украинским языком русский. И нынешние намерения "слуг народа" вместе с ОПЗЖ переиначить Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это лишь прелюдия к будущим попыткам протащить через референдум государственный статус русского языка.

Отказ от Крыма и вода для оккупантов

Разумеется, референдумы нужны не только для переписывания Конституции. Они могут пригодиться еще и для принятия других важных решений. В тексте законопроекта, подготовленного группой Стефанчука, говорится, что "предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о: 1) утверждении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; 2) решении вопроса общегосударственного значения; 3) утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; 4) прекращении действия закона Украины или отдельных его положений".

Какой первейший вопрос общегосударственного значения будет вынесен на референдум, еще в декабре анонсировал лично Зеленский. Он пообещал, что это будет вопрос о продаже земли иностранцам. 10 марта в интервью Bloomberg Зеленский подтвердил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы, а дальше необходимо принять закон о референдуме.

Тем временем появилась информация о том, что Банковая хочет вынести на всеукраинский референдум вопрос подачи воды в оккупированный Россией Крым. И что Банковая намерена агитировать за это, аргументируя тем, что "в Крыму живут украинцы, и Украина должна показать им, что мы готовы идти на компромисс ради них". По утверждению разных источников, Путин поставил Зеленскому условие: продвижение к миру на Донбассе возможно только в случае согласия Киева пустить в Крым днепровскую воду. И именно потому эта идея стала регулярно вбрасываться в телеэфир "слугами народа" и руководителями правительства. Народ готовят к неизбежности этого шага, а когда люди окажутся достаточно зазомбированы, им предложат подтвердить свое согласие на референдуме.

Следующая позиция, предлагаемая рабочей группой Стефанчука для вынесения на референдум, - изменение территории Украины. Согласно статье 73 Конституции вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом. Что же, если украинцы согласятся поить оккупантов Крыма - тогда Путин сможет выдвинуть Зеленскому новое условие: Донбасс в обмен на Крым.

Наконец, последняя позиция - это использование референдума для отмены законов. Стефанчук подчеркивает, что это пример прямого народовластия. Знающие люди утверждают, что первой жертвой станет языковый закон. Он будет отменен, чтобы умилостивить Путина. Хотя это скорее лишь раздразнит его аппетит.

Дьявол в деталях

Статья 4 законопроекта гласит: "Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме не нуждаются в утверждении каким-либо государственным органом"; "Решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия".

Статья 116 законопроекта устанавливает: "Всеукраинский референдум считается состоявшимся, если участие в голосовании на всеукраинском референдуме приняли не менее 50% избирателей от числа избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей"; "Закон о внесении изменений в раздел I, раздел III, раздел XIII Конституции Украины или закон о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, вынесенный на всеукраинский референдум, считается утвержденным, а законопроект о прекращении действия законом или отдельными его положениями - принятым, если за это проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании".

Итак, для принятия решения на референдуме достаточно явки чуть более половины зарегистрированных избирателей и голосования "за" чуть более половины явившихся. То есть в результате чуть более четверти избирателей примут решение, которые никто (даже конституционное большинство Рады) не сможет изменить. Исправить его можно будет только на новом референдуме, и то - не ранее чем через три года.

Таким образом, референдум - это способ обеспечить Путину гарантированный результат без возможности переигровки. Причем Путин никаких гарантий Зеленскому все равно не даст. И обещанного не выполнит, а вместо этого просто выдвинет новые требования. Впрочем, украинцы никаких претензий Зеленскому предъявить не смогут - они сами станут его соучастниками, как только примут участие в референдуме.
 

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