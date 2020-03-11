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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ермак против Трофимова, Коломойский и НБУ: Какие кадровые чистки готовит Банковая

14:22 10.03.2020 |

Политика

 Антон Коломойцев / Depo.ua

Глава президентского Офиса Андрей Ермак избавляется от кадров своего предшественника. А уже в четверг может состояться внеочередное заседание ВР.

Увольнение Алексея Гончарука вместе со всем правительством и отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки лишь открыли сезон административных и политических перестановок во власти Владимира Зеленского. Сейчас собирает вещи директор НАБУ Артем Сытник. Уже в четверг может состояться внеочередное заседание ВР, на котором хотят назначить часть министров правительства Шмыгаля, позиции которых являются вакантными (Минэнерго, Минэкономики, МЗ, Минобразования), а также уволить руководителя НАБУ и избрать генпрокурора. Возможным является вопрос смены руководства НБУ.

Под чистки может попасть часть Офиса президента, а также ряд губернаторов, пишет Depo.ua. Кого и за что будет увольнять Зеленский?

Погром "соросят"

Вопрос с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником уже кажется решенным. После его отчета в зале Верховной Рады, который выглядел скорее как демарш, в неизбежности такой развязки имели возможность удостовериться даже самые решительные сторонники главного антикоррупционера. Уж слишком много врагов накопил Сытник. И теперь, когда его заокеанская поддержка ослабла, все эти недруги непременно вспомнят все обиды. Сытник остается на посту лишь потому, что до сих пор работает законодательный предохранитель, который не позволяет уволить директора НАБУ юридически прямо сегодня. Но похоже, что выход уже найден, и Сытник пойдет по пути, который был проторен его коллегой Романом Трубой, когда Рада тупо внесла изменения в закон, который позволил перезагрузить ГБР.

Очевидна судьба и другого "соросенка" - руководителя таможни Макса Нефедова, который лишился прикрытия в виде своего друга и партнера Алексея Гончарука, а также министра финансов Оксаны Маркаровой, в чьем прямом подчинении находится таможня. На замену главного таможенника настроен и новый министр финансов Игорь Уманский, и премьер Денис Шмыгаль и, главное, президент Владимир Зеленский, который подверг достижения Нефедова сокрушительной критике на заседании Рады во время увольнения правительства.

Все эти кадровые процессы вполне ложатся в парадигму "погром соросят", которую вдруг избрал Владимир Зеленский вместо лояльного ранее отношения ко всем представителям когорты потребителей грантовой помощи.

Зачистка Нацбанка

После того, как Министр финансов Оксана Маркарова ушла, а Кабмин стал "правительством олигархов" с людьми Ахметова, Коломойского и Фирташа, над руководством НБУ нависла тень отставки. Для Игоря Коломойского принципиально убрать из НБУ Смолия, Рожкову и все правление. Ибо существует история "Приватбанка", которую нужно переиграть в свою пользу (правительство Шмыгаля уже пересмотрит инициативу Гончарука с законопроектом о запрете возврата проблемных банков бывшим владельцам). Также для олигархов в условиях кризиса в экономике Украины, который будет усиливаться из-за падения цен на нефть, что повлечет за собой удешевление сырья и металлургии, важным является ослабление гривны. НБУ же, наоборот, делает все для удержания курса. Сегодня за 30 минут Нацбанк продал 150 млн долларов на межбанке. И это при том, что курс перевалил за 26. Тогда как тот же нардеп Дубинский уже пишет о будущем ослаблении гривны на 15-20%. Стоит помнить, что в бюджете заложен курс гривны к доллару на уровне 27,5. Соответственно, люфт еще есть. Чем слабее будет гривна, тем легче будет экспортерам, которые заводят в страну валюту, и, обменивая ее на гривну, покупают необходимое сырье для себя на внутреннем рынке.


Все будет Ермак

На самой Банковой также ожидаются определенные пертурбации. Но их генеральная линия не столько связана с антисоросовскими чистками, сколько с избавлением от кадрового наследия Андрея Богдана. Главным инициатором этого процесса называют Андрея Ермака, который пытается взять под свой контроль все существенные рычаги управления. Главной проблемой для него в ОП являются люди, которые находятся в первом круге доверия самого Владимира Зеленского. И которые закрывают собой некоторые важные направления деятельности президента.

