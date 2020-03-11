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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Роспуск парламента и ползучий реванш: Что готовит для Украины правительство Шмыгаля

13:53 10.03.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Смена премьер-министра и обновление правительства, в куче со сменой Генпрокурора, в идеале должны на некоторое время снизить градус атак на власть, но вряд ли это время будет длительным.

События прошлой недели стали первыми признаками будущей серьезного политического кризиса в Украине. Если на Банковой и в среде парламентских "слуг" думают, что заменой премьера Алексея Гончарука на премьера Дениса Шмыгаля с существенным обновлением правительственной команды или заменой Генпрокурора Руслана Рябошапки на кого-то другого кризисные моменты в экономике и внутри правящих элит сняты, то они глубоко ошибаются. На самом деле, проблемы только начались. И этими проблемами планируют воспользоваться силы, цель которых - возвращение Украины в геополитический статус черной дыры между Россией и Европой.

За что же уволили Гончарука и Рябошапку?

Изменения в коридорах власти, которые произошли на прошлой неделе и продлятся еще и на нынешней, учитывая вакантные должности в Кабмине и в кресле Генпрокурора, стали возможными благодаря технологии "война с соросятами". Безусловно, правительство Гончарука допустило серьезные ошибки, которые хорошо отражает статистика, однако складывается впечатление, что каденция предыдущего правительства закончилась вовсе не из-за его провалов. Это больше похоже на элемент многоходовки. Которая прекрасно сработала, проявив много слабых сторон действующей власти.

С Рябошапкой - то же самое. Требовать от него быстрых посадок в политически мотивированных делах, по обвинениям, шитым белыми нитками - абсурд. Поэтому он вылетел из кресла не из-за якобы нежелания подписывать подозрения предшественникам и не из-за якобы провальной реформы Генпрокуратуры, а потому, что в это кресло должны посадить другого человека, который согласится выполнять политические заказы на посадки тех или иных лиц. Будет ли это обсуждаемый Сергей Ионушас? Скажем так: он или кто-то из людей, связанных с "Кварталом", выгоден для тех сил, о которых говорилось выше - посадки, которые будут осуществляться человеком президента, будут делать именно Зеленского в глазах Запада непосредственно ответственным за них. Как было во времена Януковича: в рассказ о верховенстве права, когда сидел в кресле Генпрокурора Виктор Пшонка, не верили ни в Украине, ни в Брюсселе, ни даже в Москве.

Какими будут последствия кадровых перетасовок? Их уже частично видно. Первый - отзыв правительством Шмыгаля 82-х законопроектов и 8 проектов постановлений, внесенных Кабмином Гончарука, среди которых - критикуемый оппозицией закон "О труде" и очень нелюбимый Игорем Коломойским законопроект, запрещающий бывшим владельцам возвращать свои банки - принятие этого документа является одним из главных требований МВФ. Отзыв этих законопроектов может свидетельствовать о нескольких моментах: во-первых, Кабмин Шмыгаля начинает свою работу с пересмотра законодательных предложений предшественников, и это популизм, попытка понравиться как оппозиции, так и олигархам; во-вторых, быстрые реформы могут быть поставлены на паузу. Они снижают рейтинги власти, что невыгодно ей в контексте будущих местных выборов.

Поэтому, похоже, задача-минимум Кабмина Шмыгаля - создание иллюзии улучшения на фоне ухудшения, виновником которого сделали "соросят". Насколько эта иллюзия будет действенной и длительной, зависит от медиа-поддержки правительства и того, насколько громкими будут его "зашквары". К примеру, путаница Шмыгаля в высказываниях о поставках воды в аннексированный Крым уже в первые дни на посту показала, что этот премьер может скоро наболтать на требования о его отставке со стороны национал-патриотических сил.

