Вакарчук решил уйти: Как «Голос» спасается от политической смерти

Андрій Коваленк / Depo.ua

Святослав Вакарчук - больше не руководитель партии "Голос". Им стала нардеп Кира Рудык, которая заходила в парламент под третьим номером политсилы.

Во вчерашнем ролике Вакарчук подчеркнул, что такое решение принято партией, но он продолжит быть лидером и готовить молодежь. Рудык выбрали с учетом ее управленческого опыта. Она стала уже третьей руководительницей. Первой была Юлия Клименко, впоследствии ее заменил Святослав Вакарчук.





Кира Рудык - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Работала тестовальщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года - в TAIN Ukraine.

Рудык руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом 500 человек.

Компанию Ring Ukraine совместно с главным офисом в США купил Amazon за 1 миллиард долларов. Ring специализируется на выпуске "умных" дверных звонков, которые позволяют отслеживать территорию и посетителей на расстоянии в режиме реального времени.

В чем истинные причины изменений

Если на выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов, то по последним социологическим исследованиям партия едва дотягивает до 3%. И в случае досрочных выборов в парламент не попадет.

Летом "Голос" был такой себе проукраинской альтернативой "ЕС" Порошенко, особенно для молодежи, и выехал в основном на личном рейтинге Вакарчука. Но в Верховной Раде партия не смогла найти свою нишу. Вакарчук не смог стать настоящим сильным лидером. В последнее время мы видели, как возле трибуны его сменил Сергей Рахманин, который возглавил фракцию. И именно он чаще произносил идеи выйти из Минских переговоров. Но эту идею "Голос" как-то не отстаивал до самого конца и не очень жестко. План "холодной деоккупации" Донбасса, недавно представленный Вакарчуком и Рахманиным, очень напоминает то, о чем всегда говорил Порошенко, но со своими дополнениями:

- Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничение) - не менее 6 месяцев, желательно года;

- Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия;

- Начало разоружения;

- Создание условий для деоккупации;

- Начало деоккупации и временная международная администрация;

- Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;

- Первые выборы на освобожденных территориях;

- Возвращение Крыма.

Выход из Минска стал своеобразной фишкой, а критика нового правительства "с котами в мешке" хоть как-то напомнила, что партия в оппозиции. То как "Голос" во многих случаях мог поддерживать "Слугу народа", в частности и в вопросе рынка земли, бросило тень на партийную оппозиционность. Сама роль политсилы в Раде стала размытой. А клеймо "соросята", которое навесили на партийцев-грантоедов медийные киллеры Коломойского, след Пинчука, а также атаки Портнова и компании персонально на Вакарчука за концерты на России и якобы сокрытие доходов в декларации, не прошли безболезненно для рейтинга.

Главная проблема в том, что второе пришествие Вакарчука в ВР завершилось пшиком. Он не нашел себя, лидером не стал, партию не организовал. И как-то слишком поздно в "Голосе" решили что-то менять. Это при том, что слухи о недовольстве Пинчука Вакарчуком ходили давно. А именно этого олигарха в кулуарах называют бенефициаром политсилы. Изменить хоть что-то решили, когда рейтинг рухнул и встал вопрос политического выживания. И перспективы проекта туманны.

Перед Кирой Рудык будет стоять задача найти ту самую нишу оппозиционности, которая даст толчок и веру электората в "Голос". Потому что падение рейтингов на фоне их роста в "ЕС" ярко продемонстрировало, что избиратели в "Голосе" разочарованы. На местных выборах будет трудно, хотя основная ставка на них не делается. На досрочных парламентских, которые якобы и могут состояться весной 2021-го, надо выживать. Нужно помнить, что "Голос" в определенной степени напоминает "Батькивщину" тем, что он строился как лидерский проект, фундаментом которого является лично Вакарчук. Размытость и отсутствие лидерских качеств у которого и приводит сегодня к катастрофе.

Вакарчук со временем вообще может сложить депутатский мандат. И продолжить петь. Но не сразу - должно пройти определенное время перед этим, чтобы его уход не выглядел как полное личное и партийное фиаско. До этого "Голос" должен найти то, на чем строить свое дальнейшее существование.

И этим чем-то может стать критика правительства и власти на фоне экономического кризиса. Вот только в Правительстве и.о. Министра экономики Павел Кухта, который шел в Раду под 25 номером "Голоса" и является классическим "соросенком".