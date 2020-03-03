Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза

Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл дело против НАК "Нафтогаз Украины" из-за подозрений в злоупотреблении монопольным положением на рынке и завышении цен на газ с ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным комитета, Нафтогаз устанавливал цены для промышленных потребителей выше тех, которые были на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах.

Отталкиваясь от цен для промышленности, Нафтогаз завышал стоимость газа и для населения, утверждает АМКУ.

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Нафтогаз выполняет нормы постановления Кабинета министров относительно цен на газ для населения. Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО.

