Украина и НАТО: Зачем Кулебу и Пристайко поменяли местами

Роман Федюк / Depo.ua

Конфликтный Пристайко получит должность, на которой не особо будет пересекаться с Ермаком и самим Зеленским, нормы закона будут соблюдены, а МИД возглавит коммуникабельный Кулеба. Хэппи энд. Единственная проблема заключается в том, что ни Пристайко, ни Кулеба не способны сформулировать внешнеполитическую стратегию для "зе-команды". Даже если бы их кто-нибудь слушал.

Вчерашние радикальные изменения в украинском правительстве уже не один недоброжелатель действующей власти успел охарактеризовать, как не слишком ловкую попытку сохранить рейтинг действующего президента при помощи перебрасывания негатива на "бояр" - пардон, членов предыдущего правительства.

Однако в контексте перестановок в дипломатическом ведомстве подобные обвинения в отношении Зеленского были бы безосновательными, поскольку уже бывшего главу МИД Вадима Пристайко и экс-вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу банально поменяли местами.

Каков был смысл подобной "перестановки слагаемых", и изменит ли она сумму - невысокой пока внешнеполитической эффективности команды Зеленского?

На самом деле, причины вчерашней перестановки вызревали достаточно давно. Незначительная дипломатическая эффективность Вадима Пристайко, несколько ценных, но не очень точных советов, которые он дал Банковой, а также его достаточно независимый и конфликтный характер - все это стимулировало слухи о его отставке на протяжении многих месяцев, и слухи эти Depo.ua тщательно описывал.

Поэтому решение относительно смены главы МИД во время масштабной ротации в правительстве было очевидно с самого начала. Другое дело, что в силу крайне небольшого, чтобы не сказать - фактически отсутствующего кадрового резерва в команде Зеленского, который особенно остро просматривается в сфере внешней политики, открытым оставался вопрос относительно того, кого следует назначать вместо Кулебы.

Поэтому на первых порах, по слухам, рассматривался вариант перехода Кулебы на работу руководителя МИД при условии сохранения им поста вице-премьера. Однако впоследствии юридическая служба Банковой якобы предупредила президента о том, что подобное решение, с точки зрения действующего законодательства, выглядит неидеальным. Чтобы не сказать - противозаконным.

И вскоре был найден тот выход, который все мы уже увидели в вечерних новостях - чиновников поменяли местами.

Впрочем, какими бы ни были явные и скрытые причины вчерашней рокировки, четко о ней можно сказать лишь одну вещь. Ни Пристайко, ни Кулеба не являются теми фигурами, которые могут вернуть центр принятия внешнеполитических решений в стены МИД. Ни у одного из них нет заметного персонального влияния на действующего президента, и ни один из них не является достаточно весомой политической фигурой, к мнению которой вынуждена была бы прислушаться Банковая. Поэтому внешнеполитическая стратегия государства, которая в последние месяцы фактически единолично формировалась помощником Зеленского Андреем Ермаком, останется в тех же руках. И на какие-либо радикальные изменения в ней, как на хорошие, так и плохие, рассчитывать не стоит.

Правда с точки зрения "технической", кадровая рокировка может привести к тому, что сотрудничество с НАТО, специалистом по которому Пристайко стал в течение двух лет руководства украинской миссией при этой организации, может зазвучать с новой силой. Особенно если новый вице-премьер сможет найти общий язык с генералом Андреем Тараном, который вчера возглавил Минобороны.

А Дмитрий Кулеба, который, как известно, кроме исконно дипломатических талантов является еще и специалистом в коммуникативной сфере (не зря же Климкин в свое время именно Кулебу вернул в МИД, пригласив его на должность атташе по стратегическим коммуникациям), имеет все шансы формулировать внешнеполитическую линию Банковой, по крайней мере, более четко и корректно, чем это делал Пристайко. Но какими бы ни были таланты двух должностных лиц, которые заняли вчера ключевые дипломатические посты, ожидать внешнеполитического прорыва под их авторством пока не приходится.