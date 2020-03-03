Гончарук может остаться: Как Зеленский планирует сменить правительство и силовиков

Юрій Васильченко / Depo.ua

Президент Зеленский в перипетиях вокруг правительства оказался в ситуации, когда каждый следующий шаг, даже если сейчас он кажется выигрышным, за полгода-год может иметь негативные последствия.

Телеграм-канал, который связывают с одной из групп влияния в Зе-команде, сообщил: ряд сайтов будут отбеливать Гончарука и "соросят". На самом деле, свои претензии к премьеру и значительной части членов нынешнего правительства им следует направить не журналистам, а президенту Зеленскому, которого, по информации источников Depo.ua, убедили оставить нынешнего главу правительства, а в Кабмине провести лишь косметические изменения. Издание Mind.ua также подтвердило - Гончарука увольнять не планируют, заявление не писал.

Перестановки в Кабмине будут подаваться под соусом усиления правительственной команды в ожидании мирового экономического кризиса. А все экономические неурядицы, которые накроют Украину, станут последствиями коронавируса. Это же из-за него в мире кризис.

Почему Алексей Гончарук остается

По источникам Depo.ua, после длительных торгов всех со всеми было решено, что нынешний премьер-министр доработает до окончания иммунитета, полученного им от парламента в прошлом году. Сам Гончарук по состоянию на утро вторника писать заявление на увольнение отказался. Правильно или не правильно он сделал лично для себя, покажет время. Сейчас же понятны несколько моментов. Первый - со стороны Кабмина и его группы поддержки в СМИ и соцсети был удачно заброшен тезис о том, что на главного чиновника давят якобы за его конфликт с группой Коломойского за решение о смене менеджмента в "Центрэнерго". Если Гончарука и дальше будут вынуждать к отставке, может быть раздут грандиозный скандал со значительными имиджевыми потерями для президента Зеленского. Хотя само присутствие Гончарука в правительстве - это также удар по рейтингам президента.

Второй момент: если премьер остается, это означает три вещи - он мог выторговать продолжение своей работы и работы в правительстве людей из его окружения - Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Анны Новосад (относительно Тимофея Милованова, то, как говорят источники, он может остаться на посту, но возглавляемое им министерство после принятия закона о земле разделят, и аграрная тема отойдет к какой-то из групп влияния в обмен на лояльность); Гончарука оставляют в качестве некой "машины", еще не использовавшей свой ресурс, однако в эту машину подсадят пассажиров, которые будут указывать водителю, куда ему ехать, ему эти указания придется терпеть; за Гончарука вписался Запад. А остаться без его финансовой помощи сейчас на Банковой боятся.

Кто уйдет и кто придет

По данным наших источников, в Кабмине проведут косметические перестановки, но они будут поданы так, что электорат "зеленых" поверит в усиление правительственной команды. Среди ключевых отставников называют руководителя МИД Вадима Пристайко (у него якобы конфликт с главой ОП Андреем Ермаком), министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (она может стать первым министром в мире, уволенным во время пребывания на карантине) и министра обороны Андрея Загороднюка. В то же время эксперты не исключают, что Гончарука все-таки заставят пожертвовать кем-то из своей группы в Кабмине.

В кабинет Пристайко сватают нынешнего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу. На место Зоряны Скалецкой кандидата еще подбирают. Потому что там очень горячее кресло, не каждый захочет. А вот среди возможных преемников Загороднюка называют бывшего депутата Андрея Сенченко, о котором Depo.ua на днях писал, и генерал-майора Андрея Тарана. Обе фигуры могут быть восприняты неоднозначно. Сенченко из-за своей непримиримой позиции в отношении любых компромиссов со страной-агрессором в связи с аннексированным Крымом может быстро вступить в конфликт с "ватным" окружением главы государства; в свою очередь, вокруг Тарана возникали громкие скандалы. В 2015 году он был представителем Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе, и 15 июля того же года в Twitter СНБО появилось сообщение об увольнении генерала по подозрению в государственной измене. Это сообщение опровергли. Таран занимал еще несколько должностей, пока в апреле 2016-го не ушел в запас. По данным СМИ, его назначение в Минобороны продвигает Андрей Ермак. На Банковой считают, что опыт этого военнослужащего в общении с россиянами в СЦКК может пригодиться в политике примирения на Донбассе. Интересно, ветераны украинско-российской войны тоже так считают?

