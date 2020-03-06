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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Истерики Бужанского и помощь Медведчука. Как Рябошапку заочно отправляли в отставку

23:34 05.03.2020 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Выражение парламентом недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке окончательно продемонстрировало актуальную на сегодняшний день расстановку сил в парламенте.

Помимо не всегда надежного монобольшинства в виде фракции "Слуги народа" пропрезидентское большинство состоит еще из двух депутатских групп: "Доверие" и "За будущее", усиленных "легкой пехотой" в виде полтора десятка внефракционных. Именно единодушие этих политических формаций обеспечило Владимиру Зеленскому безболезненную смену правительства и отставку генпрокурора.

Правда, в случае с Рябошапкой даже такого мегабольшинства Зеленскому могло и не хватить. Все вместе они отдали за недоверие генпрокурору 227 голосов, что всего на два больше необходимого. Но в этом случае страхующую функцию выполнила фракция Виктора Медведчука ОПЗЖ, практически в полном составе поддержавшая президента в этом вопросе.

В итоге Рябошапка был отправлен в отставку 179-ю голосами "Слуги народа", плюс 15 голосов "За будущее", 16 - "Доверие", 17 - внефракционных и 36 ОПЗЖ. Как видим, без поддержки временных союзников и усилиями одного только монобольшинства отставка Рябошапки была бы абсолютно невозможной. Похоже, что именно такая конфигурация (СН+Доверие+За будущее) в ближайшее время и будет обеспечивать в парламенте большинство нужных власти голосований, а в случае осложнений по отдельным вопросам можно будет привлекать и Медведчука.

Стоит отметить, что формально недоверие Рябошапке инициировал вовсе не Зеленский, а одиозный нардеп из его политсилы Максим Бужанский. Он при поддержке своих соратников из проколомойского и пропортновского крыла "Слуги народа" лоббировал отставку генпрокурора уже давно. Но только сейчас, когда добро на это дал Зеленский его проект постановления собрал достаточное количество подписей и был безотлагательно одобрен парламентом.

С трибуны Верховной Рады проект постановления представлял сам Бужанский и был настолько возбужден этим событием, которого он "так долго ждал", что был на грани истерики, кричал и даже не пытался соблюдать даже минимальные правовые приличия. На всю страну и практически открытым текстом Бужанский заявил, что главная причина отставки Рябошапки - это его нежелание подписывать подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

На это тут же обратили внимание как в ЕС, так и в других оппозиционных фракциях. Дескать, "Слуги народа" настолько потеряли берега, что публично карают генпрокурора за отсутствие политических репрессий, чем подставляют и себя, и президента, и Украину как государство. Ведь теперь любое дело как против Порошенко, так против кого угодно из оппозиционных политсил будет гарантировано успешно оспорено в ЕСПЛ, что ударит в том числе и по инвестиционной привлекательности Украины, о которой так печется Зеленский. Впрочем, после публичного заявления Зеленского, что Рабошапка не справился, "слуг народа" во главе с Бужанским было уже не остановить.

Что касается самого Рябошапки, который чудесно осознавал, что шансов остаться на должности у него больше нет, даже не смотря на заступничество послов стран Большой семерки, то он пытался держаться гордо и, слушая нападки в свой адрес, лишь саркастично улыбался. Когда же пришла и его очередь выступать с трибуны, то он коротко отчитавшись о реформе ГПУ и подвижках в ряде правовых вопросов, назвал свое время пребывания на должности "эпохой соблюдения закона", заявил что он был и остается независимым, завершив свою речь словами: "Я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться". После этого пока еще генпрокурор демонстративно покинул сессионный зал, проигнорировав требование ответить на вопросы народных депутатов. Так что отправлять в отставку Рябошапку пришлось заочно.

Как только результат засветился на табло спикеру Дмитрию Разумкову не осталось ничего другого, кроме как закрыть внеочередное заседания. Ведь перейти к вопросу назначения нового генпрокурора у парламента не было возможности. Не было не только представления президента с кандидатурой сменщика Рябошапки, не было и самого главы государства, который еще утром на два дня отправился в Полтавскую область.
Так что Украина по результатам голосования осталась совсем без генпрокурора и пока не известно, когда парламент соберется, чтобы восполнить этот кадровый пробел. Теоретически это может произойти и завтра, но президенту опять придется инициировать внеочередное заседание, чтобы внести этот вопрос в повестку дня. Однако три внеочередных заседания парламента - это как-то много, да и не факт, что Зеленский до завтра окончательно определиться с кандидатурой. Пока главным претендентом на должность генпрокурора является бывший юрист "Квартала-95" Сергей Ионушас. Похоже, именно особенная приближенность Ионушаса к Зеленскому - главная причина, почему президент хочет назначить именно его. При этом такой шаг явно не очень понравится западным партнерам из-за чего Зеленский пока колеблется.

К слову, сам Ионушас за отставку Рябошапки не проголосовал, воздержавшись. То ли как заинтересованное лицо посчитал не очень этичным прилагать свою руку к увольнению потенциального предшественника, то ли им руководили некие-то другие мотивы. Как бы там ни было, Украина осталась без генпрокурора и пока не совсем понятно как надолго. Понятно другое, новый генпрокурор, кем бы он ни оказался, уже имеет прямое задание обеспечить обещанные президентом "посадки" и вряд ли сможет уклониться от этого. Так что украинскую политику ждет период серьезной турбулентности.
 

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