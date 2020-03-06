Виагра для рейтинга. Когда Зеленский отправит в отставку Кабмин Шмыгаля

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Главным в Украине становится Андрей Ермак. Именно он будет связующим звеном между президентом и новым премьером.

Вместо правительства буйных теперь правительство спокойных. Такое объяснение смене Кабмина придумал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он заверяет, что "ситуация стабилизируется, и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешенно будут принимать решения".

Конечно, эта версия имеет право на существование. С каждым месяцем работы Кабмина Алексея Гончарука становилось все более очевидно, что он не справляется со своими обязанностями и только имитирует буйную деятельность. Менее чем за полгода уровень доверия к правительству упал вдвое (с 56,9 до 28%), а уровень недоверия - вырос втрое (с 21,8 до 64,5%). Однако не факт, что Владимир Зеленский решил сменить Кабмин и персонально Гончарука именно из-за их непрофессионализма. Более убедительна другая версия.

Рейтинг самого Зеленского тоже стремительно падает, и по той же причине. Имитация буйной деятельности уже не возбуждает народ. В такой ситуации самый первый способ - объяснить все накопившиеся проблемы недоработками правительства. Зеленский именно так и поступил.

Выступая 4 марта в парламенте, он заявил: "Сегодня на внутриполитическом поле существующим проблемам и существующему правительству слишком тесно, они больше, по моему мнению, не могут существовать рядом, а следовательно, кто-то из них должен уйти", - и затем призвал нардепов рассмотреть заявление Гончарука об отставке (получилось, что для Зеленского лучше, чтобы ушло правительство, а проблемы пусть остаются). В этих фразах не нужно искать логику (ее там нет). Просто Зеленскому было крайне важно поставить рядом, даже сделать синонимами слова "правительство" и "проблемы" - в надежде противопоставить, сделать антонимами слова "проблемы" и "президент".

Впрочем, это, так сказать, тактические соображения. А есть еще и стратегические.

Автором и модератором всей этой операции по смене Кабмина выступил Андрей Ермак, который с 11 февраля руководит президентским Офисом. Ранее Ермак был помощником президента и отвечал на Банковой за внешнюю политику и связи с Кремлем. Теперь он отвечает и за внутреннюю политику тоже и подчинил ее планам договориться с Путиным о мире на Донбассе.

Зеленский не без помощи Ермака уверился в том, что прекращение войны на Донбассе - это главное, чего от него ждут люди. И что это единственный способ взбодрить его рейтинг до того уровня, который был прошлой весной. И что ради этого целесообразно пойти на все те уступки, которых требует Путин.

Но тут могло оказаться помехой правительство Гончарука. Не потому, что оно непрофессиональное, а потому, что оно прислушивается к пожеланиям Запада, а сам Гончарук - конкретно к послам "Большой семерки" и ЕС. Стратегическая задача смены Кабмина заключалась в том, чтобы получить правительство, члены которого не имели бы грантоедского прошлого, да и вообще никакими нитями не были бы связаны с Западом и ориентировались бы исключительно на Банковую.

Короче, стратегические соображения, как и тактические, подталкивали к тому, что ради рейтинга нужно сменить Камин.

После этой прелюдии уместно сказать несколько слов о персональном составе нового правительства. Начнем с премьера.

Чей Денис Шмыгаль

За отставку Гончарука проголосовали 353 нардепа, а за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля - 291. Фракции ОПЗЖ, "Евросолидарности", "Батьківщини" и "Голоса" в полном составе отказались поддержать Шмыгаля, причем первые две в основном нажимали кнопку "против", а вторые две по большей части воздержались. За Шмыгаля проголосовали 242 из 248 "слуг народа", 18 из 22 членов группы "За будущее", все 17 членов группы "Доверие" и 14 из 21 внефракционных (в т. ч. спикер и первый вице-спикер).

Примечательно, что Шмыгаля поддержали нардепы, связанные с Игорем Коломойским - как из числа "слуг народа", так и из группы "За будущее". Ранее некоторые из этих нардепов особенно усердно критиковали Гончарука. Можно заключить, что новый премьер устраивает Коломойского куда больше, чем предыдущий.

