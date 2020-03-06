Зеленский дал Путину время до декабря, Если не будет прорыва, «нормандка» закончится

Если до декабря 2020 года Россия не продемонстрирует никакого прогресса в "нормандском" формате, Зеленский выйдет из этих переговоров.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, передает Depo.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает российскому коллеге Владимиру Путину время до декабря (отсчитав год от своего первого "нормандского" саммита) - и, если не будет прорыва, выйдет из "нормандских" переговоров.

"Я не могу потратить все пять отведенных мне народом лет на обсуждение Минских соглашений. Я не буду этого делать", - заявил Зкленський.

Он заявил, что эти мирные переговоры - это отвлечение его от внутренней повестки дня, эти переговоры препятствуют борьбе с политическим междусобойчиком, которая вылилась в увольнение премьер-министра Гончарука.