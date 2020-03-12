Наш Ермак и их Козак: О чем говорили посланцы Зеленского и Путина в Минске

Роман Федюк / Depo.ua

Несмотря на многочисленные конспирологические гипотезы, сегодняшняя минская встреча Ермака с Козаком не приведет к каким-либо "тайным договоренностям" между Киевом и Москвой. Представитель Кремля просто подтвердил неизменность курса "обнуленного" Путина.

Сегодняшняя встреча заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в большинстве СМИ была подана в качестве переговоров относительно обмена пленными. Как, кстати, и предыдущее их свидание, которое состоялось 1 марта. Информацию о подобной тематике встречи в осторожной форме подтвердили журналистам и в посольстве Украины в Минске.

Но параллельно с тем ширятся слухи относительно нескольких принципиальных моментов в коммуникации Ермака. Первый из которых заключается в том, что на переговорах 1 марта глава ОП общался как с Козаком, так и с неназванными пока представителями самопровозглашенных республик. Де-факто вроде как удовлетворив требования Москвы в отношении прямых переговоров между Киевом и сепаратистами. Но сделав это непублично и в присутствии российских представителей. Что как бы "не считается" - поскольку в свое время автографы под Минском-1 также совместно ставили Кучма с Зурабовым и Плотницкий с Захарченко. Но в качестве "полноценных переговоров с террористами" тот эпизод в историю не вошел.

Однако второй, и значительно более принципиальный предмет слухов заключается в том, что Ермак якобы активно обсуждает возможность быстрой реализации Украиной обещаний, взятых на тебя во время Парижского саммита "четверки". В частности, связанных с разведением войск и имплементацией формулы Штайнмайера. А в свою очередь Козак якобы начинает в ОРДЛО "ласковую украинизацию", готовя почву для возвращения украинского вещания, а также появления украинских журналистов и чиновников в "республике".

Во всех этих слухах можно было бы усмотреть большое "предательство". Если бы, конечно, не тот факт, что большинство из них пока невозможно реализовать на практике.

Поскольку даже "скоростные" переговоры о новых зонах разведения сил и средств - вероятно, самый простой момент из всего вышеперечисленного - являются практически невозможными на фоне значительных потерь ВСУ на протяжении последней недели. Относительно формулы Штаймаера и ее имплементации в украинское законодательство, на данный момент практическая реализация этого сценария в Раде тоже представляется достаточно сомнительной. Особенно до выяснения вопроса об очередности выборов на оккупированных территориях и вывода оттуда российских войск. Критическую важность данного момента неоднократно подчеркивал и сам Ермак.

И, самое главное, любая "подготовка к украинизации" в ЛДНР, о которой пишут "источники во властных кабинетах", была бы достаточно заметной как для Украины, так и для шовинистического крыла российского политикума, а не только для "источников". Чего пока явно не наблюдается.

Поэтому рассчитывать на внезапную смену позиции "обнуленного" Путина сейчас, очевидно, не стоит. Тем более что сохранение, консервация имеющихся геополитических позиций и линий давления на сегодняшний России было превращено в самоцель.

Поэтому достижением сегодняшних переговоров могут быть, в лучшем случае, новые договоренности относительно обмена пленными в формате "всех на всех". Пусть даже не в марте, как того хотели на Банковой.

Но "апрельский нормандский саммит", о котором все еще периодически любит поговорить президент Зеленский, сейчас стал совершенно недостижимой целью. Ибо, как справедливо замечал теперь уже экс-министр иностранных дел Украины Пристайко, "к предыдущему саммиту мы готовились полгода... И теперь быстрее не получится - а подготовки все еще не видно". Ну, так было в конце февраля, когда он еще являлся министром. А по состоянию на сегодня не изменилось ровным счетом ничего.