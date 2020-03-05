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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операция «соросятия»: Как олигархи придумали внешнего врага в стиле России

16:00 05.03.2020 |

Политика

Термин "соросята" приобрел большую популярность и превратился в эффективный инструмент политической дискриминации. Теперь олигархи делают вселенское зло из внешнего врага Сороса, чтобы самим выглядеть позитивно.

Когда мы в Depo.ua несколько месяцев назад готовили публикацию "Антисоросовская коалиция: Как Украину толкают к масштабному политическому кризису" и описывали старания отдельных групп политического и экономического влияния в борьбе с влиянием Джорджа Сороса, трудно было предсказать, что термин "соросята" вскоре станет настолько расхожим и общеупотребляемым ярлыком. Недалеко то время, когда этот термин станет столь же ругательным, как и "бандеровец" или "враг народа" в еще совсем недавние времена нашей истории. И которым до сих пор пугают малых детей в некоторых "заповедниках".

Вчера для Дубинского, Коломойского и компании был радостный день - отправили в отставку Кабмин "соросят". Но на этом маркировка врагов не завершится.

Итак, давайте разберемся, почему вдруг в нашей стране стало так много "соросят", о которых мы еще совсем недавно ничего не слышали, и почему это стало клеймом, которое огульно навешивают на всех подряд, имеющих отличное мнение.

Зеленский и "соросятня"

Всплеск общественного внимания к вопросу "кто кому соросёнок" совпал с победой партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, когда оказалось, что список партии буквально нашпигован представителями так называемых грантовых структур - общественных организаций, которые существуют благодаря донорским взносам правительств других стран, внепарламентским организациям и денежным мешкам вроде того же Джорджа Сороса, чье имя дало жизнь общему названию "соросята".

Когда журналисты и эксперты анализировали список "Слуги народа", лишь наиболее осведомленным и прозорливым из них удавалось угадывать в абсолютно неизвестных широкой общественности фамилиях тех самых активистов-грантоедов, которые уже долгое время занимаются многочисленными адвокациями, транспаренциями, коммуникациями и прочими малопонятными вещами. Сейчас мы уже, конечно, знаем, кто такие Пидласая, Красносельская, Малюська, Гончарук и Милованов с Новосад. И уже научились различать, кто из многочисленного сонма "слуг" был впрыскиванием влияния Сороса/Пинчука, а кого подбросили в корзину Зеленского Коломойский с Ахметовым.

А тогда мы только чувствовали какой-то подвох, но полной транспарентности у нас не было.

Впоследствии оказалось, как справедливо отметила "Деловая столица", что соросята - это те, кого во времена президентства Петра Порошенко называли более привычным термином "грантоеды". То есть политики и общественные деятели, в чьей карьере важной ступенькой была деятельность, которая финансируется западными фондами и корпорациями, в том числе международным фондом "Видродження" Джорджа Сороса.

Изменение терминологии - соросята вместо грантоедов - произошло в силу объективных обстоятельств: многие из тех, кого называли грантоедами при Порошенко, при Зеленском получили очень важные кресла в верхнем этаже власти. Но не перестали ориентироваться на Сороса и других грантодателей.

Проводниками интересов Сороса в Украине называют и некоторых влиятельных бизнесменов. Крупнейшие из них - это основатель компании EastOne Виктор Пинчук и основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. Соответственно, политиков, связанных с Пинчуком и Фиалой, тоже относят к соросятам. По большому счету бывших грантоедов можно найти практически во всех структурах нынешней власти.

Кто такой Джордж Сорос

В предыдущей публикации на эту тему мы уже касались вопроса, откуда возник Джоржд Сорос. Впервые о человеке с таким именем в Украине услышали еще до обретения Украиной независимости - в 1990 году в Киеве появился офис его организации Open Society Foundations (нынешний фонд "Видродження").

С помощью этого фонда Сорос призывал к сотрудничеству представителей украинской политической и научной элиты. И уже в 2000-х чуть ли не каждый украинский журналист, историк, социолог или представитель другой гуманитарной профессии принимал участие в грантовых проектах по развитию демократии, становлению свободы слова, государственного строительства, реформирования и так далее.

Обе украинские революции открывали для коллективного Сороса новые и новые возможности привлечения в свои сети потенциально влиятельных деятелей. Все больше представителей одаренной молодежи получали гранты на обучение в американских и европейских университетах. Все больше отдельных журналистов и целых СМИ становились реципиентами помощи на развитие свободы слова. Как грибы после дождя росли различные институты, комитеты, агентства, офисы, советы, фонды и другие учреждения, финансируемые различными донорскими организациями.

