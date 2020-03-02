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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер

11:48 02.03.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

У Зеленского есть перед глазами живой пример Тимошенко, которую угораздило отвечать за экономику тогда, когда внезапно грянул экономический кризис.

Госстат уже восьмой месяц подряд приносит на Банковую плохие вести о ситуации в промышленности. В январе промышленное производство упало на 5,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Печальные цифры зафиксированы почти по всем важнейшим направлениям. В частности, на 11,8% сократилось производство в энергетике, на 19,2% упала угледобыча, на 3% - добыча нефти и газа, на 1,5% - добыча металлических руд. На 10,3% уменьшилась продукция металлургии и на 10,5% - машиностроения; в частности, производство автомобилей и других транспортных средств упало на 15,5%. Фармацевтика показала падение на 14,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции - на 7,6%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия - на 2,3%.

Промышленный спад наблюдается в 16 из 24 областей Украины, а также в Киеве. При этом шесть областей показали сокращение промышленной продукции более чем на 10%: Луганская (на 26%), Тернопольская (на 15,3%), Днепропетровская (на 13,8%), Винницкая (на 12,1%), Закарпатская (на 10,7%) и Донецкая (на 10,1%).

Падение промышленного производства началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3%, в июле - на 0,2%, в августе - на 1,7%, в сентябре - на 1,1%, в октябре - на 5%, в ноябре - на 7,5%, в декабре - на 7,7%. И если по итогам января-мая был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. Факт тем более прискорбный, что в предыдущие три года промышленность росла: в 2016-м - на 2,8%, в 2017-м - на 0,4%, в 2018-м - на 1,6%.

Кумулятивный эффект трех кризисов

Разумеется, нынешнее падение - это прежде всего результат экономической политики Зе-команды: президента Владимира Зеленского, правительства Алексея Гончарука и монобольшинства "слуг народа" в парламенте. Напомним самые пагубные удары, которые Зе-власть нанесла по промышленности.

Во-первых, это решение Зе-власти импортировать электроэнергию из России и Беларуси в интересах бизнеса Игоря Коломойского, что привело к сокращению загруженности украинских электростанций и, как следствие, к падению добычи энергетического угля. Во-вторых, это ускоренное наращивание Зе-властью внешнего госдолга в целях латания бюджетных дыр, что привело к резкому и экономически необоснованному укреплению гривни и, как следствие, к снижению способности украинских металлургов и аграриев экспортировать свою продукцию. А в-третьих, это предпринятые Зе-властью нападки на крупнейших инвесторов - наверное, с целью демонстрации привлекательного инвестиционного климата. В частности, можно вспомнить удары Зе-власти по компании "АрселорМиттал Кривой Рог", у которой СБУ арестовывала новое оборудование стоимостью $150 млн, по табачным компаниям, подвергнутым "акцизному вымогательству", по компаниям зеленой энергетики, которым стали урезать зеленый тариф. Этот перечень можно продолжать и продолжать.

Впрочем, хотя алчность и некомпетентность Зе-власти очевидны, все же не только они одни виновны в тех негативных тенденциях, которые все более четко проявляются в нашей экономике. К локальному кризису, порожденному нашими внутренними причинами в лице Зе-команды, добавился еще глобальный кризис. Он пока что только начинает сказываться на нашей экономической ситуации, но в ближайшие месяцы может стать определяющим.

Для нас особенно большой проблемой является наступление экономического кризиса в Европе. Данные Евростата говорят о быстром замедлении промышленного роста в ЕС. Если в первом квартале прошлого года промышленность ЕС выросла на 6,4%, то во втором - на 5,6%, в третьем - на 4,8%, в четвертом - на 3,6%. Наиболее пугают немецкие цифры: в первом квартале промышленность Германии показала рост на 3%, во втором - на 0,9%, а затем продемонстрировала падение на 0,2% в третьем квартале и на 2,1% в четвертом.