Как Банковую толкают к перевыборам парламента

Из этого вытекает следующее следствие кадровых изменений: ОП удалось на время снять негатив отстранением фигур, которые стали "врагами народа", благодаря войне с "соросятами", которую мастерски вели лица из группы влияния Коломойского в союзе с медиа из "пула Медведчука", депутатами "ОПЗЖ", Шарием, анонимными Телеграмм-каналами, и тому подобное. Однако надо понимать, что второй раз провернуть финт с заменой "шила на мыло" без существенных рейтинговых потерь для президента не получится. И тогда придется искать других виновных. В зоне риска может оказаться парламент.

Тема досрочного роспуска Верховной Рады, вызванная чередой взрывных скандалов с монобольшевиками, после Нового года вроде затихла. Однако голосование на прошлой неделе, особенно за отставку Рябошапки, продемонстрировало, что во фракции "слуг" углубляется кризис. Сил, которые толкают фракцию к расколу, хватает. С одной стороны, эти силы не заинтересованы хотя бы в приближении "зеленых" на местных выборах до прошлогоднего результата, а с другой, их интерес значительно больший - досрочные выборы парламента весной 2021 года. К примеру, хорошо слышно, что о перезагрузке парламента все громче говорят в "ОПЗЖ".

Но сейчас монобольшинство еще нужно невидимым архитекторам ползучего возвращения Украины к статусу "страны, которая не состоялась". Ведь эта Рада не выполнила предназначение, которое они для нее выбрали. Сначала она должна попробовать завалить закон об обороте земли. Следующие шаги - ВР должна принять закон о референдуме, его уже вынесли на общественное обсуждение; поддержать изменения к Конституции относительно децентрализации, которые усилят президента; дать добро на местные выборы в ОРДЛО и поддержать несколько законов, связанных с так называемой "реинтеграцией" Донбасса, и тому подобное. Проще говоря, подготовить законодательную базу для сил реванша. Вот, к примеру, "слуги" пошли на уступки Рябошапке и сделали Генпрокурора очень сильной фигурой. Хотя юристы и эксперты предупреждали о рисках. Рябошапку убрали, но функции остались. И где гарантия, что в главном кабинете на Резницкой со временем не окажется новый Пшонка, но с суперполномочиями? А на месте Зеленского - авторитарный лидер.

Опасные игры с процедурами

За это время будут качать правительство Шмыгаля, который оказался сразу перед несколькими масштабными вызовами и поэтому будет удобной мишенью: падение промышленности, многомиллиардная дыра в бюджете, которая, учитывая предвыборный социальный популизм, скорее всего, не будет уменьшаться, а будет увеличиваться, коронавирус, который мощно подталкивает мир к глобальному кризису, реализация так называемого "национального примирения"... Добавьте к этому проблемы, которые власть создает сама себе на пустом месте вследствие произвольного толкования процедур. Как произошло с назначением состава Кабинета министров.

То, что кандидатуру нового премьера внесли в Раду без консультаций с фракциями - полбеды, ведь всю полноту ответственности несет фракция "Слуга народа". Беда в том, что несмотря на требование закона о Кабинете министров (статья 9, пункт 2) на рассмотрение депутатов в минувшую среду должно вноситься представление с полным персональным составом. А согласно статье 6, пункт 2 этого же закона, должностной состав (количество и перечень должностей) новосформированного правительства определяется Верховной Радой по представлению премьер-министра Украины одновременно с назначением персонального состава Кабмина. То есть, от 4-х до 6-и министров могут быть в статусе и.о. Напомним, в правительстве Шмыгаля нет министров экономики, энергетики, образования и науки, культуры. И можно быть уверенными, что в случае назначения кого-то официально министрами, оппоненты пойдут обжаловать это в суд. Не важно, удастся ли им добиться своего, главное - они обеспечат себе пиар на теме незаконного назначения правительства.

Поэтому не исключено, что подталкивание к нарушению процедур - также элемент большого плана, поскольку каждое такое нарушение делегітимує государственные институты. А слабые институты делают слабой государство и ее президента. За которого также возьмутся, но не сейчас. Сначала "съедят" правительства и "слуг".
 

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