Кризис в энергетике: Какой подарок Шмыгалю оставил Оржель

Антон Коломойцев / Depo.ua

Украинская энергетика является особой и специфической отраслью, деятельность которой большинство населения знает лишь в части платежек за свет, газ и тепло. Но это очень громоздкая и сложная система, с которой надо быть очень деликатным. Однако бывший министр Алексей Оржель, похоже, вел себя с энергетикой как слон с посудной лавкой. Вследствие этого и без того кризисная ситуация оказывается в критическом состоянии, а от функционеров отрасли все чаще звучат панические предсказания, пишет Depo.ua.

Энергетики без денег

Теплая зима, соглашение о поставках газа с Россией и, соответственно, накопления запасов топлива позволили стабильно пройти отопительный сезон.

Однако на передний план внимания вышла электроэнергетика, которую поглощают кризисные явления.

Система производства и продажи электричества устроена так, что около 55% всего объема производят атомные электростанции. Еще 10% приходится на гидроэлектростанции. До 5% уже поднялась альтернативная энергетика (солнечные станции и ветряки). Остальные генерируют теплоэлектростанции, которые используют уголь и газ, а с недавнего времени мы еще и берем у россиян.

Самое дешевое атомное электричество (около 90% всего производимого) производители продают государственной энергетической компании - так называемому Гарантированному покупателю. А уже он распределяет ее с определенной наценкой по потребителям. Сюда же направляется и энергия гидроэлектростанций, система которых является своеобразным способом балансировки пиковых нагрузок, ведь позволяет как много потреблять, так и выдавать в сеть.

Зеленая энергетика, которая генерирует 5% электричества, в то же время является крупнейшим бременем для системы. Ведь созданная система стимулирования ее развития предусматривает, что за каждый киловатт производитель будет получать 4-5 гривен своеобразной дотации. Для сравнения - атомный киловатт обходится в закупке чуть меньше 60 копеек. Таким образом получается, что около 20% всего электрического бюджета энергосистемы уплачивается альтернативщикам, которые производят лишь 5%.

Энергия тепловиков также является дорогостоящей и обходится приблизительно в 2 гривны за квт. Но в то же время она, как и энергия гидроэлектростанций, позволяет стабилизировать энергосистему в пиковые моменты, когда из-за технологических пауз снижаются поставки из атомных станций.

Все эти потоки электроэнергии имеют и денежный эквивалент. Так, НАЭК "Энергоатом", которое объединяет атомную энергетику, получает от уже упомянутого выше государственного предприятия "Гарантированный покупатель" по 57 копеек за один киловатт. Микс этого дешевого электричества с более дорогими позволяет выдать населению электричество по социальной цене около 90 копеек (за 100 квт/ч в месяц).

Впрочем, на сегодня "Гарантированный покупатель" образовал огромный долг производителям. В первую очередь - атомщикам и водникам. А сумма задолженности атомщикам составила уже 2,8 млрд гривен. И почти две трети этого долга было накоплено только за один месяц - февраль. Для энергетиков такой кризис уплаты может привести к критическим явлениям. Особенно учитывая то, что 57 копеек за квт - не обеспечивает покрытие экономически обоснованных расходов "Энергоатома", в частности - на оплату диспетчеризации и акцизного налога.

Объемы недоплаты создали проблемы для отрасли в вопросах выполнения производственной программы, оплаты свежего ядерного топлива и финансирования инвестпрограммы по статье "Капитальное строительство". "Это означает, что Компания получит штрафные санкции от поставщиков и подрядчиков в виде пени, а если ситуация срочно не разрешится, то уже в марте у нас возможен недостаток средств на уплату налогов и заработной платы", - заявил несколько дней назад руководитель НАЭК Павел Павлишин.

Другой чиновник области, председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков утверждает, что финансовый дефицит компании может затормозить запуск тех энергоблоков, которые находятся на плановых ремонтах. И из-за этого объемы генерации упадут еще больше.

Сокращение у атомщиков может дополнить этого лета и сокращения в водников, поскольку бесснежная зима обусловила низкую наполняемость рек. А следовательно гидроэлектростанции будут также ограничены в возможностях балансировки системы.

Надежда возлагается на тепловиков с их двухгривневым киловаттом. Но и по ним у гарантированного покупателя есть огромные долги. При этом уже бывший министр энергетики Оржель активно вынашивал идею закрытия неприбыльных украинских шахт, что автоматом создаст дефицит на рынке угля. Который начнут заполнять эшелоны из России. Плюс, напомним, мы уже получаем от россиян электричество. Но все это - очевидная нестабильность системы, которая делает практически неотвратимыми массовые отключения потребителей. Что нанесет вред многим сферам общественной жизни и промышленности.

Кадровый кульбит Оржеля

Все эти кризисные явления в электроэнергетике наложились еще и на кадровый кризис в НАЭК "Энергоатом", от которого, разумеется, сильно зависит наполнение сети нужными объемами электричества.

Так, буквально за два дня до увольнения правительства, был объявлен конкурс на должность президента НАЭК. При этом эксперты обратили внимание, что из перечня требований к претендентам было исключено обязательное условие о соответствующем образовании и практический опыт работы на атомных станциях. Что заставило говорить о том, что на конкурс ведут конкретного кандидата, и он - не из профессионального цеха атомщиков. От такой перспективы напряглись не только в Украине, но и в международных энергокругах, поскольку вопросы управления атомной энергетикой являются в определенной степени лицензированной деятельностью.

Перед тем правительству удалось избавиться от многолетнего руководителя НАЭК Юрия Недашковского, который сейчас пытается восстановиться через суд. Что также вносит элемент нестабильности в ситуацию.

Но в то же время вся эта нестабильность в виде послабления атомной генерации, закрытия отечественных шахт говорит о том, что имеет место существенное лоббирование интересов "зеленых" альтернативщиков. А также создает почву для очередной схемы получения гешефта с импортного угля и российской электроэнергии.

В то же время определенный оптимизм появился у энергетиков в момент отставки правительства Гончарука, когда президент Зеленский в своей речи высказался против импорта. "О каком импорте электроэнергии и угля из других стран может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством, Украиной", - заявил он. Конечно, в этих словах больше популизма, чем прямого сигнала в пользу украинской генерации. Но это также сигнал неодобрения той политики, которую внедряло правительство Гончарука в целом и министр энергетики Алексей Оржель в частности.

Более очевидной будущая направленность правительства станет после того, как будет назначен новый министр и станет понятно, пойдет ли он по пути своего предшественника, или попытается изменить ситуацию в пользу "отечественного производителя".