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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино

08:44 03.03.2020 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне весьма драматических событий в мире в виде войны в Сирии и эпидемии коронавируса война на Донбассе занимает все меньше места в информационном потоке, причем даже наших СМИ.

А на линии фронта, тем не менее, происходят весьма драматические события, которые могут иметь крайне отрицательные последствия для Украины уже в ближайшее время.

Речь идет о возне, которая идет вокруг будущих "зон разведения" на линии соприкосновения. О том, что процесс точечного отвода наших армейских частей неизбежен раз за разом повторяют все наши политические и военные деятели на всех уровнях. Из последних заявлений стоит вспомнить, например, недавнее от министра обороны Андрея Загороднюка.

Тем более, что разведения стало одним из условий того, что Путин примет президента Зеленского и даже разрешит попиариться на очередном "обмене пленных", когда вместо убийц наших детей мы получаем "любителей русского мира": "консервы", которые могут взорваться у нас в любой момент.

То есть фактически остается только один вопрос - где именно будет отведение. Оккупационным властям очень нужно отвести наши войска там, где им стратегически и тактически выгодно, получив как можно больше населенных пунктов в качестве "живого щита" в так называемой "серой зоне".

С нашей же стороны с подачи европейцев упор делается на гуманитарном характере разведения войск. И именно вокруг этого и крутятся последние месяца три переговоры в Минске. Хотя официально заявлений о конкретных участках нет, однако неофициальная утечка информации как с российской стороны, так и с нашей свидетельствует о том, что Россия все-таки пропихивает крайне невыгодные для нас (хотя любое отведение войск на нашей же территории - уже предательство) участки.

Итак, судя по всему, на сегодня предварительно согласовано разведение только на одном участке - это район вблизи одного из пяти контрольно-пропускных пунктов "Гнутово" (фактически с. Пищевик Волновахского р-на, одноименный населенный пункт находится южнее).

Остальные предложение России выглядят совсем уж неприемлемыми для нашего военно-политического руководства - по крайней мере в стратегическом плане уж точно. Итак, оккупанты предлагают на выбор отведение войск в районе следующих населенных пунктов: Счастье, Веселогоровка, Рассадки, Широкино, Авдеевка.

Отведение в Счастье означает сдачу стратегически важной ТЭЦ, Широкино - это приближение линии фронта к Мариуполю, а Рассадки - к Бахмуту, а об Авдеевке я вообще просто промолчу.

Принуждение к разведению. Как оккупанты заставляют Зеленского отвести войска от Счастья и Широкино

 

Причем, судя по неофициальной информации, россияне настаивают исключительно на разведении в районе населенных пунктов, а не в поле как это было в предыдущий раз. И эта их позиция понятна в тактическом плане - им кровь из носу нужны заложники из числа местных жителей.

Наша делегация в Минске, по крайней мере пока, весьма агрессивно пытается отбиться от таких вариантов. И тут включается пресловутый российский механизм "принуждения к миру", который мы видели в действии осенью прошлого года перед предыдущим "разводом". То есть на тех участках, которые им нужны, они резко активизируют боевые действия. И это происходит прямо сейчас. Посудите сами.

Так, 1 марта в районе Счастья, а конкретно под Нижнетеплым Станично-Луганского района Луганской области управляемой противотанковой ракетой боевики поражают грузовой автомобиль 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Причем машина, груженная продовольствием, была поражена с расстояния около 3500 м - почти предельным для самого распространённого у боевиков ПТРК "Фагот".

В результате попадания в кабину погиб сержант родом из Мариуполя (1979 г. р.), еще двое солдат получили ранения, а еще двое - боевое поражение. Хотя утверждается, что всех раненых оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь, однако оценить тяжесть ранений на сегодня не представляется возможным.

А буквально на следующий день целенаправленно была обстреляна из 120-мм минометов прифронтовая Красногоровка. Причем вследствие разрыва мины возле жилого дома взрывной волной выбиты оконное стекло, осколками которого была ранена местная жительница (1946 г.р.). Женщина оперативно была доставлен в больницу г. Красногоровка.

С полной ответственностью стоит сказать, что это не последние подобные случаи - тактика уже отшлифована за годы войны. И после таких обстрелов вполне вероятно мы услышим заявления наших политиков и даже военных, что разведение будет способствовать прекращению огня.

Что это не так достаточно вспомнить предыдущий опыт "разведения" - бои тут не только не затихли, но идут по нарастающей. С гибелью и ранениями наших военнослужащих и гражданских. Достаточно вспомнить хотя бы события вокруг Золотого-5 буквально недавно. Тогда погиб как минимум один наш военнослужащий.

Таким образом, на сегодня можно говорить, что ситуации с очередным отведением нашей группировки (которое, кстати, не прописано ни в каких Минских договоренностях, на которые так любят ссылать в России) патовая. Для Зеленского и его команды, рейтинг которой тает буквально на глазах, потерять даже иллюзорную поддержку в армейских кругах смерти подобно. А вполне очевидно, что очередное отведение крайне негативно будет воспринято в армии и тут уже сменой начальника Генерального штаба или министра обороны не обойдешься.

С другой стороны, очень серьезно психологически и дипломатически давит Путин, который держит на крючке Зеленского его предвыборными обещаниями быстро завершить войну на Донбассе, и выкручивает руки, выдвигая все новые и новые условия для встречи в Нормандском формате.

Как в этих условиях сыграет новая власть, где за внешнюю политику отвечает даже не министр иностранных дел, а клерк из офиса президента, совершенно непонятно.
 

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