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Безумное чаепитие. Как провалят медреформу
09:55 11.03.2020 |
До запуска второго этапа реформирования системы здравоохранения осталось две недели, но до сих пор непонятно, состоится ли он.
Ряд народных депутатов зарегистрировал в парламенте законопроект, который фактически отменяет второй этап медицинской реформы - переход на систему "деньги идут за пациентом" второго звена системы здравоохранения, то есть специализированной медпомощи. "Учитывая, что внедрение так называемой "медицинской реформы" привело к полной деградации национальной системы здравоохранения, резкого сокращения доступа граждан к качественному медицинскому обслуживанию, росту уровней заболеваемости и смертности населения Украины, предлагается в законодательном порядке урегулировать вопрос немедленной и полной отмены указанной "реформы", - так в пояснительной записке обоснована необходимость признать утратившим силу закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. Впрочем, у этого документа практически нет шансов быть принятым - подали его представители ОПЗЖ, планомерно рассказывающие о разрухе в современной Украине и ностальгирующие по "бесплатной советской медицине".
Представители же власти утверждают: "Медреформе быть!" Но вот, правда, не говорят, в каком виде.
Президент Владимир Зеленский, раздающий потешные интервью западной прессе, при этом игнорирующий украинских журналистов, в свежем интервью Bloomberg заявил, что первый этап реформы был вполне успешным. А вот второй да, подкачал. И знаете, где видит главную ошибку президент? В провале коммуникаций! Мол, правительство недостаточно объясняло населению детали грядущих изменений. Общество, впрочем, на это вполне резонно может ответить, что и сам Владимир Александрович в коммуникациях не силен. Как и министры, которых парламент назначил с подачи того же Владимира Александровича.
Предыдущая глава МОЗ Зоряна Скалецкая вообще предпочитала не упоминать о ходе медреформы, ограничиваясь туманным "все как-то будет", а свой недолгий путь в качестве министра и вовсе завершила в обсервации в Новых Санжарах, куда ее любезно сослал сам президент. Новый же министр здравоохранения Илья Емец за неделю после назначения на публике появился лишь единожды - в программе "Право на владу" на "плюсах". Там он отметил, что медреформа, конечно, нужна, но лучше бы она выглядела как запуск полноценного медицинского страхования. В это же время в стране по инициативе президента Зеленского работает группа известных медиков, призванная оценить подготовку ко второму этапу медреформы, а глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий одновременно говорит о том, что медреформа будет, но спорных моментов в ней еще хоть отбавляй.
О том, что запуск второго этапа медреформы ждет провал, не говорил разве что ленивый. Больницы к нему не готовы, врачи опасаются сокращений, пациенты готовятся записываться на УЗИ на год вперед. Коммуникации действительно нет - никто не знает, за что заплатит государство больницам и хватит ли на всех денег. Масла в огонь подливает и то, что ответственные за медицину молчат не только о медреформе - они и о коронавирусе не шибко-то распространяются. В итоге главным лицом, которое сегодня отвечает за подготовку страны к возможной эпидемии - премьер Денис Шмыгаль, который в состоянии отечественного здравоохранения вряд ли разбирается лучше, чем в состоянии промышленности (а в последнем он, как показала практика, вовсе не блещет). Министр же Емец хранит гробовое молчание - очевидно, уже совмещает работу министра с работой хирурга, так что ему не до каких-то публичных заявлений.
В стране нарастает паника из-за коронавируса ("от нас скрывают правду!"), на фронте обострение, власти собираются подавать воду в Крыму, падает гривна, веет мировым финансовым кризисом, врачи протестует против увольнений, больницы нужным для работы с Нацслужбой здоровья оборудованием не укомплектованы, да и денег на все обещанные в рамках второго этапа медреформы услуги вряд ли хватит. И уже вконец ополоумевший от этих новостей украинец никак не может понять, как его будут лечить с апреля, да и будут ли вообще.
История с внедрением медреформы в стране до боли напоминает безумное чаепитие из кэрроловской "Алисы в стране чудес" - загадки без ответов, смена стульев и время, которое нельзя убить. "В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно". Второй этап медреформы должен стартовать уже с апреля, но чиновники пока все так же пересаживаются по кругу, а вопросы все так же зависают в воздухе.
"Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?
- Множество чего? - спросила Алиса.
- Ничего, - отвечала Соня. - Просто множество!
- Не знаю, - начала Алиса, - может...
- А не знаешь - молчи, - оборвал ее Болванщик"
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