Шмыгаль родился во Львове в 1975 г. В 1997-м окончил государственный университет "Львовская Политехника" по специальности менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. В 2003-м получил научную степень кандидата экономических наук.

В 1995-2009 гг. работал на руководящих должностях на предприятиях Львова, в 2009-2013 гг. - на госслужбе во Львовской облгосадминистрации. В 2014 г. стал замначальника Главного управления Миндоходов во Львовской области. В 2015-2017 гг. - советник, вице-президент, гендиректор, член набсовета торгово-производственной компании "Львовхолод". В 2017-2019 гг. - заместитель гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директор предприятия "ДТЭК Бурштынская ТЭС", и. о. замгендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго" (г. Бурштын Ивано-Франковской обл.).

С 1 августа 2019 г. возглавлял Ивано-Франковскую облгосадминистрацию. С 4 февраля 2020 г. занимал должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Большое участие в карьере Шмыгаля в Зе-власти принял первый замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов. Именно он включил Шмыгаля в тройку кандидатов на должность главы Львовской ОГА, которых Зеленский предложил жителям области 14 июня 2019 г. А затем, когда Шмыгаль не прошел на эту должность, Трофимов предложил его Зеленскому на аналогичную должность на Ивано-Франковщине.

Возглавив Ивано-Франковскую ОГА, Шмыгаль сообщил, что, несмотря на два года работы в ДТЭК, не знаком с владельцем компании Ринатом Ахметовым и тот не имеет отношения к его назначению. "Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично... Уровень менеджмента, с которыми я общался, - это руководитель "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук и руководитель ДТЭК Максим Тимченко. Но даже с ними я, по большому счету, пересекался только на официальных совещаниях. А акционера ДТЭК я видел, как и все, только по телевизору", - заявил он. Впрочем, его дальнейшее карьерное повышение - на позиции вице-премьера и затем премьера - явно не обошлось без поддержки со стороны владельца ДТЭК.

Квота Ермака

Согласно Конституции министры обороны и иностранных дел назначаются парламентом по представлению президента. Зеленский внес на эти должности кандидатуры Андрея Тарана и Дмитрия Кулебы. Их поддержали 285 и 288 нардепов соответственно.

Объясняя нардепам логику обновления правительства, Зеленский заявил: "Нужны новые мозги и новые сердца". Наверное, особенно прикольно было слышать это генерал-лейтенанту в отставке Тарану, которому как раз в тот день исполнилось 65 лет. Его последняя должность - первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ. Он занимал ее с декабря 2015 г., а в 2016-м был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

Единственное логичное объяснение, зачем понадобилось мобилизовать в правительство "новых мозгов" военного пенсионера, заключается в том, что, по сведениям многих источников, на этой кандидатуре настоял Ермак. То есть Таран будет реализовать политику, диктуемую Ермаком.

Говорят, что предыдущий министр обороны Андрей Загороднюк, которому сейчас 43 года, вызвал резкое неудовольствие Ермака на саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже, когда, ссылаясь на данные Генштаба, убедил Зеленского в том, что нельзя соглашаться на разведение сил по всей линии фронта и фиксировать эту договоренность в решении саммита, - хотя в проекте решения, подготовленном Ермаком и россиянами, такой пункт был. Кремль до сих пор в ярости от этого эпизода. В конце февраля глава МИД РФ Лавров заявил, что новый саммит нормандского формата будет возможен только после того, как будет подготовлен и подписан проект итогового документа. "Чтобы не было опять уже в ходе саммита попыток разрушать достигнутые договоренности", - пояснил Лавров и напомнил, что на предыдущем саммите Зеленский "переиграл" договоренность о разведении сил и средств на всей линии соприкосновения. Судя по всему, Ермак уверен, что от Тарана подобных сюрпризов не будет, а значит, поведение Зеленского в диалоге с Кремлем теперь будет полностью контролируемым.

Аналогичным образом Кулеба устраивает Ермака тем, что он не Вадим Пристайко, который часто нес отсебятину, не согласованную с Банковой. В правительстве Гончарука Кулеба был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а теперь этот пост занял Пристайко, то есть их поменяли должностями. Такая рокировка выглядит смешной, однако для Ермака она иронична. Говорят, он видит в Пристайко деструктивный элемент и потому не прочь, чтобы именно Пристайко координировал осуществление министерствами и ведомствами шагов, необходимых для приближения Украины к ЕС и НАТО.

