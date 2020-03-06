Рябошапку убрали: Какой российский сценарий для Зеленского готовят олигархи

Юрій Васильченко / Depo.ua

Революция пожирает своих героев. Даже когда это была революция молчаливых мстителей на избирательных участках или конформистов, которые сумели приспосабливаться при всех властях. Таких, как уже экс-генпрокурор Рябошапка.

Вслед за первым "зеленым" правительством Алексея Гончарука в историю со вчерашнего дня ушел и первый "зеленый" генпрокурор Руслан Рябошапка. Причем если кресло под Гончаруком шатали чуть ли не с первого дня работы возглавляемого им Кабмина, то нападки на генпрокурора особенно активизировались в последние недели. То есть для того, чтобы его сковырнуть, понадобилось относительно немного времени. Технология войны с Рябошапкой была той же, что и войны с Гончаруком. В ней задействовали Телеграм-каналы, которые связывают с группой влияния Игоря Коломойского и россиянами, сайт "Страна" (там, в частности, опубликовали статью о доме семьи генпрокурора во Франции), телеканалы из так называемого пула Медведчука и стайки экспертов, которые рассказывали о "внешнем управлении" и его руководителях - "соросятах". Depo.ua ранее детально проанализировал, как работает технология "соросятия", которую придумали отечественные олигархи, и почему в ней прослеживается российский след.

Продолжение следует: Сытник, Смолий, иностранцы в наблюдательных советах и наказание отступников.

С отставкой Рябошапки война с агентами влияния Запада не закончилась, а перешла в другую фазу. На очереди увольнение директора НАБУ Артема Сытника. С этой целью на сайте ВР уже зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие с действующими нормами антикоррупционного законодательства Украины), авторами которого являются депутаты Александр Качура и Александр Дубинский. Самого документа пока нет, однако можно догадаться, что в нем прописана норма об увольнении директора НАБУ в случае признания его коррупционером. Собственно, Сытник настолько дискредитирован, что особо убеждать украинцев в необходимости его отставки даже не придется.

После решения вопроса по директору НАБУ или параллельно с ним "слуги" займутся заменой руководства Нацбанка. Яков Смолий и Екатерина Рожкова, особенно она, - очень нелюбимы представителями группы Коломойского. Руководителей НБУ к "соросятам" причислить трудно, поэтому они, очевидно, пойдут по статье "агенты МВФ". Что в общественном сознании где-то одно и то же. Также после спича Владимира Зеленского в сессионном зале парламента в среду нетрудно догадаться, что начнутся зачистки наблюдательных советов национальных компаний и госпредприятий. Но и это не конец, ведь в самом монобольшинстве довольно много выходцев из "грантоедской" среды. Они, как показало голосование за недоверие Рябошапке, начинают понимать, что скоро будет решаться вопрос и по ним.

Напомним, за недоверие генпрокурору проголосовали 179 "слуг" из 248 членов фракции (плюс "зеленые" руководители парламента - Разумков и Стефанчук), 28 монобольшевиков воздержались, 11 не голосовали и шестеро были против. Преимущественно те, кто до избрания депутатами работал в грантовых организациях. И если бы не голоса ОПЗЖ, которой очень выгодно поддерживать войну "слуг" с прозападными "грантоедами", сателлитов "СН" - депгрупп "За будущее" и "Доверие", то голосов президентской фракции за недоверие Рябошапке не хватало. Это весьма показательно, ведь вчера президент Зеленский во время поездки на Полтавщину дал четко понять: работой генпрокурора он не доволен.

Почему Рябошапка не захотел стать Пшонкой

Главная претензия, которую высказывали Рябошапке, - отсутствие посадок, в частности он якобы упрямо отказывался подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Кроме того, якобы тормозит расследование по "Бурисме", где фигурирует сын кандидата в президенты США Джо Байдена, развалил генпрокуратуру, уволив в результате реформы тысячи прокуроров и не заполнив до сих пор вакантные места. И вообще - агенту западных столиц не место на Резницкой.

