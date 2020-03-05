Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

17:28 05.03.2020 |

Политика

 Роман Федюк / Depo.ua

Конфликтный Пристайко получит должность, на которой не особо будет пересекаться с Ермаком и самим Зеленским, нормы закона будут соблюдены, а МИД возглавит коммуникабельный Кулеба. Хэппи энд. Единственная проблема заключается в том, что ни Пристайко, ни Кулеба не способны сформулировать внешнеполитическую стратегию для "зе-команды". Даже если бы их кто-нибудь слушал.

Вчерашние радикальные изменения в украинском правительстве уже не один недоброжелатель действующей власти успел охарактеризовать, как не слишком ловкую попытку сохранить рейтинг действующего президента при помощи перебрасывания негатива на "бояр" - пардон, членов предыдущего правительства.

Однако в контексте перестановок в дипломатическом ведомстве подобные обвинения в отношении Зеленского были бы безосновательными, поскольку уже бывшего главу МИД Вадима Пристайко и экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу банально поменяли местами.

Каков был смысл подобной "перестановки слагаемых", и изменит ли она сумму - невысокой пока внешнеполитической эффективности команды Зеленского?

На самом деле, причины вчерашней перестановки вызревали достаточно давно. Незначительная дипломатическая эффективность Вадима Пристайко, несколько ценных, но не очень точных советов, которые он дал Банковой, а также его достаточно независимый и конфликтный характер - все это стимулировало слухи о его отставке на протяжении многих месяцев, и слухи эти Depo.ua тщательно описывал.

Поэтому решение относительно смены главы МИД во время масштабной ротации в правительстве было очевидно с самого начала. Другое дело, что в силу крайне небольшого, чтобы не сказать - фактически отсутствующего кадрового резерва в команде Зеленского, который особенно остро просматривается в сфере внешней политики, открытым оставался вопрос относительно того, кого следует назначать вместо Кулебы.

Поэтому на первых порах, по слухам, рассматривался вариант перехода Кулебы на работу руководителя МИД при условии сохранения им поста вице-премьера. Однако впоследствии юридическая служба Банковой якобы предупредила президента о том, что подобное решение, с точки зрения действующего законодательства, выглядит неидеальным. Чтобы не сказать - противозаконным.

И вскоре был найден тот выход, который все мы уже увидели в вечерних новостях - чиновников поменяли местами.

Впрочем, какими бы ни были явные и скрытые причины вчерашней рокировки, четко о ней можно сказать лишь одну вещь. Ни Пристайко, ни Кулеба не являются теми фигурами, которые могут вернуть центр принятия внешнеполитических решений в стены МИД. Ни у одного из них нет заметного персонального влияния на действующего президента, и ни один из них не является достаточно весомой политической фигурой, к мнению которой вынуждена была бы прислушаться Банковая. Поэтому внешнеполитическая стратегия государства, которая в последние месяцы фактически единолично формировалась помощником Зеленского Андреем Ермаком, останется в тех же руках. И на какие-либо радикальные изменения в ней, как на хорошие, так и плохие, рассчитывать не стоит.

Правда с точки зрения "технической", кадровая рокировка может привести к тому, что сотрудничество с НАТО, специалистом по которому Пристайко стал в течение двух лет руководства украинской миссией при этой организации, может зазвучать с новой силой. Особенно если новый вице-премьер сможет найти общий язык с генералом Андреем Тараном, который вчера возглавил Минобороны.

А Дмитрий Кулеба, который, как известно, кроме исконно дипломатических талантов является еще и специалистом в коммуникативной сфере (не зря же Климкин в свое время именно Кулебу вернул в МИД, пригласив его на должность атташе по стратегическим коммуникациям), имеет все шансы формулировать внешнеполитическую линию Банковой, по крайней мере, более четко и корректно, чем это делал Пристайко. Но какими бы ни были таланты двух должностных лиц, которые заняли вчера ключевые дипломатические посты, ожидать внешнеполитического прорыва под их авторством пока не приходится.
 

