Спецслужба с местным колоритом: Почему в ЕС забракуют закон Зеленского об СБУ

Ігор Петренко / Depo.ua

В СБУ могут начаться важные изменения: в Раде появился проект соответствующего закона, под которым стоит подпись президента. Этого шага не первый год ждут от Киева в ЕС. Но законопроект скрывает "котов в мешке", которые могут сделать реформу службы фикцией.

Президент Зеленский в этот вторник подал в парламент проект закона о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины. Его зарегистрировали в Раде под номером 3196. Сейчас документ прорабатывается в комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Неделей ранее, 4 марта, выступая с трибуны парламента, глава СБУ Иван Баканов заявил, что "стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, способная нейтрализовать в зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде". Он также отметил, что положения законопроекта являются основанием для дискуссии.

Реформа СБУ: невыполненное обязательство перед Европой

Провести реформу Службы безопасности Украины и сделать ее современной спецслужбой, лишив несвойственных функций, требовали от Украины все западные стратегические партнеры. Это одна из наиболее затянутых во времени реформ, которая началась на бумаге еще при каденции пятого президента Украины Петра Порошенко и продолжается до сих пор. В 2016 году, при поддержке Консультативной миссии ЕС, была разработана Концепция реформы СБУ. Звучали заявления о том, что СБУ планирует реформу в два этапа, которые должны завершиться к 2020 году. Главной проблемой реформирования тогда называли распределение полномочий между правоохранительными органами. В феврале 2018 года глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас говорил, что реформа погрязла в чиновничьих кабинетах. В июне 2018-го, в выполнение требований США и для получения $200 млн помощи на нужды обороны, был принят рамочный закон "О национальной безопасности Украины". И в дальнейшем реформа СБУ была поставлена на паузу.

Ситуация будто бы получила шанс сдвинуться с места после президентских выборов. В сентябре 2019 года в СБУ заявляли, что начали функциональный аудит своих структурных подразделений для определения эффективности их работы и оптимизации кадрового состава службы. 1 октября прошлого года Коллегия СБУ поддержала концепт новой редакции закона "О Службе безопасности Украины" и подала его в комитет ВР по вопросам нацбезопасности, а в ноябре появился проект, который передали в кабинет президента. Приоритетом в нем названы приближение СБУ к моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины. Документ не был опубликован официально (что уже вызвало сомнение в искренности намерений его авторов), но основные его положения стали известны.

Проект, в частности, предусматривал поэтапное сокращение штата службы. Сейчас, по словам главы СБУ Ивана Баканова, в службе работают 27 тысяч сотрудников (максимальная численность - 31 тысяча). Эту "армию" предложили ограничить 15 тысячами, с возможностью увеличения на 5 тысяч во время особого периода или военной агрессии. Согласно заключительным положениям проекта, сокращение должно происходить в течение семи лет - до 1 января 2027-го.

Существенную критику вызвал ряд недостатков, которые содержал проект. За службой предлагали оставить избыточные функции - в частности, досудебное следствие относительно целого ряда преступлений, среди которых - экономические, контрабанда и организованная преступность. Против этого принципиально выступают западные партнеры, ведь контрразведывательные функции и ведение следствия являются совершенно разными по своей природе и цели направлениями деятельности. Если контрразведка является главной задачей службы, то следствие борется лишь с одним конкретным следствием угроз государственной безопасности - преступностью, отмечали эксперты.

Другое противоречивое предложение проекта предусматривает, что генеральный прокурор или его заместитель, по представлению председателя СБУ или его заместителя, должен передать в спецслужбы любое дело, если оно угрожает нацбезопасности. Под этот критерий можно подвести любое дело, в том числе против представителей оппозиционных политических сил.

Негативными моментами проекта также являются закрепление за руководителями службы права не открывать для общества свои декларации о доходах и обязанность других силовиков согласовывать с руководителями спецслужбы порядок осуществления антикоррупционных мероприятий в отношении сотрудников СБУ.

