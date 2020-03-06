В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

По первым публичным выступлениям премьер-министра Дениса Шмыгаля создается впечатление, что он не особенно стремится стать самостоятельной политической фигурой и вполне удовлетворится ролью исполнителя воли президента Владимира Зеленского.

Так ли это, или только иллюзия - покажет время, но, похоже, именно эта несостоятельность и стала дополнительным аргументом в пользу назначения бывшего менеджера Бурштынской ТЭС холдинга ДТЭК на должность главы Кабмина. Однако именно в этом заключен и большой риск для самого Зеленского.

Президент, очевидно, тоже не хотел бы видеть Шмыгаля в качестве самостоятельного игрока. Свидетельством тому может тот факт, что новый премьер получил возможность привести с собой в новый Кабмин лишь одного человека - министра Кабинета министров Олега Немчинова. Так что ресурсов для ведения самостоятельной политики у Шмыгаля практически нет. Но его это, похоже, не очень волнует.

В своих первых публичных выступлениях Денис Шмыгаль делает упор не столько на собственные идеи и возможности, сколько апеллирует к авторитету президента Зеленского. И постоянно подчеркивает, что это именно президент сформировал ту или иную задачу, которую Кабмину нужно будет решать. Показательным в этом смысле можно считать ответ Шмыгаля на вопрос журналиста о том, в каких ситуациях он сможет отказать Зеленскому. "Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить то, что является незаконным, или то, что повлечет мой отказ", - заявил премьер.

Конфуз премьера с вопросом подачи воды в оккупированный Крым также показал, что Шмыгаль всегда готов подкорректировать свою точку зрения в зависимости от политической конъюнктуры. Напомним, что в эфире ток-шоу "Право на владу" премьер заявил, что его правительство "не собирается не подавать воду в Крым". Дескать, это вопрос не политический, а гуманитарный. Разумеется, это высказывание тут же вызвало шквал возмущения патриотической общественности, так что Шмыгаль был вынужден оправдываться и даже подкорректировать свое мнение насчет водоснабжения оккупированного полуострова. Дескать, мы бы хотели подавать воду украинцам в Крыму, но не имеем такой технической возможности до деоккупации полуострова.

Однако уже через несколько часов, выступая в парламенте на "часе вопросов к правительству", новый премьер опять вернулся к гуманистической риторике. В этот раз, по его версии, государство Украина должно обеспечивать подачу воды для граждан "хоть в цистернах, хоть в канистрах, хоть в бутылях", но не должно поставлять воду оккупационной власти и российским военным. После чего уже в беседе с нардепом от ЕС Алексеем Гончаренко заявил, что на самом деле воду в Крым он намерен подавать только в том случае, если оккупанты решат устроить там геноцид, прекратив водоснабжение населения.

В общем Шмыгаль пока показывает, что готов быть исполнительным, послушным и неконфликтным менеджером. Это должно импонировать его главному работодателю Зеленскому, который со всей очевидностью крайне болезненно относится к любому несогласию с его мнением. Но послушный премьер, хоть и приятен для Зеленского, может в итоге стать для "величайшего лидера мира" серьезной проблемой.

По большому счету, если Шмыгаль и дальше продолжит настойчиво и системно демонстрировать готовность выполнять волю Зеленского, даже не пытаясь показывать хоть какую-то самостоятельность, это крайне усложнит президенту возможность провернуть с нынешним премьером тот же фокус, что был проделан с Гончаруком. Если Шмыгаль в каждом интервью будет акцентировать внимание на том, что правительство проводит политику Зеленского, внедряет реформы, задуманные Зеленским, реализует гениальные замыслы "народного президента" и готово реализовать все, что хочет Владимир Александрович, в глазах избирателя премьером будет не столько Шмыгаль, сколько сам Зеленский. Так что оперировать понятиями плохих бояр-министров и хорошего царя-президента будет куда сложнее. А сам Шмыгаль в роли десницы Зеленского даже если и заслужит народную ненависть, то будет делить ее с президентом - пусть и не пополам, но в явно невыгодной для главы государства пропорции.

Сегодня все чаще можно услышать, что правительство Шмыгаля "сольют" точно так же, как и Кабмин Гончарука. Возможно, даже быстрее. Этому явно будут способствовать коронавирус, экономический кризис, ползучий реванш пророссийских сил и ускоряющаяся ползучая капитуляция перед Путиным. Зеленскому новый премьер был нужен в том числе и в качестве козла отпущения, на которого можно будет через несколько месяцев повесить всех собак. Мол, не справился и этот, давайте следующего. Но показательная безамбициозность и верноподданность президенту могут стать тем козырем, который позволит Шмыгалю надолго оттянуть свою отставку, а если и сгореть в политическом горниле, по потянуть туда за собой и серьезный кусок рейтинга Зеленского.