Сегодня же имя Сороса стало чуть ли не общим названием, олицетворив таким образом целое общественно-политическое явление, которое презрительно назвали "грантоедством". При этом активная часть общества разделилась на два лагеря: тех, кто удостоился чести быть поддержанным американскими фондами, и тех, кто провтыкал такую возможность.

Соросята под ударом

Вхождение во власть осенью 2019 года большой колонны соросят ознаменовало одновременно и начало борьбы с ними со стороны тех, кого мы назвали антисоросовской коалицией. В первую очередь речь идет о ряде украинских олигархов, которым правительство Гончарука и ориентированные на Запад силовики создали некоторые неудобства в их деятельности.

Наиболее активным в борьбе с "соросятней" можно считать Игоря Коломойского, агенты влияния которого в медийной плоскости реализовали масштабную операцию по популяризации лиц, причастных к кругу соросят. А потом устроили их дискредитацию в глазах общества.

Первым фронтом на стороне олигарха выступили популярные анонимные и авторские телеграм-каналы, которые массово начали клеймить сторонников правительства Гончарука и его бенефициаров. В сети даже появился тематический анонимный канал "Соросята", который целенаправленно разоблачает причастных к этому лагерю и делает известными связи между фигурантами грантоедского движения.

К травле соросят, а это, будем честны, именно этим и является, присоединились и публичные деятели. Кто-то, как нардеп Максим Бужанский, мотивирован интересами Коломойского. Или - как пул телеканалов, ориентированных на ОПЗЖ - по мотивам поймать свои выгоды в мутной воде противостояния. Кто-то - в силу своего личного идеологического видения, как ряд политологов и журналистов.

 

Так формализовался неощутимый ранее водораздел в средствах массовой информации: более очевидным стало, какое СМИ принадлежит к лагерю так называемых олигархических, а какое - к грантовым. Других, как оказалось, в Украине нет. Медиа начали кидаться дерьмом друг в друга, превратив медиа в фактическое воспроизведение войны, которая ведется и на политическом, и на административном фронте между соросятами и олигархами.

Боевые действия затронули даже тех, кто пытался остаться в стороне от этой драки. Ведь в такой информационной войне так или иначе приходится выбирать сторону. Иначе вас без вашей воли запишут или в лагерь соросят, или миньонов (как называют группу поддержки Коломойского).

Отдельную партию в присущем ему стиле играет Андрей Портнов. Его деятельность направлена против тех, кого называют выгодоприобретателями победы Революции достоинства - людей, которые зашли во власть и обогатились на войне. Портнов не использует термин "соросята", отдавая предпочтение более утонченным характеристикам типа "животные", "задроченное быдло" и "бомжующие банды".

В то же время очевидными целями атак Портнова, а также его информационных партнеров Анатолия Шария и Елены Лукаш, становятся именно те политические силы, которые находятся в связке с западными группами влияния. Своими призывами они пытаются подтолкнуть президента Зеленского к вычищению из власти всех, "чей центр управления находится за пределами страны и задействовать необходимые регуляторные и правоохранительные меры для восстановления суверенитета от внешнего управления".

Результаты олигархов

Так получилось, что главный реципиент соросят во власть Зеленского Виктор Пинчук, который является извечным соперником Коломойского в бизнес-борьбе, вынужден был всеми доступными ему средствами противостоять информационной атаке. В этом ему помогают и пул бывших политиков и дипломатов западного мира, которые разделяют с Пинчуком ценности Демократической партии США, и остатки влияния демократов в посольствах западных стран, и многочисленные фонды, общественные организации и ЛОМы, получающие финансирование при содействии олигарха.

Среди тех, кто пытался играть в традиционную игру "и вашим, и нашим" и раскладывать яйца в разные корзины, ожидаемо оказался третий из пула тяжеловесов - олигарх Ринат Ахметов. Он щедро предоставляет финансовую и медийную поддержку всем противоборствующим сторонам. И, похоже, в очередной раз благодаря такой своей универсальности, приобретает больше выгод по результатам боевых действий. В проигрыше, соответственно, Пинчук, который теряет значительную часть своего влияния на правительство. Ну а Коломойский, как и положено, остается при своих.
 

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