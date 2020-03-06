В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

13:40 06.03.2020 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

По первым публичным выступлениям премьер-министра Дениса Шмыгаля создается впечатление, что он не особенно стремится стать самостоятельной политической фигурой и вполне удовлетворится ролью исполнителя воли президента Владимира Зеленского.

Так ли это, или только иллюзия - покажет время, но, похоже, именно эта несостоятельность и стала дополнительным аргументом в пользу назначения бывшего менеджера Бурштынской ТЭС холдинга ДТЭК на должность главы Кабмина. Однако именно в этом заключен и большой риск для самого Зеленского.

Президент, очевидно, тоже не хотел бы видеть Шмыгаля в качестве самостоятельного игрока. Свидетельством тому может тот факт, что новый премьер получил возможность привести с собой в новый Кабмин лишь одного человека - министра Кабинета министров Олега Немчинова. Так что ресурсов для ведения самостоятельной политики у Шмыгаля практически нет. Но его это, похоже, не очень волнует.

В своих первых публичных выступлениях Денис Шмыгаль делает упор не столько на собственные идеи и возможности, сколько апеллирует к авторитету президента Зеленского. И постоянно подчеркивает, что это именно президент сформировал ту или иную задачу, которую Кабмину нужно будет решать. Показательным в этом смысле можно считать ответ Шмыгаля на вопрос журналиста о том, в каких ситуациях он сможет отказать Зеленскому. "Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить то, что является незаконным, или то, что повлечет мой отказ", - заявил премьер.

Конфуз премьера с вопросом подачи воды в оккупированный Крым также показал, что Шмыгаль всегда готов подкорректировать свою точку зрения в зависимости от политической конъюнктуры. Напомним, что в эфире ток-шоу "Право на владу" премьер заявил, что его правительство "не собирается не подавать воду в Крым". Дескать, это вопрос не политический, а гуманитарный. Разумеется, это высказывание тут же вызвало шквал возмущения патриотической общественности, так что Шмыгаль был вынужден оправдываться и даже подкорректировать свое мнение насчет водоснабжения оккупированного полуострова. Дескать, мы бы хотели подавать воду украинцам в Крыму, но не имеем такой технической возможности до деоккупации полуострова.

Однако уже через несколько часов, выступая в парламенте на "часе вопросов к правительству", новый премьер опять вернулся к гуманистической риторике. В этот раз, по его версии, государство Украина должно обеспечивать подачу воды для граждан "хоть в цистернах, хоть в канистрах, хоть в бутылях", но не должно поставлять воду оккупационной власти и российским военным. После чего уже в беседе с нардепом от ЕС Алексеем Гончаренко заявил, что на самом деле воду в Крым он намерен подавать только в том случае, если оккупанты решат устроить там геноцид, прекратив водоснабжение населения.

В общем Шмыгаль пока показывает, что готов быть исполнительным, послушным и неконфликтным менеджером. Это должно импонировать его главному работодателю Зеленскому, который со всей очевидностью крайне болезненно относится к любому несогласию с его мнением. Но послушный премьер, хоть и приятен для Зеленского, может в итоге стать для "величайшего лидера мира" серьезной проблемой.

По большому счету, если Шмыгаль и дальше продолжит настойчиво и системно демонстрировать готовность выполнять волю Зеленского, даже не пытаясь показывать хоть какую-то самостоятельность, это крайне усложнит президенту возможность провернуть с нынешним премьером тот же фокус, что был проделан с Гончаруком. Если Шмыгаль в каждом интервью будет акцентировать внимание на том, что правительство проводит политику Зеленского, внедряет реформы, задуманные Зеленским, реализует гениальные замыслы "народного президента" и готово реализовать все, что хочет Владимир Александрович, в глазах избирателя премьером будет не столько Шмыгаль, сколько сам Зеленский. Так что оперировать понятиями плохих бояр-министров и хорошего царя-президента будет куда сложнее. А сам Шмыгаль в роли десницы Зеленского даже если и заслужит народную ненависть, то будет делить ее с президентом - пусть и не пополам, но в явно невыгодной для главы государства пропорции.