Недостатки проекта вызвали критику варианта реформы СБУ "от Баканова" со стороны Европейской комиссии. 12 декабря 2019 года, в первом после смены власти в Украине Ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации, в той части, где говорится об обязательствах Киева реформировать специальную службу, ЕК непривычно жестко отметила, что Украина уклоняется от выполнения договоренностей: в предложенном проекте СБУ "сохранит полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью. При этом создание эффективного парламентского надзора за службой отложено". Европейцы отметили: "ЕС продолжает защищать принятие нового законодательства об СБУ и парламентского надзора за сектором безопасности, а также превращение СБУ в современную службу, с четко определенными функциями, которые ограничиваются контрразведкой, контртероризмом и защитой государственных секретов".

Служба защиты национальной безопасности или Зе!СБУ?

И вот в Раде появился президентский законопроект №3196. Уже опубликован его текст. Согласно пояснительной записке, проект должен повысить институциональную способность Службы безопасности Украины в сфере госбезопасности и привести законодательство Украины в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины.

Проект меняет правовую регламентацию деятельности Службы безопасности Украины, закрепляет ключевые понятия, характеризующие сферу госбезопасности: национальная безопасность и ее основы, национальные интересы Украины, вводит в законодательное поле понятие национальных целей и национальных ценностей Украины и дает их трактовку.

Проект вводит четкое определение цели деятельности СБУ, ее функций и полномочий. Должны быть внесены существенные изменения в закон Украины "О контрразведывательной деятельности", где подробно выписаны права, функции и алгоритмы работы контрразведчиков, вопросы их взаимодействия с другими силовиками и судьями. Предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности, расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы.

В случае принятия, будет постепенно изменена организационная структура Службы безопасности. В частности, речь идет о поэтапном прекращении комплектования СБУ военнослужащими и переход к комплектованию лицами со специальными званиями. Одновременно автор проекта обещает "осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников Службы безопасности Украины".

К позитивам можно отнести урегулирование проблемы негласного предоставления статуса ветерана войны или лица с инвалидностью вследствие войны людям, привлекаемым к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ, которые принимали непосредственное участие в выполнении задач Службы безопасности Украины на территории государств, где велись боевые действия, и которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины а также принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.

Наряду с изменениями привлекает внимание попытка протянуть законодательные нововведения, против которых выступали представители европейских институций. Из проекта "от Баканова" в проект "от Зеленского" перешло право генпрокурора или его заместителя, по представлению председателя или заместителя председателя СБУ, отнести уголовное производство с широким перечнем преступлений к подследственности следователей органов безопасности - только на том основании, что преступление представляет угрозу государственной безопасности Украины. Повторим, под этот пункт можно подвести преследования оппозиционеров или человека, гражданская позиция которого будет раздражать президента.

За СБУ сохраняется функция досудебного расследования широкого перечня преступлений. Более того, его также расширили статьей 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Также Служба безопасности наделяется дополнительным полномочием в сфере борьбы с коррупцией - сотрудники спецслужбы будут иметь право принимать меры по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности.

Оперативные подразделения СБУ, как и ныне, остаются в перечне государственных органов, специально созданных для борьбы с организованной преступностью. То есть и эту несвойственную западным спецслужбам функцию у украинской службы забирать не планируют. В этом контексте обратим внимание на сохранение за Службой безопасности Украины права через суд отменять регистрацию и прекращать работу коммерческих предприятий и подавать в суд иски о признании недействительными деловых соглашений.

Еще одна новация, которая может повлиять на соответствующий сегмент экономики, - обязательства операторов телекоммуникаций за собственные средства устанавливать на телекоммуникационных сетях технические средства, необходимые для осуществления СБУ оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, и обеспечивать функционирование этих технических средств, а также способствовать проведению таких мероприятий и сохранять их в тайне.

Итак, президентский законопроект по реформе СБУ содержит как позитивные положения, так и те, против которых решительно выступают международные партнеры Украины и которые ставят крест на превращении СБУ из политической полиции и дубинки против экономических конкурентов власти в действительно эффективную специальную службу западного образца. Несомненно, парламентское большинство проголосует за любую президентскую инициативу. Но нужна ли реформа в таком виде Украине?