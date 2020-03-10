Время суда над Россией. Что показал первый день процесса по делу МН-17

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Уже первое заседание ясно задало общий тон процесса: он станет еще одним шагом к Международному трибуналу над преступным российским режимом в целом.

В понедельник, 9 марта, состоялось первое судебное заседание Международного трибунала в Гааге (Нидерланды) по делу о сбитом самолете рейса MH17.

Самолет "Boeing 777" Малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе г. Тореза Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Предмет разбирательства

Для расследования катастрофы была создана Международная следственная группа (JIT) в которую вошли представители пяти стран: Малайзии, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Россия от участия в совместном расследовании отказалась.

Осенью 2017 года JIT представила выводы, согласно которым "Boeing" был сбит ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского города Снежное, который в тот момент находился под контролем "ДНР". Была также установлена принадлежность "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, суд над которыми и начался 9 марта.

Накануне начала судебного процесса родственники погибших пассажиров рейса МН-17 провели протест у посольства России в Гааге, выставив перед ним 298 белых стульев, символизирующих жертв трагедии.

Почему Нидерланды и почему Бадхуведорп?

Попытка провести слушания по делу МН-17 в режиме международного трибунала была заблокирована Россией при помощи вето в Совбезе ООН. Тогда страны, чьи следственные органы сотрудничают в JIT, совместно выбрали вариант суда в Нидерландах по законам этой страны. В силу большого интереса к процессу и ожидаемого большого числа участников решено было проводить заседания в Юридическом комплексе в городе Бадхуведорп (Badhoevedorp), рядом с аэропортом Схипхол, располагающим помещениями достаточного размера. Слушания проходят с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года - с 10 до 17 по местному времени.

Естественно, заседания могут отменяться или переноситься. Дальнейший график слушаний будет назначен по мере надобности.

Прямая трансляция слушаний ведется на веб-сайте суда.

В первой фазе суда рассматриваются организационные вопросы: кто будет представлен в суде и готово ли к рассмотрению само дело, состоящее из 36 тыс. страниц и большого количества цифровых файлов, которые демонстрируются на экране.

Непосредственно в зале суда может присутствовать более 100 человек. Один ряд зарезервирован для подсудимых и адвокатов, один ряд - для родственников, которые имеют право выступать в суде и заявлять о возмещении ущерба, 25 мест в конце зала также предназначены для родных погибших, 15 мест выделено для представителей СМИ. Международные наблюдатели находятся на трибуне для публики, которая расположена над залом. Для освещения суда аккредитацию запросили более 400 представителей СМИ, для которых напротив комплекса построен специальный пресс-центр.

Учитывая международный масштаб дела, в Нидерландах был принят специальный закон, разрешивший вести некоторые этапы слушания на английском языке, а также заслушивать показания по видеосвязи.

Общее число свидетелей пока неизвестно, но тринадцать из них уже нахордятся под программой защиты - их личные данные не будут разглашаться. Среди них есть даже свидетель пуска ракеты.

Кого судят

Согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным. В настоящее время собрана доказательная база, достаточная для привлечения к суду, с учетом такого подхода, четырех человек: трех граждан России и одного гражданина Украины. Речь идет о следующих лицах:

- Бывшем полковнике ФСБ РФ Игоре Гиркине ("Стрелкове"). На момент уничтожения малазийского лайнера Гиркин занимал должность командующего "ВС ДНР";

- Бывшем подполковнике ВДВ РФ Олеге Пулатове ("Гюрза", "Халиф"). В момент уничтожения МН-17 он был командиром 2-го отдела "ГРУ ДНР", и, по версии следствия, организовывал охрану комплекса "Бук" на территории, подконтрольной сепаратистам;

- Сергее Дубинском ("Хмуром"), генерал-майоре ГРУ, якобы вышедшем в отставку в 2014 году. В июле 2014 года он возглавлял "ГРУ ДНР". По данным Bellingcat, утром 18 июля 2014 года, то есть на следующий день после падения самолета, созванивался с Гиркиным для обсуждения эвакуации ракетной установки "Бук", из которой был сбит "Боинг", обратно в Россию;

- Леониде Харченко ("Кроте"), гражданине Украины. Харченко командовал батальоном "ГРУ ДНР" и осуществлял охрану "Бука" в месте пуска ракеты, а также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и затем обратно в Россию.