Квота "слуг народа"

Остальные члены Кабмина, согласно Конституции, назначаются парламентом по представлению премьера. Поскольку у нас правящей партией является "Слуга народа", было логично ожидать, что "новые мозги" для заполнения вакансий в правительстве отыщутся во фракции этой партии в Верховной Раде. Однако среди 248 парламентских "слуг народа" в новый Кабмин не пригодился ни один.

Этому парадоксу есть два взаимодополняющих объяснения. Первое заключается в том, что Ермак и Шмыгаль считают нардепов из монобольшинства слишком некомпетентными, чтобы приглашать их в правительство. И это в общем-то печальная оценка, если учесть, что именно такие "слуги народа" возглавляют парламентские комитеты. Второе объяснение предполагает, что парламентские "слуги народа" хоть и некомпетентны, но достаточно сообразительны, чтобы догадаться, что правительство Шмыгаля, скорее всего, проживет не дольше, чем правительство Гончарука, и потому нет никакого резона идти туда, бросая пригретое кресло в сессионном зале.

Впрочем, такие мысли посетили головы и многих других лиц, чьи кандидатуры перебирались Ермаком и Шмыгалем. Когда вечером 3 марта Зеленский собрал заседание фракции "слуг народа", там был назван полный состав нового правительства, однако уже утром стало известно, что едва ли не половина из предполагаемых членов Кабмина от такой чести отказались. Днем удалось заполнить лишь несколько вакансий. В итоге вечером 4 марта 277 нардепов проголосовали за правительство, в котором остались пустыми посты министров, отвечающих за экономику, промышленность, сельское хозяйство, энергетику, экологию, культуру, образование.

Из предыдущего правительства в новое перешли вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министры внутренних дел Арсен Аваков, инфраструктуры Владислав Криклий, юстиции Денис Малюська. Освобожденный Шмыгалем пост министра развития громад и территорий достался - правда, без вице-премьерства - Алексею Чернышову, который с октября 2019 г. возглавлял Киевскую облгосадминистрацию.

Вновь созданную должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий получил протеже Ермака Алексей Резников, которого Зеленский с сентября 2019 г. уполномочил представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Полученный Резниковым министерский пост, усиленный вице-премьерством, подчеркивает то значение, которое отвел Ермак в стратегии Зеленского планам пиара на прекращении войны.

Восстановленное отдельное Министерство по делам ветеранов возглавил 64-летний генерал-лейтенант Сергей Бессараб, который до того служил заместителем начальника Генштаба ВСУ. Особенно "новыми мозгами" стали министр здравоохранения Илья Емец, который занимал тот же пост в 2010-2011 гг. в первом правительстве Азарова, и министр соцполитики Марина Лазебная, которую Янукович в мае 2013-го поставил во главе Госслужбы занятости.

Примечательно, что лишился должности министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет - его заменил на этом посту Олег Немчинов, который с апреля 2017-го работал госсекретарем Министерства молодежи и спорта. Дубилет стал героем множества скандалов, один из которых за живое задел Банковую: 12 февраля вопреки заявлениям Ермака и Зеленского о скорых выборах в ОРДЛО Дубилет дал понять, что он в эту перспективу не верит, и сообщил о планах мерять численность населения ОРДЛО с помощью спутника.

Новый министр финансов 45-летний Игорь Уманский на два года старше своей предшественницы Оксаны Маркаровой. Он уже третий раз приходит в Минфин: с января 2008-го по март 2010-го был первым замминистра (с апреля 2009-го - и. о. министра), с октября 2014-го по декабрь 2015-го - снова первым замминистра.

Остается признать "новыми мозгами" 48-летнего Вадима Гутцайта, который получил портфель министра молодежи и спорта. Самая важная строка в его биографии - вместе с Ермаком он был помощником-консультантом нардепа V и VI созывов от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

Для Ермака важно, чтобы правительство продержалось до местных выборов, которые должны состояться 25 октября. А дальше возможны самые разные варианты, включая и досрочные выборы парламента, после которых опять будет новое правительство.