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В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса
15:22 11.03.2020 |
С целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева в столице Украины вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года.
Это предусмотрено решением, которое приняла 11 марта постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, текст которого был роздан журналистам перед пресс-конференцией в КГГА среду.
Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях.
КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.
"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - указано в протоколе заседания комиссии от 11 марта.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворознюк пояснил, что такое количество взять по примеру таких городов, как Сингапур и Гонконг, где такие меры позволили не допустить серьезного распространения коронавируса.
Поворознюк также сообщил, что в Киеве подготовлены к приему потенциальных больных коронавирусом семь больниц: три - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных.
Решением комиссии КГГА поручено соответствующим департаментам обеспечить входной санитарный контроль в помещениях детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждениях.
Поворознюк подчеркнул, что данное решение КГГА является обязательным для выполнения.
Первый замглавы КГГА также пояснил, что данное решение никак не ограничивает работу органов государственной власти, но им следует осуществлять термометрию своих сотрудников.
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