Также могут добавить в состав Кабмина еще одного вице-премьер-министра по вопросам промышленности. А глава "правоохранительного" комитета Рады Денис Монастырский в понедельник предположил, что на должность вице-премьера может претендовать руководитель министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Также источники утверждают, что после принятия закона об обороте земли должность министра финансов может потерять Оксана Маркарова. К ней в ОП якобы есть претензии относительно реальных показателей бюджета, ОВГЗ, помощи главному таможеннику Максиму Нефедову, которого в "зеленой" команде не любят, и других моментов. Ей на смену прочат Игоря Уманского, которого называли возможным премьером еще в августе прошлого года. Это опытный управленец, который последний раз работал в Кабмине еще при премьерстве Арсения Яценюка, но уволился с должности заместителя главы Минфина из-за несогласия с деятельностью Наталии Яресько. Говорят, у него давно наладились хорошие отношения с "зелеными", теперь они могут конвертироваться в должность министра финансов. К тому же против Уманского ничего не будут иметь в МВФ, это для ОП важно, учитывая потребность в очередном транше.

Кто еще может попасть под горячую руку? Называют и министра соцполитики Юлию Соколовскую, и министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду, другие же говорят, что она останется, но министерство разделят на два - под ее руководством оставят вопросы ветеранов, а проблемы ВОТ и ВПЛ передадут в сферу влияния лиц, приобщенных к тематике национального примирения. Одни говорят, что портфель отдадут кому-то, связанному с Ринатом Ахметовым, другие - Сергею Сивохо. Есть слухи, что будет отдельное министерство оккупированных территорий, на которое поставят Алексея Резникова. А как будет - узнаем уже в ближайшее время.

Зачем планируют заслушать правоохранителей

Среди вопросов внеочередного заседания - отчеты руководителей правоохранительных органов. В связи с этим пошли активные слухи о возможном увольнении с должности генпрокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника. О негативе для Зеленского в случае замены Рябошапки на нынешнего главу СБУ Ивана Баканова мы уже писали. Впрочем, скорее всего, нынешний генеральный на своей должности останется, хотя и вынужден будет выслушать в среду много претензий в свой адрес. То же касается и Артема Сытника. Чтобы его уволить, нужно либо внести соответствующие изменения в законодательство, что раскритикуют наши американские партнеры, либо назначить аудиторов, которые наконец проверят работу Антикоррупционного бюро и сделают свои выводы. Это займет определенное время, однако другого варианта пока нет.

Но, похоже, увольнение руководства правоохранительных органов не стоит сейчас в повестке дня. От Рябошапки, Сытника, Венедиктовой, Авакова будут требовать быстрых посадок. Их уже этой весной пообещал заместитель председателя фракции "слуг" Александр Корниенко. Что это означает? Что правоохранительные органы должны будут обеспечить зрелища для народа, которыми будут прикрывать дыры в экономической политике правительства. Проще говоря, силовики становятся сейчас для власти важнее, чем социально-экономический блок Кабмина. Так как без смены премьера и кардинальных, а не технических перестановок в правительственной команде существенных сдвигов не будет. А вот шоу с посадками точно хватит либо до окончания иммунитета правительства Гончарука, либо до осени, когда состоятся местные выборы. Потом подавляющее большинство "жертв" избежит ответственности, потому что сажать своевольно нельзя, но это уже другая история, о которой избирателям сегодня говорить не будут.

Внешняя реакция

Украина - не заброшенный остров в безграничном океане, поэтому на кадровые перестановки в Кабмине и других органах власти будут смотреть достаточно внимательно. И будут делать выводы, и попытаются извлечь из этой ситуации пользу для себя. Если для западных партнеров и старших товарищей той части правительственной команды, которую у нас клеймят как "соросят", ее сохранение, пусть и в неполном составе, станет сигналом продолжения сотрудничества Киева с МВФ и другими кредиторами, то в России это сочтут слабостью Зеленского.

Было бы очень хорошо, если бы мы могли сказать: "Нам на мнение Кремля наплевать". Но так можно было бы говорить, если бы, во-первых, правительство своими экономическими причудами не подрывало доверие к президенту и власти в целом; во-вторых, если бы разговоры об изменениях в Кабмине материализовались в полную перезагрузку, в результате чего должности получили не "профаны"; в-третьих, полумеры с правительством - это начало серьезной турбулентности во власти. Также не следует забывать о четвертом моменте - власть стала на путь компромиссов с Москвой, и та со снижением рейтинга Зеленского, "слуг", Кабмина будет хотеть все больших и больших уступок и компромиссов.

А рейтинги будут снижаться, хотя, не исключено, на несколько недель после завтрашнего пиара в парламенте они немного вырастут. Но будет ли фракция "слуг" дальше поддерживать правительственные инициативы? Есть сомнение, что законопроекты за подписью Гончарука легко будут проходить в сессионном зале. Потому что много "слуг" не хотят видеть его премьером. Уменьшится ли градус критики действий Кабинета Министров? Наоборот, он вырастет. Что автоматически будет бить по президенту. И все это, к сожалению, абсолютно устраивает Россию и ее агентов влияния в Украине.