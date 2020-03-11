Кровавый вторник. Зачем оккупанты начали массированные обстрелы в Авдеевке и Песках

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

К сожалению, как и прогнозировали буквально все военные обозреватели, после долгих выходных война на Донбассе разгорелась с новой силой. 10 марта стало одним из самых кровавых на фронте за последние пару месяцев уж точно.

Погибло сразу трое бойцов: Андрей Ведешин и Виктор Солтис из 131-го отдельного разведывательного батальона в результате попадания двух противотанковых ракет в грузовой КАМАЗ в районе Песков. Кроме того, в госпитале скончался 23-летний военнослужащий 72-й бригады Богдан Петренко, который в среду, 4 марта, получил тяжелое пулевое ранение в районе "точки разведения №2" - Золотого-4.

Официально также пресс-служба ООС заявила о том, что "семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще двух защитников госпитализировали с боевыми травмами".

При этом весьма характерны точки последнего обострения - это Авдеевка, Станица Луганская, Пески, Золотое-4 - там, где оккупационные власти уже добились от Украины отведения группировки или где только добиваются. Мало того, в очередной раз стоит отметить и тактику их действий. Так, в случае с КАМАЗом 131-го батальона уже известно, что стреляли из-за жилых домов в одном из пригородов.

И хотя официально уже заявлено, что ответным ударом расчет ПТРК был выведен из строя - оператор погиб, второй номер ранен - однако пока это больше похоже на "хорошую мину при плохой игре", ведь уже есть подтвержденная информация, что ответный огонь наша артиллерия начала только через час после боестолкновения. Вряд ли вражеский противотанковый расчет ожидал ответки на старом месте. А раствориться в миллионном городе - довольно просто, ведь однозначно, что расчет был мобильный.

Такое развитие событий с нашей стороны снова-таки на фоне последних событий вполне ожидаемо. Хотя утверждение о том, что управление войсками несколько деградировало, подвергается критике, однако по факту это именно так. Чего стоит, например, история с представлением нового министра обороны личному составу Министерства обороны и Генерального штаба. Сначала церемонию - обычно по-советски пышную - назначали на 9 марта, но потом кто-то вспомнил, что это выходной день и ее перенесли на 10-е число.

Но и тут что-то не срослось и по состоянию на утро сегодняшнего дня никаких движений по представлению министра нет. Как видится, такая отсрочка не случайна - как известно, не настолько важна персона министра, как персоналии его заместителей. Только после того, как будут известны конкретные фамилии, станет ясно куда в очередной раз загнется наша оборонная политика. И поэтому, по всей видимости, сейчас и идут серьезные кулуарные разборки. Которые на фоне армейского кадрового голода выглядят весьма интересными и показательными.

Собственно, в действиях оккупационных корпусов нет никакой интриги. После того, как путем переговоров в Минске не удалось достичь отведения наших войск на очередных трех участках, в ход пошла политика "принуждения к переговорам". То есть планово на тех участках, которые в стратегическом и тактическом плане интересны для россиян для отведения нагнетается обстановка. Путем усиления действий диверсионных групп, разворачивания полноценной снайперской войны, постоянных артиллерийских обстрелов. Делается это для того, чтобы дать Зеленскому и его команде какие-то "козыри" в месседжах для обывателей внутри страны. То есть: "смотрите, постоянно гибнут солдаты, а вот если мы отведем свои войска, то таких потерь не будет". Понятно, что это передергивание и противник просто продвигается дальше и продолжает войну. Однако для его избирателей оно работает, как показали предыдущие события.

Кроме того, таким образом россияне пытаются сорвать сроки плановой ротации армейских частей на разных участках фронтах. Не секрет, что как правило по обе стороны фронта все знают сроки ротации подразделений и есть негласная договоренность о прекращении огня на пару-тройку дней, чтобы зашли новые подразделения. Причем это действует по обе стороны фронты.

А сейчас видимо все договоренности обнулены и наше командование ищет возможности чтобы без потерь провести замену частей на фронте. Ведь в другом случае можно получить довольно серьезные потери в личном составе и технике - ведь есть достаточно короткий период, когда на "нуле" находятся сразу две части и противник может нанести огневое поражение. Тем более в условиях, когда не действуют никакие правила и применять можно все - вплоть до систем залпового огня "Град".

Чем закончится очередной всплеск боевой активности на фронте предсказать трудно. Еще год назад я бы говорил о том, что все закончилось бы после превентивного удара "третьей силы" по объектам военной инфраструктуры оккупационных корпусов. А сейчас, в условиях объявленной политики умиротворения агрессора, возможны варианты, вплоть до того, что боевики будут накалять ситуацию и дальше. И к сожалению, этот вариант пока видится наиболее реальным в нынешних условиях.