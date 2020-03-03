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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Битва за 179 округ: Почему Зеленский отдает Харьковщину ОПЗЖ

17:57 03.03.2020 |

Политика

 Игорь ПЕТРЕНКО / Деловая столица

Выдвиженка пропрезидентской партии Виктория Алексейчук сошла с дистанции в забеге за мандатом в округе 179, находящемся на Харьковщине. Тем самым, "слуги" еще больше обострили вопрос: а есть ли им с чем идти к людям на местных выборах?

Менее чем через две недели, 15 марта, должно состояться голосование на промежуточных выборах по одномандатному 179-му округу (центр в г. Краснограде, Харьковщина, в границы округа входят город Лозовая, Лозовской, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский и Сахновщинский районы). По данным Центризбиркома, проголосовать на округе смогут практически 147 тысяч избирателей, которые придут на 189 избирательных участков. Или не придут, если голосование будет сорвано. Почему, кем и для чего?

В июле прошлого года, подтвердив на то время общеукраинскую тенденцию, с большим преимуществом (50.61% в отличие от 17.25% у ближайшего соперника - главы Харьковского облсовета Сергея Чернова и 11.26% у промышленника Анатолия Гиршфельда) здесь победил кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер. В ноябре 2019 года он был назначен главой Харьковской облгосадминистрации и сложил депутатские полномочия.

Довыборы на Харьковщине могут стать последними мажоритарным в истории Украины: новый Избирательный кодекс предполагает организацию следующих кампаний по пропорциональной системе с открытыми списками. До сегодняшнего дня за депутатский мандат на 179 округе соревновались практически 40 кандидатов. От ведущей политической силы страны, "Слуги народа", участие в выборах принимала 43-летняя Виктория Алексейчук, известная разве что провалом на досрочных выборах в Раду 2019 года, когда она единственной из харьковских мажоритарщиков-"слуг" проиграла на 174-м округе кандидату не из ЗЕ!команды Александру Фельдману. Но с сегодняшнего дня выдвиженцев от "СН" в 179-м округе не будет - ЦИК снял Алексейчук с гонки в связи с ее заявлением об отказе от участия.

Напомним: недовольство относительно ее выдвижения возникло в самой среде "зеленых". Съезд партии, на котором выпускницу Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого делегировали на 179-ый округ, был созван в условиях секретности, в нем принимали участие около 30 делегатов, большинство из которых вообще не знали, что происходит. Анонимный Телеграмм-канал "Темный рыцарь", который связывают с группой влияния Коломойского в стане "слуг", писал, что в действительности съезда не было и что партия "пробила очередное дно".

При этом правящая партия пренебрегла значительно более сильной кандидатурой 44-летнего Алексея Кайдаша, бывшего известного легкоатлета, экс-руководителя избирательного штаба Кучера, который летом провел успешную кампанию и хорошо знает проблемы округа. Кайдаш написал в сети Фейсбук: "Чувствую, что с моей решительной позицией я не буду кандидатурой от партии "Слуга народа". Там очень хилые ребята" и ушел из ЗЕ!команды. Баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Данная ситуация продемонстрировала как невысокие лоббистские возможности нынешнего главы облгосадминистрации, так и отсутствие нормальной кадровой работы у "слуг", которые до сих пор не сумели создать на Харьковщине региональную структуру своей партии. Это превращает их великолепные стартовые возможности в потенциальный пшик, который может ождать партию власти по результатам довыборов.

Основные конкуренты Кучера, Чернов и Гиршфельд, от участия в довыборах отказались. Не включился в кампанию, несмотря на ожидания, и бывший заместитель главы президентской администрации Януковича Андрей Портнов - о таком варианте, который мог спутать карты всем остальным участникам гонки, писали СМИ.

По факту в округе конкурируют несколько бывших нардепов: 37-летняя кандидат от "Европейской солидарности", депутат 8 созыва от "Самопомочи" Виктория Пташник и 44-летний глава Харьковской облорганизации партии "Свобода" Игорь Швайка, который являлся депутатом парламента 7 созыва от "Свободы" и министром аграрной политики в первом правительстве Арсения Яценюка.

И все же главной претенденткой на победу эксперты и социологи считают 35-летнюю Юлию Светличную, бывшую заместительницу главы, а в 2016-2019 гг. - главу Харьковской областной государственной администрации, депутата областного совета. Между прочим, Светличная была самой молодой главой ОГА в украинской истории и первой женщиной на этой должности на Харьковщине. Ее преемником в облгосадминистрации как раз стал Кучер. После увольнения Светличная претендовала на должность заместителя секретаря Совбеза и даже подала соответствующую декларацию, и впоследствии сообщила о намерении баллотироваться в Раду. Некоторые СМИ называют Светличную креатурой бывшего главы администрации президента Порошенко Игоря Райнина, который на данный момент занимается усилением влияния на Харьковщине "Оппозиционной платформы - За жизнь" в статусе главы областной организации партии Виктора Медведчука - Юрия Бойко.

Рядом с такими кандидатами фигура "слуги" Алексейчук выглядела весьма неубедительно. По данным опроса, проведенного на 179-м округе социологической группой "Рейтинг", Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% намерены отдать предпочтение Алексейчук, 8,5% поддерживают представителя "ОПЗЖ" Александра Диденко. Рейтинг остальных кандидатов менее 2%.

Учитывая в целом печальную картину для выдвиженки "слуг", по Харьковщине поползли слухи, что власть якобы ищет варианты, как протянуть свою кандидатку. Или же вообще сорвать выборы. О таком риске предупреждали в Комитете избирателей Украины, в котором сделали соответствующее заявление. КИУ отмечает "возможные злоупотребления в работе окружной избирательной комиссии по причине существенной замены в ее составе". Неожиданно, без объяснения причин и мотивов, постановлением Центризбиркома №57 от 24 февраля были заменены половина членов окружной избирательной комиссии (ОИК). Досрочно прекратили полномочия глава и член комиссии от партии "Слуга народа", а также синхронно заменили четырех членов комиссии, включенных в ОИК по представлению главы ЦИК.

Комитет избирателей привлекал внимание к синхронности замены членов комиссии и от партии, и от ЦИК. Это грозит "осуществлением незаконных действий во время голосования и установления результатов выборов". Прецеденты использования технологии срыва выборов в Украине уже использовались во времена всевластия регионалов: в 2012 году Центризбирком принял решение о невозможности установить результаты голосования на 5 избирательных округах.

Источники Depo.ua сообщали, что новых членов ОИК "прислали" из Киева. Они утверждали: если дела для партии Зеленского будут идти плохо, то по разным причинам эти люди могут просто не придти на округ в день голосования. Тогда выборы на 179 округе будут сорваны.

Были и другие намеки на "горячее" развитие событий на округе. За две недели до выборов президент неожиданно сменил глав районных администраций на 179 округе, назначив Максима Карплюка в Сахновщинской, Андрея Засеева в Лозовской, Александра Кайдаша - в Красноградской, Джамала Стаценко - в Кегичевской и Елену Петренко - главой Зачепиловской РГА.

Однако сегодняшнее решение Центризбиркома относительно Алексейчук означает, что "слуги" все же решили за мандат в этом округе не бороться. Причина отказа лежит на поверхности - низкий рейтинг как "зеленой" кандидатки, так и падение рейтинга власти в целом. Проще говоря, чтобы не опозориться, решили просто не участвовать. Кое-кто назовет данный шаг рациональным, однако, считают эксперты, промежуточные выборы в 179-м округе должны были стать для "слуг" тем испытанием, из которого прошлогодние фавориты всех избирательных гонок должны были выйти победителями. Теперь же избиратель увидит, что власть - слаба. Ведь боязнь проигрыша - это признак слабости.
 

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