Все четверо объявлены в международный розыск по обвинению в убийстве и непредумышленном убийстве и в настоящее время скрываются от суда на территории России и неподконтрольной Киеву территории Украины. Тем не менее, суд счел возможным судить их заочно, исходя из того, что им были посланы повестки, на которые они не откликнулись.

Впрочем, Пулатову, единственному из всех, повестку официально вручили в Ульяновском суде, куда он пришел сам. В начале февраля адвокат Елена Кутьина из российской коллегии "Ковлер и партнеры" заявила, что ее компания берет на себя защиту Пулатова, интересы которого в суде представляют также адвокаты из роттердамской фирмы Sjöcrona Van Stigt Advocaten (SVS) Баудевейн ван Эйк и Сабина тен Дуссхате.

Очевидно, что Пулатова завели в процесс, чтобы через адвокатов получить доступ к материалам дела. В пользу этой версии говорит и то, что как только юристы россиянина получили доступ к материалам дела, в нидерландских и российских СМИ стали появляться фрагменты документов, составляющих тайну следствия, причем препарированных так, чтобы поставить под сомнение выводы следователей. Естественно, что на судей, работающих с полными материалами, эти сливы повлиять не могут. Задача здесь иная: посеять в мировом общественном мнении недоверие к следствию и к решению суда.

На первом заседании стало известно, что Пулатов согласился дать показания по видеосвязи. Его позиция: он не имеет к уничтожению лайнера ни малейшего отношения.

Что касается остальных подсудимых, то Дубинский и Гиркин в суд по месту регистрации не явились, а Харченко некуда было вызвать, поскольку он проживает в оккупированном Донецке. Но следственная группа отправила вызовы через соцсети и мессенджеры, а Дубинскому даже позвонили - он взял трубку, сказав, что он не Дубинский, но эксперты установили по голосу, что это был он. Гиркина же подвело тщеславие: в комментарии "Интерфаксу" он сказал, что не появится в суде, и не признает юрисдикцию суда Нидерландов, тем самым подтвердив, что знает о дате и месте суда. Харченко же достали через сообщение "ВКонтакте".

Дубинский и Гиркин также отрицают все обвинения в свой адрес, Харченко обвинений не комментировал.

Очевидно, что все четверо подсудимых принадлежат к среднему звену в цепочке ответственных за уничтожение "Боинга". Среди них нет ни тех, кто нажимал кнопку пуска, ни тех, кто принимал политическое решение о доставке российского "Бука" на территорию Украины. Таким образом список подсудимых в дальнейшем может быть существенно расширен.

От "группы Гиркина" к высшему руководству России

Пустая скамья подсудимых и явно неполный список виновных не должны разочаровывать - всякая дорога начинается с первого шага. Ливия тоже отрицала причастность к теракту в Локерби, но в конце концов все признала, выплатила компенсации и выдала исполнителей. И нидерландская прокуратура не скрывает, что не намерена ограничиваться четверкой нынешних подсудимых. В частности, уже есть данные о причастности к операции с доставкой "Бука" на позицию в районе Снежного Владислава Суркова, в то время - помощника президента РФ.

Однако, скорее всего, обвинения против новых подозреваемых, особенно представителей первого эшелона российской власти, будут заслушаны в другом процессе после того, как суд докажет вину всех или части нынешних обвиняемых. Здесь уместно напомнить и о том, что в Международном суде ООН уже проходят слушания по другому делу, которое связано с ролью РФ в катастрофе MH17, - о нарушении Россией Конвенции ООН о запрете финансирования терроризма.

Первый день судебного заседания - итоги

Каких-либо громких сюрпризов не случилось. Председатель Хэндрик Стэйнхаус закрыл заседание после выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата (Peter Langstraat) в связи с исчерпанием повестки дня. На заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших. Судя по заявлениям представителей Пулатова можно предположить, что они попытаются затянуть процесс, потребовав отложить заседания на некоторое время для подробного ознакомления с делом, но пока таких обращений от них не поступило.

В течение второго дня заседания будут рассмотрены вопросы о состоянии уголовного расследования.