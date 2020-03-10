Последствия умиротворения. Почему ВСУ полностью потеряли инициативу на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Ситуация на фронте перешла в фазу критической. Фактически если деградация военного управления сверху и давление оккупационных войск снизу будет продолжаться такими темпами, то очень скоро мы увидим полную дестабилизацию.

И отвод войск, который проталкивают россияне, может показаться весьма приемлемым вариантом дальнейшего развития ситуации. Это ярко показали события последней недели.

Итак, политические решения с отводом наших войск на трех участках, как и предупреждали все военные специалисты, которые мониторят ситуацию на линии соприкосновении, привели только к одному - инициатива перешла к противнику полностью.

Вся "серая зона", которая на осень 2019 г. устойчиво контролировалась нашими военными - где напрямую, где огневыми средствами, после отвода и прямого запрета на действия отрядов ССО и разведки бригад, перешла под контроль боевиков.

И как результат - постоянные подрывы на прифронтовой территории и обстрелы противотанковыми управляемыми ракетами колонн снабжения. Так, только за последние несколько дней россияне на разных участках фронта расстреляли два грузовика и еще одна БМП подорвалась на фугасе. Причем все обстоятельства свидетельствуют о том, что работала мобильная диверсионная группа.

Сначала 1 марта в районе "точки разведения №1" Станицы-Луганской ракетой был поражен КРаЗ 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Причем, судя по сообщению наших же официальных пресс-офицеров, пуск был произведен с расстояния 3,5 км от линии соприкосновения.

Однако учитывая географию тех мест такое утверждение выглядит сомнительным и с большой долей вероятности пуск был произведен из "серой зоны", которую мы просто не контролируем. Однако признать это военные под давлением политиков не могут себе позволить, так как это значило бы поставить под сомнение "миротворческие" усилия президента и подконтрольного ему начальника Генерального штаба ВСУ. В результате атаки погиб один военнослужащий - сержант Сергей Русских из Мариуполя (на службе с 2018 г.), еще двое получили ранения.

Затем в пятницу, 6 марта, возле села Крымское Новоайдарского района Луганской области на прифронтовой дороге, которая была проверена саперами десятки раз и считалась безопасной, подорвался БМП 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Снова-таки погиб очень подготовленный боец, который воюет с 2014 г. - лейтенант Дмитрий Фирсов (сам родом из Донецка). Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы.

И наконец 8 марта снова противотанковой ракетой был поражен наш грузовик - теперь уже на донецком направлении, под Опытным. И снова вдали от линии соприкосновения и снова погиб военнослужащий и еще несколько были ранены.

В тот же день серьезно ухудшились наши позиции вблизи Марьинки. По официальной сводке от пресс-службы операции Объединенных сил "в результате вражеского обстрела произошел пожар, повлекший повреждение опорного пункта украинских военных". На деле же это означает, что боевикам удалось поджечь массированным огнем наши позиции и таким образом вытеснить наш гарнизон с опорного пункта, ранее отбитого у боевиков. При этом ответный огонь не открывался, так как противник разместил свои позиции прямо среди жилых домов недалекого Донецка.

К этой вакханалии огневого воздействия противника стоит прибавить еще погибших от снайперского огня и подрывов на растяжках в ближнем тылу. В целом же общая картина складывается весьма неприглядная для нас - как в плане потерь техники, так и особенно личного состава - так как заменить опытных бойцов просто некем.

Конечно, нельзя говорить о том, что война "идет в одни ворота" - так, 4 марта в центре Кадиевки (бывший Стаханов) вдруг "приуныл" новейший российский комплекс разведки и подавления УКВ радиосвязи Р-330М1П "Диабазол" на базе Урал-43203. Понятно, что единственной причиной является несоблюдение правил технической эксплуатации и курение в неположенных местах, так как наши артиллеристы неизменно соблюдают все минские договоренности и находятся в местах отведения под контролем миссии ОБСЕ.

Ранее такой комплекс отмечался на Донбассе летом 2016 г. на приморском направлении. Основной задачей расчета "Диабазола" является нарушение связи на уровне командования бригады и выставление помех, в том числе и диапазонах управления беспилотниками. Именно поэтому он, как и "Житель" является первоочередной целью.

К большому сожалению, ситуация на сегодня имеет все тенденции к ухудшению. С нашей стороны политики твердят только о "мире на Донбассе", президент в упор не замечает войны, пытаясь добиться благосклонности Путина. В высших военных кругах сейчас не до войны совсем - делят должности. То, о чем говорили очень давно разрешила специальным законом Верховная рада на днях - речь идет о разделении должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ. Это произойдет уже 27 марта и на этом фоне идет яростная дележка "портфелей" и попытки понравиться президенту. Ведь пока совершенно неясно кто займет эти должности, попадет ли в обойму нынешний начальник Генштаба.

Не добавляет оптимизма и назначение нового министра обороны. Хотя и прежний не пользовался в войсках особой популярностью - и причины очевидны: в воюющей стране не может быть такого сугубо гражданского министра-бизнесмена. Но нынешний вызывает зуд у большинства офицеров - небоевой генерал-отставник без боевого опыта руководства войсками, зато с негативным шлейфом обвинений в сотрудничестве с россиянами.

С другой же стороны есть неофициальная информация, что боевикам оккупационных корпусов отдана команда из Москвы использовать все наличные огневые средства несмотря ни на Минск, ни на какие-то локальные договоренности. Поэтому последнюю неделю практически весь фронт гремит крупными калибрами - разве что не было еще информации о применении "Градов", а так и 120-мм, и 122-м и даже 152-мм в ходу.

А значит, увы, в ближайшие дни и недели при такой пассивной политики умиротворения агрессора нам не избежать новых потерь, мало того вполне возможно мы увидим и проведение противником и локальной операции, чтобы закрепить свое огневое превосходство. Благо ситуация располагает.