Сегодня все чаще можно услышать, что правительство Шмыгаля "сольют" точно так же, как и Кабмин Гончарука. Возможно, даже быстрее. Этому явно будут способствовать коронавирус, экономический кризис, ползучий реванш пророссийских сил и ускоряющаяся ползучая капитуляция перед Путиным. Зеленскому новый премьер был нужен в том числе и в качестве козла отпущения, на которого можно будет через несколько месяцев повесить всех собак. Мол, не справился и этот, давайте следующего. Но показательная безамбициозность и верноподданность президенту могут стать тем козырем, который позволит Шмыгалю надолго оттянуть свою отставку, а если и сгореть в политическом горниле, по потянуть туда за собой и серьезный кусок рейтинга Зеленского.
 

ПО РУБРИКАМ

17:41 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 1,5% - Госстат

17:29 Нацбанк из-за новых угроз продлил на год статус валютных ОВГЗ как безрисковых

17:18 Иена растет к большинству основных валют 6 марта, достигла максимума к доллару США за полгода

12:52 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 05.03.20

12:52 Справочный курс гривны 6 марта понизил на 12,5 коп до уровня 24,8755 грн/$1

11:52 Сбербанк и ПИБ имеют наивысшие доли неработающих кредитов в Украине - НБУ

11:42 Биржи АТР 6 марта закрылись в минусе на 1-2% на обострении опасений вокруг коронавируса

11:38 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.03.20

11:33 Остаток средств на корсчетах банков 06.03.20

11:30 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.03.20

08:19 Цена золота 6 марта достигла максимума с 2013 года на сохранении рисков по коронавирусу

08:14 Курс евро к доллару коррекционно снижается 6 марта после заметного роста ранее

07:59 Индексы США 5 марта вернулись к падению на 3-4% на опасениях по коронавирусу

05.03 Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

05.03 В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд

• дальше…

05.03 Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

05.03 Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС

05.03 В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

05.03 Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

05.03 США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности

05.03 Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book

05.03 МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

05.03 Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

05.03 Европа написала закон о борьбе с потеплением. Грета Тунберг назвала его капитуляцией

05.03 ЕС больше не хочет принимать беженцев. Что изменилось за 5 лет?

04.03 Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

04.03 США ударили по талибам в Афганистане. До этого Трамп провел с ними «очень хороший разговор»

04.03 В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

04.03 В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков

04.03 На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден

• дальше…

15:36 Водителей ждут «письма счастья»: в Украине снова заработают автоматические фиксаторы скорости

15:30 В этом году планируют завершить строительство первой бетонной дороги в Украине

05.03 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

• дальше…

15:25 Нефедов: если не будет «химии» с новым Кабмином, готов уйти

13:40 В тени величайшего лидера. Какую свинью может подложить Зеленскому Шмыгаль

12:52 ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого

12:05 Таможня ответила Зеленскому на «лайки в Facebook»

10:01 Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи

09:54 Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля

09:03 Возможно кто-то убедил президента, что Украине не нужен МВФ, - мнение

08:30 Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

08:26 Шмыгаль о подаче воды в Крым: Правительство не имеет технической возможности снабжать водой полуостров до его возвращения в состав Украины

05.03 Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

05.03 Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку

05.03 Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля

05.03 Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова

05.03 Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

05.03 Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором

• дальше…

15:59 Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом

13:52 Dacia показала первый электрический кроссовер

11:55 HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении

09:24 Новый логотип BMW не появится на автомобилях

05.03 Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

05.03 Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6

05.03 Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн

05.03 В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации

04.03 Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

04.03 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

04.03 Компания BMW поменяла логотип

04.03 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

04.03 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

03.03 Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно