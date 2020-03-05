Кто и как будет валить новое правительство олигархов

Юрій Васильченко / Depo.ua

Увольнение правительства Гончарука имело бы логику, если бы на замену пришло действительно эффективное правительство. Ныне же слышим обещания нового премьера, хотя состав Кабмина еще до конца даже не укомплектован.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль, его, напомним, небезосновательно считают ставленником Рината Ахметова (хотя он это и отрицает), назвал фамилии 13 своих чиновников. Цифра 13, чертова дюжина, - не единственный символизм в этой истории.

Шмыгаль - первый галичанин по происхождению в кресле главного чиновника страны. Теперь, если в не "зеленом" Львове будут сетовать, им будут говорить - это же ваш мужик, какие вопросы. А вот еще вам символизм с самого начала: до прихода Шмыгаля на должность председателя Ивано-Франковской ОГА эту область возглавлял Гончарук. Только Олег. Он ушел в отставку 11 июня 2019 года и до появления в ОГА нынешнего премьера и. о. председателя была Мария Савка. А тот Гончарук, которого вчера отправили в свободное плавание, лично проводил собеседование со Шмыгалем перед его назначением в Кабмин. Интересно, подозревал что-то неладное?

Теперь о серьезном. В состав нового правительства вошли пять членов предыдущего Кабмина - вечный Арсен Аваков, Денис Малюська, Владислав Криклий, Вадим Пристайко (но на новой должности, на той, которую занимал его сменщик в МИД Дмитрий Кулеба) и Михаил Федоров, которого повысили до статуса вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины. Ну и сам Шмыгаль, который перед назначением на нынешнюю должность немного побыл вице-премьером - министром развития общин и территорий. О сногсшибательной карьере преемника Гончарука Depo.ua уже подробно рассказывал, поэтому повторяться не будем.

Другие члены правительства при президентстве Владимира Зеленского в Кабмине еще не работали, но каждый из них накопил собственный бэкграунд ранее. Кое-кто из "новых лиц", напомним, имеет опыт работы в правительстве Николая Азарова во времена Виктора Януковича. Конкретно на биографиях этих людей останавливаться не будем - в них прослеживаются связи с олигархами, о чем мы уже писали. Гораздо интереснее выглядят процессы вокруг формирования этой команды. И, конечно же, последствия того, что произошло вчера.

Разговорчивый Гончаренко и Пинчук без портфелей

На заседание парламента прибыл лично президент Зеленский. Если честно, его выступление не впечатлило. Обычный популизм. Из всего сказанного, пожалуй, в перспективе имеет значение только одна фраза: "При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством". Думаем, это в куче с увольнением Гончарука и еще нескольких чиновников из так называемых соросят стало четким сигналом Западу, что политика власти в Украине относительно партнерства с ЕС и США меняется. Если сегодня нардепы уволят еще и генпрокурора Руслана Рябошапку, то этот сигнал будет не просто услышан, но и соответственно истолкован. Как именно? Ну, например, мечта одного олигарха Коломойского, которого связывают с нынешней властью, о дефолте в Украине может сбыться.

Кстати, о сигналах Западу. Входить в состав Кабмина Шмыгаля отказался министр культуры Владимир Бородянский, который считается креатурой еще одного отечественного олигарха - Виктора Пинчука. Тот серьезно связан с западными ФПГ и не только. Пожалуй, не секрет, что он благосклонно относился к той правительственной команде, которую отправили в отставку. Так что, похоже, в олигархическом консенсусе, в результате которого на свет появилось новое правительство, Пинчук участия принимать не хочет.

Самым ярким моментом во время пребывания президента в парламенте представляется не его обращение к парламентариям, а спич Алексея Гончаренко с парламентской трибуны и реакция на него Владимира Зеленского. Напомним: Гончаренко из фракции "Европейская солидарность" произнес пламенную речь, в которой обвинил главу государства во лжи. Зеленский через некоторое время подошел к депутату и попросил не переходить на личности. Теперь интересно, не присоединится ли Гончаренко к Софии Федине и Марусе Зверобой, которых кому-то в окружении президента очень хочется посадить?





Какие еще выводы из этого инцидента? Увидев эмоциональную реакцию Зеленского на выступление своего политического оппонента, оппозиция будет переходить на личности. Поэтому, не исключено, со временем президент будет избегать посещений сессионного зала парламента.

Придет ли в МОН новый Табачник

Разочарование западных партнеров после смены правительства в Украине - не единственный риск для власти и граждан. В частности, существует предположение, что главной причиной смещения Гончарука мог стать конфликт вокруг замены менеджмента "Центрэнерго", против чего якобы был Игорь Коломойский. Пока эта версия не получила масштабного распространения, в первую очередь из-за молчания самого отставного премьера. Однако все тайное скоро станет публичным. Главное, чтобы появились заинтересованные лица, и тогда власть может получить свой "свинарчукгейт".

