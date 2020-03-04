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«Квартал 95» от ОПЗЖ. Как Медведчук собрался заманивать молодежь
12:17 04.03.2020 |
Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук решил "омолодить" свой электорат, запустив развлекательный телеканал для молодежи Юга и Востока и заострив конкуренцию со "слугами" Зеленского, но успешность проекта вызывает сомнения.
Кум Путина Виктор Медведчук планирует запустить еще один телеканал, на этот раз с развлекательно-молодежным контентом для юга и востока Украины - такая новость на днях разошлась по центральным украинским СМИ.
Уже существующие каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, фактическим владельцем которых называют Медведчука, - сугубо информационные. Новый же канал будет специализироваться на молодежно-развлекательном контенте, а его основной аудиторией должен стать юго-восток Украины. Кроме того, в СМИ появилась информация, что участвовать в строительстве канала будет Алексей Семенов, ранее приложивший руку к созданию "112 Украина" и NewsOne. Но зачем куму Путина канал с "развлекаловом"?
Во-первых, Виктор Владимирович и его соратники из ОПЗЖ, похоже, поняли, что их "ядерный" электорат (преимущественно старшее поколение жителей Юга и Востока) по сугубо естественным причинам имеет тенденцию к сокращению. Так что надо хотя бы сохранить электорат, а еще лучше - приумножить. Особенно в преддверии местных выборов. Поэтому-то Виктор Медведчук, видимо, и решил обратить свой взор на молодежь. Но она новостями в "круглосуточном" режиме не интересуется и каналы вроде "112 Украина" не смотрит. Так что завоевывать молодежь нужно другим контентом - развлекательным.
Во-вторых, в ОПЗЖ, похоже, усвоили урок популярности Владимира Зеленского и "Квартала 95", который был понятен и симпатичен избирателям не только старшего возраста, но даже детям. Так сказать, "стильно, модно, молодежно". Сейчас, когда рейтинги главы государства и его политсилы начали падать, в том числе и на юго-востоке, Медведчук с соратниками решили ударить по президенту его же оружием. Конечно, весьма сомнительно, что на новом канале появится что-то вроде «Кто кому Рабинович» или пятиминутки с Виктором Владимировичем. Но того, кто "стильно, модно и молодежно" будет рассказывать о подвиге Победы или о том, откуда "тхне Соросом", в ОПЗЖ точно найдут.
В-третьих, оппоплатформовцы, по сути, на ходу перенимают основные концепты создаваемого властью канала для оккупированных территорий. Государственный телеканал "Дім/Дом", созданный для вещания на ОРДЛО, будет преимущественно развлекательным. Хотя и заявлен как площадка для поиска точек соприкосновения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями. Этот концепт многие скептики сразу окрестили «телеканалом для дружбы с террористами и ватниками».
Но если в "Дім/Дом" обещают более 90% именно развлекательного контента, из них 15% - производства студии "Квартал 95" (как при этом канал будет выполнять функцию «примирения», не совсем ясно), то на новом канале Медведчука наверняка основной упор будет сделан на изобличении нынешней и бывшей власти, очернении Революции достоинства и доказательствах того, что на Донбассе - гражданский конфликт. Найдется место и для пропаганды дружбы с Россией, "шагов навстречу" и тому подобного капитулянского винегрета. И все это будет на подконтрольной Украине территории.
Впрочем, партия кума Путина, решив начать поход к молодежи с экранов телевизоров, не учла, что большинство молодых людей телевизор просто не смотрит. Не последнюю роль в огромной популярности Владимира Зеленского сыграли соцсети. Достаточно посмотреть на количество просмотров роликов с нынешним президентом в YouTube. Так что телевизор и молодежь - понятия сегодня друг от друга довольно далекие.
К тому же, стандартным набором из тезисов о дружбе с Россией, втором государственном языке и "плохой Америке" молодежь тоже не возьмешь, даже упаковав все это в сериально-развлекательную оболочку - это им попросту неинтересно.
Единственный обозримый эффект от такого канала - раздражение патриотической части общества. Информационные каналы Виктора Медведчука уже давно набили оскомину миллионам украинцев, так что «развлекательный канал для ваты» может стать еще одним толчком к формированию крепкой непартийной оппозиции. В свое время именно она не допустила того, чтобы страна при Януковиче скатилась к диктатуре.
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