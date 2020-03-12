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В Украине объявлен общенациональный карантин
15:18 11.03.2020 |
Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
"На заседании Кабинета министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Вместе с тем, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения", - говорится в сообщении.
Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
"Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь", - отметили в пресс-службе правительства.
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