Следующий риск - слив компромата на новых чиновников. Их краткие биографии легко найти в сети Интернет, а если кто-то очень захочет, то найти можно гораздо больше. Не трудно спрогнозировать, что в штабах уже роют землю. Поэтому медового месяца, который был у Гончарука после выборов, у Шмыгаля и его министров не будет. Министра Кабмина Немчинова уже "песочат" за порохоботство и критику Зеленского в "Фейсбуке". А он, напомним, - личный друг Шмыгаля.

Не исключено, что риск попасть под шквал медиа-атак среди других стал предостережением для Ивана Плачкова, которого сватали на пост министра энергетики. Сейчас это министерское кресло остается вакантным.

Всего таких должностей пока четыре: министр энергетики, вице-премьер по экономическому развитию, министры культуры и образования. То есть фактически часть экономического блока и гуманитарный блок. Также в правительстве пока нет вице-премьера по вопросам ОПК, кандидатом на эту должность называли военного конструктора Олега Коростелева. Он якобы отказался. Также отказались от членства в правительстве Тимофей Милованов, упомянутый выше Владимир Бородянский, Анна Новосад и еще несколько человек. Похоже, одной из причин, а может и главной, стало их нежелание портить свою репутацию перед Западом.

Когда заполнят вакансии? Вопрос на самом деле интересный, ведь, к примеру, за кресло министра энергетики может развернуться серьезная борьба между Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. А вот желающего сесть в горячее кресло экономического вице-премьера еще следует поискать. Спихивать проблемы экономики на предшественников времени нет, поэтому придется работать с колес. И далеко не все стремятся это делать. Поэтому интересно, кто захочет и к чьей группе влияния будет принадлежать этот "кто".

Должности министров культуры и образования, на самом деле, не менее важны. Бородянский и Новосад, несмотря на свою неоднозначность и часто скандальные заявления, сумели удержать вверенные им направления от "ватного" реванша. Теперь существует опасность появления в главных креслах этих министерств людей, далеких от культуры и образования, однако таких, которые будут воплощать в жизнь так называемое национальное примирение. И здесь стоит предостеречь Зеленского: падение режима Януковича началось не с Врадиевки, а с акций протеста против деятельности министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, которые продолжались в течение 2010-12 годов. Если в гуманитарный блок правительства заведут человека с мировоззрением "какая разница", это станет началом конца власти "зеленых". Причем стремительного.

Еще один значительный риск - политика властей в отношении Донбасса и аннексированного Крыма. Премьер Шмыгаль задекларировал, что эти направления для правительства будут среди самых приоритетных. В чем именно это будет заключаться, пока неизвестно. Но можно предположить, что значительную роль в этом процессе уделят министру обороны Андрею Тарану, министру по делам ветеранов Сергею Бессарабу и вице-премьеру - министру по реинтеграции оккупированных территорий Алексею Резникову. Может и ошибаемся, но стратегия этих государственных институтов будет укладываться в следующую схему: "просто прекратить стрелять" - "простить ради будущего" - "восстановить Донбасс". Под каждый элемент этой схемы подведут идеологемы и растиражируют в СМИ. А под последний еще и можно получить серьезную западную помощь.

Когда наконец правительство возглавит "слуга народа"

Это далеко не все риски для нового Кабмина. Которому можно и посочувствовать, и пожелать успеха. И все же все, что вчера происходило в Раде и вне ее - в медиа, в кулуарах, - наводит на очень неприятную мысль - у нас продолжается подрыв государственных институтов. Сначала премьером назначают ноумена Гончарука и таких же неопытных ноуменов в его правительство. Украинцам говорят, что эти люди - технократы. Через полгода их выгоняют, заменяют новыми ноуменами (за исключением нескольких человек) и говорят, что это уже точно технократы, потому что более опытные. Новые объявляют свои планы, но вопрос: кто будет выполнять программу правительства, которую одобрил парламент? Или это уже в прошлом? А еще - когда же мы увидим Кабинет Министров из "слуг народа"? Не из тех, кого рекрутировали в правительство, а из монобольшевиков. Потому что как-то странно получается: в прошлом году украинцы не голосовали ни за Гончарука, ни за Шмыгаля, а они оказались у руля. Были "соросята", этих будут называть "шмыгалята" или еще как-то...

С такими подходами к кадрам, политической ответственности, управлению государством вообще мы можем дожиться до того, что избиратель будет готов поддержать деятеля, который пообещает сильной рукой наконец навести порядок в стране. И если такой деятель будет свой - это полбеды, а может статься, что и соседний. Который ждет (и способствует этому), когда украинская власть докажет свою полную непригодность быть властью.