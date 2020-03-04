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Рада одобрила отставку Гончарука
17:21 04.03.2020 |
Верховная Рада одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.
На внеочередном заседании в среду соответствующее решение поддержало 353 народных депутата.
В своем завершительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве "не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня".
Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство вылилось много грязи за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.
"Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень честный человек. За все время я не получал от него ни одной незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал премьер.
Гончарук выразил уверенность, что курс деятельности в новом правительстве сохранится.
"Шесть месяцев - это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много", - подытожил он.
Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
Гончарук, 1984 г.р., был назначен на пост премьера 29 августа 2019 года.
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