Эти ключевые версии обрастали дополнительными заговорщицкими теориями: властные коридоры очищают от людей Андрея Богдана (даже термин придумали - "дебогданизация"), на президентских выборах в США Банковая поставила на Трампа, а "грантоеды" ориентируются преимущественно на американских демократов. Есть даже версия, что "соросят" после победы Зеленского намеренно подняли наверх, чтобы, во-первых, у западных партнеров сложилось позитивное впечатление о новом президенте, потому что при Порошенко этих лиц держали поодаль от ключевых кабинетов, а, во-вторых, это могла быть классическая спецоперация по выявлению потенциальных врагов "зеленой" власти. Перед грантовыми активистами открыли много дверей, они в них на радостях забежали, и двери за ними сейчас закрываются.

Впрочем, вернемся к вчерашнему голосованию. Действительно ли главной причиной недоверия Рябошапке стало его нежелание подписывать подозрения Порошенко? В одном из комментариев уже экс-генпрокурор объяснял отсутствие посадок: в ГПУ правоохранительные органы на подпись приносят трэш, который просто развалится в суде. Проще говоря, Рябошапка, который в своем спиче при вступлении на должность обещал сажать еженедельно, и Рябошапка, столкнувшийся с реалиями работы правоохранительных органов, оказались двумя разными людьми. Тот, второй Рябошапка, понял, что в случае положительных резолюций на политически мотивированных делах он станет вторым Пшонкой.

Отсюда, возможно, и объяснение его вчерашнего поведения в Раде - выступив перед депутатами, он ушел, отказавшись отвечать на их вопросы, хотя они были предусмотрены регламентом. Этот поступок многие нардепы посчитали оскорбительным и отдали свои голоса за недоверие. Но не намеренно ли Рябошапка спровоцировал эту ситуацию, чтобы ему дали вольную? Теперь весенние посадки станут проблемой уже его преемника, чаще всего в этом контексте упоминается имя депутата от "Слуги народа", бывшего юриста "95 квартала" Сергея Ионушаса. Который столкнется с тем же трэшем, который приносили на подпись в ГПУ при всех генеральных. И либо будеть давать ему ход, как того требует Зеленский, которого, в свою очередь, мотивирует падение рейтингов, либо превратится в законника, который не будет отправлять в суд шитые белыми нитками дела.

Кстати, о судах. Если эти дела там будут разваливаться, то следующими "соросятами" станут именно судьи. Когда же будет создана спайка всесильного генпрокурора, а таким он стал благодаря реформе Рябошапки, судов и особенно Антикоррупционного суда, тогда Украину ждут времена шоу "за дверью". Закрытой для нашей страны западными партнерами. Тамошня пресса после отставки правительства Гончарука уже пишет о закрытии в Украине окна для реформ. Не трудно догадаться, что там будут писать и говорить во властных кабинетах в случае политических репрессий. А исключительно так и никак иначе на Западе будут интерпретированы попытки посадить Порошенко. И не только его.

Зе-эпилог

Как говорил известный комедийный киногерой: или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору. Похоже, Зеленского очень умело загоняют в подобную ситуацию, когда каждый следующий шаг будет хуже предыдущего. И в конце концов останутся два выхода: если одни двери закроют, то придется идти в другие. Имеем в виду те, которые ведут на север, а не на запад. Это фактически повторение истории Януковича, только на новый лад.

Напомним: в первые годы его президентства наладился контакт власти с гражданским обществом. В те времена "грантоедам" было немного трудно, ведь после избрания Януковича разочарованные грантодатели урезали бюджеты для украинских борцов за демократию. Этим воспользовались на Банковой, превращая тех, кого сейчас клеймят "соросятами", если не в друзей, то хотя бы не во врагов. В конце концов любви так и не получилось, потому что в политике Януковича и "регионалов" был очевидный крен в сторону России. Все закончилось Майданом. И похоже, те силы, которые сейчас затеяли войну с выходцами из грантовых организаций, а фактически с влиятельными западными фондами, имеют целью обезопасить себя от повторения истории с Януковичем. Поэтому у этой войны есть конечная цель - принятие закона об агентах иностранного влияния. По российскому аналогу. А на пути к этой цели поснимают с должностей со скандалом еще несколько Рябошапок.