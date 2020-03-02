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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Замена Рябошапки: Отдаст ли Зеленский Генпрокуратуру Баканову

18:01 02.03.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Пока депутаты все еще ждут документы, которые должны рассматриваться на внеочередном заседании Верховной Рады, усиливаются слухи об отставке не только премьера Гончарука.

Алексей Гончарук, Артем Сытник и Руслан Рябошапка. Эти три чиновника чаще всего упоминаются среди возможных отставников после внеочередного заседания парламента, которое по призыву президента Владимира Зеленского должно собраться в эту среду. Если отставка Гончарука вместе со всем составом Кабинета министров в соцсетях и СМИ уже воспринимается как свершившийся факт, то с Сытником и Рябошапкой дело сложнее. Уволить обоих законным способом сложно. Директор НАБУ прикрыт не только требованием закона о проведении аудита возглавляемого им ведомства, но и позицией западных партнеров, с которыми придется договариваться. Они понимают, что внесение Сытника в реестр коррупционеров подрывает доверие к Антикоррупционному бюро, однако боятся потерять свое влияние на этот орган в случае замены его руководителя. Возможно, что-то изменится после встречи Зеленского с послами "Большой семерки". По данным источников, такая встреча состоится завтра.

Что же касается Рябошапки, то сейчас в Верховной Раде возобновили сбор подписей за его увольнение. Сбором автографов коллег занимается Антон Поляков, исключенный из состава фракции "слуг". Сам Генпрокурор отреагировал на желание отобрать у него должность лаконично: "Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не произойдет". То есть, в успешное голосование за свою отставку Генпрокурор не верит. Но все может измениться, если на Банковой примут решение поставить во главе ГПУ действительно "своего" руководителя. Рябошапка хотя и сблизился с Зе-командой, но он не "кварталовец", более того, его карьерный рост при новой власти связывали с Андреем Богданом, который впал в немилость президента и ушел с должности главы президентской канцелярии.

В СМИ уже называют и возможных преемников Рябошапки - нынешнего главу СБУ, давнего друга и одноклассника Зеленского Ивана Баканова и Сергея Ионушаса, народного депутата из фракции "Слуга народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Его считают близким к Баканову. Ионушас - адвокат, руководитель юридической фирмы "Гелон", работал с командой "95 квартала", где занимался оформлением авторских прав. То есть, его можно отнести к группе "кварталовцев". "Своих" для президента.

И все же большинство экспертов склоняются к тому, что если Рябошапку и менять, то на Баканова. Потому что Зеленскому во главе Генпрокуратуры нужен не только свой человек, но и такой, который не будет бояться обвинений в политической мотивированности дела против предшественников и будет готов идти до конца. Нынешнему Генеральному его критики вменяют торможение дел, касающихся Петра Порошенко и других деятелей прошлой власти. Впрочем, в этой критике больше популизма, чем правды, ведь прокуратура представляет сторону обвинения в суде, а идти в суд без доказательств или с сомнительными доказательствами - гарантия проигрыша. С вытекающими последствиями в виде признания политических мотивов таких дел в ЕСПЧ.

Однако назначение Баканова - также риск. Во-первых, это прямая аналогия с экс-генпрокурором Юрием Луценко, которого считали кумом экс-президента Петра Порошенко. Во-вторых, аналогия с Виктором Пшонкой и Виктором Януковичем. Его также называли кумом тогдашнего президента. Этот факт он опровергал. Как, собственно, опровергали кумовские отношения и Луценко с Порошенко. Однако в общественном сознании до сих пор бытует мнение, что президенты очень любят ставить во главе Генпрокуратуры своих кумовьев.

Но кроме имиджевых потерь от закрепления в умах граждан мнения, что Зеленский, назначая друзей на высокие должности, ничем не отличается от своих предшественников - к такой мысли украинцы уже привыкают - есть еще одна аналогия, которую обязательно будут проводить оппоненты "зеленых". Когда Янукович стал президентом, Генеральным прокурором был Александр Медведько. Он остался на посту, хотя назначали его еще при президентстве Виктора Ющенко. Несмотря на свои связи с "донецкими" (Медведько до прихода в ГПУ работал на Донбассе), он старался избегать втягивания Генпрокуратуры в политически мотивированные дела. В результате он все же лишился кресла, в которое 4 ноября 2010-го сел Виктор Пшонка. Именно с его приходом на Резницкую активизировались расследования против Юлии Тимошенко и некоторых членов ее правительства, а также против Юрия Луценко. В конце концов, эти лица были осуждены. То есть, если замена Рябошапки на Баканова будет мотивироваться желанием Банковой ускорить процессы против Петра Порошенко и некоторых членов его команды, тогда получим прямую параллель с Януковичем и Пшонкой.

И, последнее - опять про кадровую скамейку. В случае прихода друга Зеленского Баканова в Генпрокуратуру возникнет вопрос, где взять другого друга, который возглавит СБУ. А не максимально приближенному человеку это сверхважное направление вряд ли доверят.
 

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