В частности, речь идет о коммуникационном направлении, по которому непосредственно с Зеленским работают заместители председателя ОП Кирилл Тимошенко и Дмитрий Костюк, а также в определенной степени - Юлия Мендель. Эта команда закрывает для президента вопросы формирования месседжей и их ретрансляции в публичное пространство. Ермак же, который привел на Банковую свою команду пиарщиков, всячески пытается отодвинуть от тела президента приближенных к нему коммуникационщиков и монополизировать направление взаимодействия главы государства с обществом и медиа. Главным аргументом Ермака для президента служит тезис, что команда не справилась с поставленной задачей и допустила снижение популярности президента в то время, как он, Ермак, добывал для Зеленского победы на международных фронтах.

Впрочем Зеленский, как известно, очень тяжело расстается с приближенными к нему людьми, разделяя с ними их неудачи и даже прощая маленькие измены. Поэтому Ермаку еще придется побороться за коммуникационный кейс президента.

Хотя уже сейчас мы видим, что определенные успехи главный президентский канцлер продемонстрировать пытается. Так, он довольно удачно вышел в информационное пространство в качестве главного движителя зачистки правительства, офиса генпрокурора и других правоохранительных органов. Даже не появляясь на экранах, Ермак смог многих убедить, что именно он был идеологом и реализатором антисоросовской спецоперации. И этот успех заставил кое-кого в ОП и вне его скрежетать зубами.

Другим направлением усилий Ермака является региональный административный кейс, который сейчас закрывает еще одно приближенное к президенту лицо - первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов. Он, как и Тимошенко с Костюком, пришел на Банковую вместе с Зеленским и также принадлежит к ближайшему кругу доверенных людей Зеленского. Функционально Трофимов обеспечивает кадровый отбор глав областных администраций и следит за тем, чтобы все назначенные не выходили из президенской обоймы. Плюс к тому - он обеспечивает при назначении глав ОГА и РГА соблюдение баланса интересов различных групп влияния и региональных элит, чтобы новые кадры не вызывали возмущений и социальных катаклизмов.

Как и в случае с коммуникаторами, президент Зеленский разделяет с Трофимовым его проколы в подборе кадров. И даже порой закрывает глаза на некоторые не совсем альтруистические решения.

Пытаясь подмять под себя региональное направление, Ермак указывает президенту на все эти очевидные и не очень очевидные промахи Трофимова. И главное для Ермака здесь - не столько обеспечить проведение своих людей на губернаторские должности, ведь и до этого Трофимов довольно чувствительно воспринимал рекомендации своего нынешнего шефа. Его цель - замкнуть все эти процессы на себя, став центром принятия решений и единственной прокладкой между властью на местах и президентом.

Ради понижения роли Трофимова, в публичное пространство активно вбрасывается ряд месседжей о некоторых неэффективных губернаторских кейсах. Активно обсасываются явно провальные губернаторы. В списке Максим Куцый (Одесская область), Александр Бондаренко (Днепропетровщина), Олег Синегубов (Полтавщина), Юрий Гусев (Херсонщина) и, конечно, Алексей Кучер, который провалил выборы в своем округе на Харьковщине. До президента месседж доносят таким образом, что большинство губернаторских назначений оказались неэффективными. И, что наиболее важно, нанесли удар по рейтингам партии и самого Зеленского.

Показательно, что в унисон с голосом Ермака звучат и рупоры олигарха Коломойского, которому также подпевают медиа Ахметова. Выглядит это как временная договоренность Ермака с этими игроками, поскольку их тактические цели - устранения "соросят" и ослабление "кварталовских" - на данном этапе совпали. Не исключено, что на следующем этапе стороны завершат имплементацию своих людей в правительство и освобожденные кресла правоохранителей. А потом - перейдут к распределению секторов влияния на политику в отдельных регионах.

Под вопросом остается, согласует ли такую экспансию президент Зеленский. Ведь в случае устранения Трофимова и других заместителей председателя ОП, он фактически завершит первый этап очистки первого круга своих соратников, с которыми он заходил на Банковую весной 2019 года.
 

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