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Антимонопольный комитет открыл дело против Нафтогаза
15:46 02.03.2020 |
Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл дело против НАК "Нафтогаз Украины" из-за подозрений в злоупотреблении монопольным положением на рынке и завышении цен на газ с ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
По данным комитета, Нафтогаз устанавливал цены для промышленных потребителей выше тех, которые были на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах.
Отталкиваясь от цен для промышленности, Нафтогаз завышал стоимость газа и для населения, утверждает АМКУ.
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«Нафтогаз» ответил на претензии Антимонопольного комитета
Нафтогаз выполняет нормы постановления Кабинета министров относительно цен на газ для населения. Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО.
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