ПО РУБРИКАМ

19:31 Объем золота в ETF в феврале вырос на 84,5 тонны и вновь побил рекорд - WGC

18:19 Депозитные ставки для физлиц 05.03.20

16:02 Доллар снижается к корзине валют 5 марта, бразильский реал достиг рекордного минимума

15:51 В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

15:35 Нацбанк за месяц пополнил резервы почти на $700 миллионов

13:41 НБУ изменил список системно важных банков

13:20 Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

12:20 Справочный курс гривны 5 марта повышен на 17,5 коп до уровня 24,7489 грн/$1

11:55 Биржи АТР 5 марта закрылись ростом вслед за подъемом рынков США

11:51 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 05.03.20

11:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.20

11:42 Остаток средств на корсчетах банков 05.03.20

11:34 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.03.20

11:24 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.03.2020

09:43 Крупнейшие биткоин-биржи США пожаловались на чрезмерный контроль налоговых органов

• дальше…

18:14 Рынок 5 марта ощутил первые признаки дефицита ДТ

18:11 Ряд законопроектов Кабмина отозваны из Рады, включая «О труде»

18:06 Реальная зарплата за четыре года выросла более чем в 1,5 раза

18:02 Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля

17:53 «Отмена скидки для населения с потреблением до 100 кВт*ч позволит высвободить на рынке 10 млрд грн», - Оржель

15:46 Зеленский подписал изменения к Налоговому кодексу по добыче янтаря

15:40 Балансовая стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает $3 миллиарда

15:38 Облгазы Фирташа ответили на обвинения нового оператора ГТС

13:48 Нефть дорожает 5 марта на новостях о решении ОПЕК о возможном сокращении добычи

13:45 Минагропрод возобновит работу на следующей неделе - уполномоченный президента по земельным вопросам

• дальше…

18:28 Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС

15:51 В Южной Корее полностью легализуют торговлю криптовалютами

13:20 Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты

12:47 США заблокировали выбор кандидата от Китая на пост главы агентства по интеллектуальной собственности

11:58 Экономика США продолжает расти сдержанно-умеренными темпами - Beige Book

09:49 МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

09:34 Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

09:26 Европа написала закон о борьбе с потеплением. Грета Тунберг назвала его капитуляцией

09:19 ЕС больше не хочет принимать беженцев. Что изменилось за 5 лет?

04.03 Миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена

04.03 США ударили по талибам в Афганистане. До этого Трамп провел с ними «очень хороший разговор»

04.03 В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю страну

04.03 В Афганистане талибы убили не менее 20 силовиков

04.03 На праймериз демократов в «супервторник» лидирует Байден

04.03 Трамп побеждает на праймериз в «супервторник» без конкуренции

• дальше…

12:58 На первой станции киевского метро запустили 4G

04.03 Украина остается «частично свободной» страной в рейтинге Freedom House

04.03 Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн

04.03 В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн

04.03 Кабмин хочет продать целый квартал в центре Киева - Дубилет

03.03 В Киеве начали выпускать студенческий е-билет

03.03 Украина будет выдавать «золотые визы» за инвестиции от $100 тысяч

27.02 В приложении Kyiv Smart City появилась услуга возвращения эвакуированного авто

25.02 Внедрение электронного билета в Киеве обошлось в 500 миллионов, – КГГА

19.02 Украина вводит безвиз с еще одной карибской страной

17.02 В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

14.02 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

• дальше…

19:56 Рада выразила недоверие Рябошапке и отправила его в отставку с поста генпрокурора

18:02 Оржель отказался от должности министра энергетики в правительстве Шмыгаля

17:37 Первый бой Шмыгаля: Как Коломойский и Медведчук атакуют Немчинова

17:28 Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

17:18 Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором

16:00 Операция «соросятия»: Как олигархи придумали внешнего врага в стиле России

12:08 Украина купит у Франции 20 катеров пограничникам

09:11 Кто и как будет валить новое правительство олигархов

08:08 Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн

04.03 Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

04.03 Рада назначила Тарана министром обороны Украины

04.03 Рада избрала новый состав правительства

04.03 Рада назначила Шмыгаля премьер-министром Украины

04.03 Министр обороны Андрей Таран: Карьера, скандалы и цитаты

04.03 Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов: карьера, связи и цитаты

• дальше…

13:33 Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

12:17 Samsung первой в мире показала телевизоры с поддержкой Wi-Fi 6

10:03 Новый Fiat 500 перешел на электротягу и сохранил ретро-дизайн

08:38 В Украине раскупили электромобили Porsche еще до презентации

04.03 Родстер Bacalar стал самой редкой и дорогой моделью Bentley

04.03 Hyundai представил «пророческий» электрический концепт без руля

04.03 Компания BMW поменяла логотип

04.03 Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11

04.03 Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн

03.03 Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось

03.03 Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

03.03 Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4

03.03 Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США

03.03 Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы

03.03 Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно