Тихая премьериада: Кто и как делит «шкуру» еще не уволенного Гончарука

Антон Коломойцев / Depo.ua

Перед президентом Зеленским стоит сложная задача - создать правительство, которое не будет портить рейтинг власти и в то же время не поссорит президента с олигархами.

Количество интриг и информационных вбросов вокруг предстоящих кадровых изменений в правительстве уже давно вышло за пределы разумного. Информационное поле загромождено большим количеством фамилий, вариантов и схем построения будущего правительства. И выловить крупицы истины очень непросто.

Тем более, что сам президент еще не озвучил свою окончательную позицию ни по Гончаруку, ни по силовикам. Хотя именно от него будет зависеть направление решений парламента, который соберется на внеочередное заседание в среду. Но позицию, с которой Зеленский пойдет к депутатам, он озвучит, очевидно, не ранее момента встречи со своей фракцией, которая состоится накануне внеочередного собрания Верховной Рады. Сегодня депутаты просто не знают, что происходит в ОП и какие возможные варианты перезагрузки правительства обсуждаются.

Правительство

Главной интригой остается вопрос, касающийся личности премьера: будет ли заставлять Зеленский Гончарука писать реальное заявление на выход, что откроет путь к переформатированию всего правительства, ведь по закону увольнение премьера тянет за собой и отставку всего правительства. Или ограничится заменой только нескольких министров. И если да, то кем будут эти министры.

За несколько последних дней в премьеры, кроме "99-процентного" по шкале Кошкиной Тигипко, сватали также Авакова, Витренко, Шмыгаля, Богдана и многих других. Кое-кто из "засватанных" сразу опровергал возможность назначения, как, например нафтогазовец Юрий Витренко. Но большинство претендентов таинственно молчат. Чем добавляют оснований для выдвижения и обсуждения различных конспирологических теорий.

Но все это, повторимся, лишь вбросы, которые имеют целью или скомпрометировать ту или иную фигуру, или наоборот, внести какую-то уже подзабытую фамилию в информационное пространство.

Тем временем о том, что собирается делать с правительством Зеленский можно косвенно судить лишь по тому, какой на самом деле может быть мотивация президента к кадровым изменениям и какие факторы на него давят в этом контексте.

А главным фактором, о котором в пылу необъявленной премьериады несколько подзабыли, является падение рейтинга президента, правительства, парламента и монобольшинства. Ведь именно это определило необходимость что-то менять. И, соответственно, каждое кадровое решение будет приниматься Зеленским в разрезе того, как отразится замена на популярности власти.

И с этой точки зрения ключевой и первоочередной становится замена именно председателя правительства Алексея Гончарука, ведь именно с его фамилией связаны основные репутационные неурядицы команды Зеленского. Через такую призму вчерашний ужин Гончарука с Ермаком в индийском ресторане выглядит совсем не как стратегическая встреча единомышленников, а скорее как обсуждение условий капитуляции.

Естественно, что за Гончаруком автоматом должен последовать и ряд министров. В контексте причиненного ими вреда публичной репутации президента рискнем предположить, что в "расстрельные" списки попадут Милованов (минэкономики), Бородянский (минкультспорт), Пристайко (МИД) и Скалецкая (МЗ). А усидеть на своих местах, наоборот, смогут те, кто не отсвечивал особо и, соответственно, не оставил в информационном поле особого негативного шлейфа.

Кто вместо Гончарука

С точки зрения того, кто может стать преемником Гончарука, для Владимира Зеленского этот вопрос является причиной бессонных ночей. Потому от того, насколько удачным окажется его выбор, будет зависеть исправление ситуации с рейтингами. Или хотя бы их сохранение на нынешнем уровне.

Очевидно, что Зеленский рассматривает различные кандидатуры. И в этом он совершенно честно признался, когда его спросили о встрече с Тигипко. Внесение кандидатуры этого подзабытого политика в информационное пространство, пожалуй, было своеобразным измерением общественной температуры на предмет того, какая фигура может быть воспринята электоратом. И результаты замеров, кажется, Банковой понравились не очень сильно. Тем более, что Тигипко подпадает под люстрацию.

Вполне может быть, что Зеленский пойдет альтернативным путем и не станет выдвигать кандидата, который имеет узнаваемость в широких массах. А остановится на очередном ноунейме - темной лошадке, которая вообще не имеет репутации.

Рисками такого варианта является возможность повторения истории с Гончаруком, когда весь негатив главе государства придется разделить с очередным профаном-премьером. Плюсом же может стать определенная оттяжка во времени момента истины, после чего кривая доверия снова потянется вниз - для того, чтобы зашквариться, новому премьеру понадобится определенное время.

Трудности есть у Зеленского и с силовиками, которые устроили межведомственную войну, жертвой которой опять таки становится рейтинг президента. Почти решенным выглядит вопрос по директору НАБУ Артему Сытнику, который потерял свою крышу в виде поддержки из американского посольства. И единственное, что удерживало Раду от расправы - был зависший вопрос земельного закона. Ведь до завершения его рассмотрения парламент не может рассматривать других вопросов. Но внеочередное заседание ВР, инициированное Зеленским, открывает щелочку возможностей и делает отставку Сытника в эту среду вполне реальной перспективой.

Есть основания для Зеленского быть недовольным и действиями генерального прокурора Рябошапки. Последний затеял очень противоречивую реформу прокуратуры и погрузился в ее реализацию с головой. При этом забыв, что в нашей стране ГПУ, кроме органа удовлетворения чьих-то реформаторских амбиций, является также и политическим инструментом удержания рейтинга президента на должном уровне. А на этом фронте у Рябошапки - полный провал. Ведь только ленивый не упомянул в первый день весны про обещанные еще год назад посадки коррупционеров. Но станет ли президентское недовольство поводом для обезглавливания прокуратуры - увидим в среду.

Позиции других силовиков выглядят более-менее уверенными. Венедиктова пока не успела сильно накосячить в своей добросовестной борьбе с Офисом генпрокурора и НАБУ. Аваков выглядит как наибольший опекун президентского рейтинга, а Баканов четко выполняет функции начальника президентской охранки, вовремя поднося Зеленскому нужные папочки с документами.

В то же время нельзя игнорировать такой важный фактор при отборе кадров, как интересы олигархов. Виктор Пинчук и Игорь Коломойский выстраивают бизнес-процессы и заинтересованы в лояльном правительстве. Есть свое видение конфигурации кабинета министров и у Рината Ахметова, который демонстрирует постоянство в умении сближаться со всеми президентами, которых судьба заносит на этот пост. И именно Ахметова может устраивать ситуация с увольнением Гончарука и назначением и.о. премьера Дениса Шмыгаля, которого связывают с олигархом.

Все эти моменты диктуют Зеленскому определенные условия предстоящей кадровой ротации, где нужно филигранно согласовать потребности своего рейтинга с объективным положением вещей в украинской политике и бизнесе. И сделать это настолько предусмотрительно, чтобы в будущем эти аспекты не начали вредить друг другу и раньше, чем следует, портить настроение президенту своим негативным влиянием на его политическое лицо.