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АНАЛИТИКА

Кононавирусная политика: Почему Кернес пошел против кабмина Шмыгаля

09:40 12.03.2020 |

Политика

 Сергій Дяченко / Depo.ua

Мэрия Кернеса демонстративно отказалась от введения карантина, который с сегодняшнего дня в течение трех недель будет действовать на территории всей Украины.

Кернес остался в политическом тренде Харькова в последние 20 лет. Вспомните сепаратистский съезд 2004 года в Северодонецке, где тогдашний глава Харьковской ОГА, организатор съезда Евгений Кушнарев с трибуны кричал, что у нас не будет никакой другой власти - только харьковская. Вспомните второй сепаратистский съезд 2014 года в Харькове, организованный Кернесом и председателем Харьковской ОГА Михаилом Добкиным. Тогда политики заявили о создании парамилитарной организации "Украинский фронт" для борьбы с Майданом. Кернес и тогда говорил, что в Харькове будет только своя власть.

Вот и вчера, 11 марта 2020 года, Кернес не изменил себе и демонстративно "отфутболил" новый Кабинет министров Украины и его попытку предотвратить распространение в Украине коронавируса. Это решение мэрии в масштабах Харькова якобы стабилизирует ситуацию и навевает покой, впрочем на общегосударственном уровне отказ от карантина срывает общий для всех нас план и попытку защититься от смертоносной инфекции.

Политический аспект

Не следует забывать, что еще меньше года назад Кернес вместе с Вадимом Рабиновичем претендовали на региональную организацию политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако потуги "медведчуковцев" были обломаны необходимостью договариваться с Ринатом Леонидовичем. Следовательно, имеем компромиссное решение - облорганизацию возглавил Игорь Райнин, городскую организацию - одиозный "медведчуковец" Андрей Лесик.

Не стоит исключать и того, что отказ идти в одной канве с правительством бывшего топ-менеджера ДТЭК Дениса Шмыгаля является свидетельством непроходящей печали Кернеса и его несбыточных планов на харьковскую звено ОПЗЖ. Харьковский мэр своим, казалось бы, сугубо хозяйственным решением не начинать карантин засветил собственный маяк политических симпатий одной из групп ОПЗЖ.

Команда Кернеса вчера заявила, что в Харькове эпидситуация под контролем и якобы нет поводов для беспокойства (в США с их мощной системой здравоохранения, которые полностью закрыли границы для Европы, поводы для беспокойства есть, а в Харькове с неконтролируемым перемещением граждан со странами, где зафиксированы вспышки, и с фонтаном обезьян вместо АИВЛ в больницах - поводов для беспокойства нет). Градоначальник продолжает играть роль "островка стабильности" на востоке Украины. При этом он противопоставляет себя не только остальной Украине, но и руководству Харьковской ОГА.

Отказ Кернеса уйти на карантин может иметь, кроме эпидемических, еще и кадровые последствия для Харьковской области. Очевидно, решать "кейс Кернеса" придется председателю ОГА Алексею Кучеру. Не зря же он проходил собеседование у первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова (в отличие от главы АП Андрея Ермака, Трофимов - человек Владимира Зеленского) и доказывал свои способности обеспечить государственные функции в регионе. Сегодня утром Кучер указал мэрии на необходимость закрыть учебные заведения на карантин, выполнив постановление Правительства и распоряжение МОН. У Кернеса - тишина.

После нескольких подряд поездок на Россию, Кернес почему-то резко решил подпилить еще одну ножку стула под Кучером, подыграв тем самым Ермаку, который с самого назначения за влияние на глав ОГА борется с Трофимовым.

Мэрия уверяет, что Харьков готов к осложнению эпидемиологической ситуации, впрочем, никто не объявляет точное количество имеющихся в городских больницах аппаратов искусственной вентиляции легких, а только они способны спасти жизнь больным коронавирусной инфекцией в критическом состоянии. Поэтому заявление припухшего восьмимартовского руководителя департамента Харьковского городского совета, что в Харькове все хорошо, может вызвать только раздражающую улыбку, ведь в случае чего, отгадайте, кому эти аппараты искусственного дыхания достанутся.
 

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