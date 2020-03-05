Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова

Ігор Петренко / Depo.ua

Новоназначенный премьер Денис Шмыгаль только принимает поздравления с высокой должностью, а его креатуру в правительстве уже начали уничтожать. Рикошетом это ударит по рейтингу всего Кабмина и станет первым испытанием на прочность нервов для "второго правительства Зеленского".

Назначенному только вчера вечером министром Кабинета министров Олегу Немчинову не позавидуешь: не прошло и часа с момента голосования депутатов за новый состав правительства, как против него начали первую серьезную информационную кампанию. В бой бросили ту самую "живую силу", которая буквально до вчерашнего дня уничтожала Гончарука и "соросят" из его правительства. И все же уничтожила. Сразу же, чтобы эти кони не застоялись на переправе, умелой рукой кукловодов их направили на очередную войну, теперь против Немчинова. "Мочат" его анонимные и не очень Телеграмм-каналы вроде "Темного рыцаря", который связывают с нардепами из группы влияния олигарха Игоря Коломойского во фракции "Слуга народа" Дубинским и Бужанским. А также бывшие "регионалы" и аффилированные с ними СМИ.

Экс-госсекретарю Министерства молодежи и спорта в правительстве Владимира Гройсмана вменяют "порохоботство", то есть откровенно заявленную ранее приверженность к пятому президенту Петру Порошенко. Во время прошлогодней избирательной кампании Немчинов не прятался со своими политическими предпочтениями, которые были явно не на стороне Владимира Зеленского. Избирателей последнего он называл такими, которые "верят в пришествие Голобородько" (альтер эго Зеленского в сериале "Слуга народа"). Более того - меньше года назад нынешний министр принимал участие (правда, без успеха) в отборе кандидатов в избирательный список партии Порошенко "Европейская солидарность" на парламентских выборах.

Проанализировав контент его Фейсбук-страницы, Немчинову припомнили и поддержку "языкового" закона, и голосование за Порошенко, и критику председателя СБУ Ивана Баканова из-за российского паспорта его жены, и насмешка над ЗЕ!кандидатом в президенты. Хорошо что хоть участие в АТО в вину не ставят, но такими темпами дойдет и до этого...

И тут сразу возникает вопрос к пиар-команде Шмыгаля и Правительства, если она все же есть (а если нет - то как можно было начинать работу?). Неужели так трудно было подготовить историю каждого из новых министров? Неужели нельзя было предусмотреть и сделать частным, или банально почистить Фейсбук Немчинова? Это же элементарные вещи, которые в серьезных пиар-агентствах сразу на карандаше. Да хватит об этом.

В кампанию против нового министра включилось внимательное к мнениям лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" издание "Страна". "Темный рыцарь" предлагает "убрать ... (пропускаем оскорбления) Немчинова, который унижал президента. И вернуть на его место Дубилета". Между прочим, сам предшественник Олега Немчинова на этой должности вчера в своем Телеграмм-канале не исключил, что продолжит работу с новым правительством. Говорит, на Грушевского у него остались незавершенные проекты. Эти слова лишь усилили интригу вокруг кресла министра Кабмина. Анатолий Шарий посвятил ролик Немчинову и исследованию его страницы. Тот Шарий, кампании по медийному киллерству которого удивительным образом совпадают с кампаниями людей Коломойского.

Немчинов тут же ответил критикам, поблагодарил президента и премьера и дал понять, что карьерный рост стал следствием его профессионализма, проукраинской позиции и искоренения коррупции:

Мол, Зеленский поднялся над тем, как новоиспеченный министр голосовал на выборах 2019 года.

Интересно будет наблюдать, согласится ли новый премьер "сдать" человека, которого он сам захотел видеть в роли своей "правой руки" в правительстве. Шмыгаль и Немчинов дружат еще с совместного львовского прошлого и времен работы в местных органах власти. А должность министра Кабмина - очень специфическая. Это далеко не "правительственный завхоз", а фактически такой себе консильери премьера, доверенное лицо главы исполнительной власти. Министра Кабинета министров называют "министром без портфеля": он руководит секретариатом КМУ, который выполняет организационные функции в отношении правительства в целом. К его функциям относятся:

* контроль выполнения планов работы Правительства;

* представление премьер-министру на подпись актов, одобренных министрами, и проектов законов от президента;

* сбор материалов, которые будут рассматриваться на заседании КМУ, представление премьеру проекта повестки дня таких заседаний;

* выполнение отдельных поручений руководителя правительства.

На этом месте каждый глава правительства традиционно предпочитал видеть человека, которого он мог бы назвать своим. И которому можно доверить выполнение специфических задач, которые не являются диковинкой в нашем политическом террариуме.

Учитывая функции министра без портфеля, цель атаки на Немчинова подразумевала: поставить рядом с руководителем правительства "своего человека", который фактически сможет контролировать и даже направлять работу Кабмина в направлении, нужном днепропетровскому олигарху и пророссийскому лобби в Украине. Поэтому атаку против Немчинова стоит рассматривать как первый тест на прочность для Шмыгаля-премьера. Отстоит свою креатуру - значит, имеет определенные возможности и потенциал для борьбы за собственное место под политическим солнцем. Будет иметь успех информационная атака оппонентов - тут же о Шмыгале заговорят как об очередном ноунейме в высоком кресле, техническом исполнителе без прав и собственной воли.