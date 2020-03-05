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Юрист «Квартала» из Петербурга. Кто такой Сергей Ионушас, который может стать новым генпрокурором
17:18 05.03.2020 |
На внеочередном вечернем заседании сегодня Рада должна отправить в отставку Генпрокурора Руслана Рябошапку, его преемником называют «слугу» Сергея Ионушаса.
Известный юрист в области охраны интеллектуального права, Сергей Константинович Ионушас родился 18 октября 1979 года в Санкт-Петербурге. Не смотря на балтскую фамилию и российское происхождение называет себя украинцем.
Образование
Сергей Ионушас окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Магистерский диплом получил в Киевском институте интеллектуальной собственности и права (специальность - интеллектуальная собственность).
Кроме того, возможный генпрокурор окончил программу "Правоведческие студии в Украине: Киев и отдельные регионы" Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальность - европейское право).
Карьера
Ионушас еще во время учебы в университете работал в компании Attorney at Law.
С 2001 года Ионушас имеет адвокатское свидетельство. Является патентным поверенным Украины. Член Ассоциации юристов Украины и Ассоциации адвокатов Украины.
С 2002 года - совладелец и руководитель юридической фирмы "Гелон" и ООО "Консион".
В 2008 году перешел в компанию Patent Attorney.
Ионушас сотрудничает с телевизионными каналами, рекламными агентствами, средствами массовой информации, производителями продуктов питания, спиртного и лекарственных препаратов.
Его юрфирма "Гелон" оказывает помощь в различных вопросах: правовая охрана интеллектуальной собственности, защита имеющихся прав в различных госинстанциях с учетом индивидуальных особенностей клиентов. Кроме этого, фирма предоставляет услуги в сфере медиа-права и фармацевтического права.
Ионушас известен, помимо прочего, помощью известной художнице Евгении Гапчинской, которая судилась с продавцами календарей, магнитов и блокнотов, на которых были изображения ее работ.
Сотрудничал со "Студией Квартал 95" и телеканалом "1+1" Игоря Коломойского.
В апреле 2019 года тогда еще будущий президент Владимир Зеленский публично представил его как члена своей команды - эксперта по вопросам правосудия. Позже он выступал доверенным лицом Зеленского во время выборов президента Украины.
Ионушас участвовал в парламентских выборах от партии "Слуга народа", вошел в список под № 37. Он до сих пор является народным депутатом от этой фракции, заместителем главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности парламента.
О личной жизни Ионушаса известно немного. Судя по всему, он холост и не имеет детей. В декларации о доходах не указаны члены семьи депутата.
Цитаты
О важности легального программного обеспечения в органах власти: "Касательно органов власти важна легализация программного обеспечения. Суды лояльны к организациям подпольного типа. Они могут отделаться только минимальным штрафом, а покупатель контрафакта по сегодняшнему закону - чист".
О вечной проблеме Украины - воровстве интеллектуальной собственности: "Сегодня украинцев ничем не удивить, и тем более воровством интеллектуальной собственности. Нарушители закона могут неплохо зарабатывать на изготовлении контрафакта авторского права"
Вместо Ионушаса, если тот займет кресло генпрокурора, в Раду по списку "Слуги народа" должен зайдет №138, Денис Маслов.
Он - уроженец Кривого Рога Днепропетровской области.
Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".
Маслов - адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Лоуатек", директор ООО "Авины Трейд".
Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области.
Также Маслов - член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции (организовано миссией Pravo Justice).
Ранее работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области. С должности судьи в 2018 году уволился по собственному желанию.
Занимал руководящие должности в юридических компаниях.
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