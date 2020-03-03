Увольнение Сытника: Какова процедура и кто возглавит НАБУ

Антон Коломойцев / Depo.ua

Вероятность отставки директора антикоррупционного бюро остается высокой и заставляет задуматься о кандидатуре преемника.

Вопрос лишения полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника обещает стать захватывающим зрелищем предстоящего заседания Верховной Рады. И, по некоторой информации завтра Сытник все же избежит увольнения, постановление об этом в ВР могут проголосовать после завершения рассмотрения закона о земле.

Поэтому наряду с актуальным вопросом "когда?", стоит и не менее важный - "кто?" Кто получит власть в НАБУ после Сытника, если его каденция будет прервана досрочно.

Политические расклады

Аспектами будущего практически неминуемого увольнения Сытника является, в первую очередь, возможная утрата ним поддержки со стороны его предыдущей крыши, прописанной в посольствах западных государств. В первую очередь - Соединенных Штатов.

Не является секретом то, что создание НАБУ и вся его дальнейшая деятельность осуществлялись под строгим кураторством со стороны чиновников американской администрации времен Барака Обамы. Бывшая посол Мари Йованович была близким партнером Сытника, а американские специалисты в области правоохранительной тематики, поговаривают, активно консультировали Бюро.

Проигрыш Хиллари Клинтон, которой Сытник откровенно симпатизировал, Дональду Трампу стал неожиданной неприятностью. В результате изменения внешней политики и состава Госдепа Йованович лишилась должности, а у Сытника стало меньше покровителей в Вашингтоне.

Тем временем в Украине у Сытника накопилось значительное количество врагов, которым он то ли по объективным причинам, то ли по причинам собственного тщеславия, перешел дорогу.

Злую шутку с Сытником сыграла и его нечистоплотность и неразборчивость в вопросах выбора доноров для своего отдыха. Что и вылилось попаданием в публичное пространство информации об отдыхе с семьей на Ровенщине и невнесении этих расходов соответствующим образом в декларацию. В результате Сытник получил решение суда, которым был признан коррупционером, и внесен в соответствующий реестр.

Сейчас в Верховной Раде уже собраны в необходимом количестве подписи для рассмотрения вопроса его отставки. И есть достаточно голосов для проведения решение через сессионный зал. Поэтому от реализации данной перспективы нас отделяет лишь окончательное согласие Владимира Зеленского, которого еще пытаются убедить сохранить Сытника его немногочисленные сторонники.

Процедурные вопросы

Сторонники Сытника настаивают, что его увольнение путем голосования в Раде будет незаконным, поскольку этому акту должен предшествовать аудит его деятельности. Плюс к тому решение о коррумпированности главы НАБУ они считают недостаточным поводом для увольнения.

Директор НАБУ и его защитники настаивают, что Верховная Рада не имеет права отбирать кресло у руководителя Антикоррупционного бюро. Говорят: необходимы одновременно два условия - предложение 150 депутатов (оно есть) и обвинительный приговор суда в уголовном преступлении. Суд признал Сытника коррупционером, но, отмечают антикоррупционные активисты, не в уголовном преступлении, а в административном. Более того, директор НАБУ присужденный ему штраф в размере 3400 тыс. собирается оспаривать и не где-нибудь, а в Европейском суде по правам человека.

В то же время с другой стороны звучит убежденность, что Рада вполне может принимать решение об увольнении директора НАБУ на основании тех материалов, которые есть в наличии сегодня. И, скорее всего, совершит этот шаг даже несмотря на риск спровоцировать длительные судебные разборки по поводу правильности или неправильности такого решения.

Углава - не вариант

Интересным является вопрос преемственности. В законе о НАБУ четко не определено, кто будет выполнять обязанности директора после увольнения.

Закон о НАБУ не содержит четкой формулировки относительно исполняющего обязанности. Из него следует, что Бюро просто обречено оказаться в безвластии на период проведения конкурса и назначения нового руководителя. Тем временем из некоторых источников звучит предположение, что обязанности директора после увольнения Сытника автоматом начнет выполнять его заместитель Гизо Углава. Но рискнем предположить, что в случае увольнения Сытника, у Углавы не будет шансов порулить НАБУ.

И основанием для такого предположения является схема по замене руководителя другого неклассического правоохранительного органа - Государственного бюро расследований. В законе об этом ведомстве предполагается, что в случае увольнения или исчезновения в неизвестном направлении директора ГБР его обязанности до проведения конкурса и назначения победителя попеременно выполняют заместители. Каждый - по 60 дней.

Однако все мы были свидетелями, как президент вслед за указом об увольнении Романа Трубы молниеносно издал указ о назначении Ирины Венедиктовой исполняющей обязанности. И никто особо не оглядывался на то, что такое решение несколько не совпадает с предписаниями закона.

Поэтому в случае с НАБУ, когда вообще законодатель умолчал о временном управлении Бюро, у президента будет еще больше мотиваций для авторитарного назначения и. о. И существуют очень большие сомнения, что полномочия могут перейти к Углаве.

ЗеНАБУ

Если наше предположение является верным и в администрации США сбросили с себя бремя ухода за неразумным украинским антикоррупционным ребенком, Зеленский становится относительно свободным в выборе кандидата на должность исполняющего обязанности с последующим полноценным назначением.

Учитывая, что логика кадровых решений Зеленского часто остается совершенно непредсказуемой, это может быть как человек из близкого окружения, которому Зеленский в определенной мере доверяет, так и навязанная ему кандидатура, которая выгодна какой-то группе влияния возле президента.

Поскольку "иванов баканових" у Зеленского не хватает уже давно, более вероятным остается второй путь. И в данном случае стоит вспомнить, что наибольшую заинтересованность в проводах Сытника, по крайней мере публично, высказывает группа поддержки Коломойского. Поэтому не удивительным будет, если Игорь Валерьевич имеет конкретные планы, как можно эффективно приспособить НАБУ.

Наконец свое видение будущего директора НАБУ может иметь и глава президентского Офиса Андрей Ермак, который с удовольствием пустил бы эту должность в размен ради получения тех или иных политических выгод.