Ухудшение экономической ситуации в Европе, несомненно, будет дополнительной помехой для продвижения наших товаров на европейский рынок. По данным Госстата, экспорт товаров из Украины в страны ЕС уже начал падать. В ноябре прошлого года он сократился на 10,1%, в декабре - на 12%.

Кроме нашего локального кризиса и кризиса в глобальной экономике нарастает еще и третий кризис, который обещает охватить все сферы мирового бытия. Имеется в виду, конечно же, пандемия коронавируса. На днях аналитический центр Oxford Economics обнародовал результаты исследования, согласно которым потери мировой экономики от этой пандемии в текущем году могут составить $1,1 трлн, или 1,3% мирового ВВП. Как поясняют аналитики, потери будут вызваны снижением потребления, стагнацией в сфере туризма и путешествий, ухудшением ситуации на финансовых рынках и сокращением инвестиций.

Совместно эти три кризиса могут дать кумулятивный эффект. И поскольку наша экономика уже ослаблена собственными проблемами, то дополнительные глобальные несчастья могут пустить ее по спирали коллапса: производство падает - компании сплошь в убытке - сворачиваются инвестиции - производство падает еще больше и т. д.

Две перспективы для Зе-команды

До недавнего времени было незаметно, чтобы на Банковой осознавали глубину экономических проблем, возникших перед Украиной. Предметом озабоченности было разве что только наполнение бюджета. И если даже и готовилось переформатирование правительства, то скорее по политическим мотивам и ради фискальных целей, чем для преодоления промышленного спада.

Но в последние дни отношение Банковой к ситуации в экономике явно изменилось. Об этом свидетельствует, например, выступление Зеленского на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли 25 февраля. Он заявил там, что безотлагательно должен быть прекращен импорт угля и электроэнергии. То есть на Банковой уже появилось ощущение приближающегося экономического коллапса и необходимости что-то делать, чтобы его избежать.

Очень тревожным звоночком стали обнародованные на днях Госстатом данные о динамике ВВП в четвертом квартале прошлого года. В первом квартале был рост на 2,5%, во втором - на 4,6%, в третьем - на 4,1%, а в четвертом - только на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это наихудший показатель за 15 кварталов, то есть почти за четыре года. При этом четвертый квартал - это полностью ответственность Зеленского, правительства Гончарука и парламентских "слуг народа".

Что такое ВВП, Зеленский знает. 29 октября прошлого года он хвастался на инвестиционном форуме в Мариуполе: "Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП". И анонсировал: "Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва". Сейчас он понимает, что если прирост квартального ВВП уже уменьшился до 1,5%, то впору анонсировать в нынешнем году не прорыв, а срыв. В пропасть.

У Зе-команды есть перед глазами живой пример того, как внезапно грянувший экономический кризис может искочевряжить судьбу политика, которого угораздило в тот момент быть ответственным за экономику. Имеется в виду Юлия Тимошенко, которая в декабре 2007-го после изнурительной продолжительной борьбы и досрочных парламентских выборов отобрала-таки у Януковича пост премьера. Уже через 10 месяцев Тимошенко видела в глазах Януковича нескрываемое торжество, что это она, а не он будет отвечать за последствия мирового финансового кризиса для украинской экономики. Тот кризис поставил крест на президентских шансах Тимошенко и фактически сделал Януковича президентом. Януковичу для этого даже не нужно было особенно стараться. Достаточно было просто возглавлять оппозицию в то время, как экономика идет под откос.

Нынешняя ситуация напоминает 2008 г. даже в деталях. Сейчас курс доллара заметно ниже, чем в июне прошлого года, когда Зеленский только пришел к власти? Так и при Тимошенко курс доллара, державшийся с 2006 г. на уровне 5,05 грн/$, просел летом 2008-го до 4,84 грн/$ - чтобы затем подскочить до 8 грн/$. На Банковой уже догадываются, что их ждет такой же эффект.

У Зеленского сейчас две перспективы. Первая - сохранять Гончарука во главе правительства или менять его на кого-то другого из своей команды. И так, и так в глазах общества ответственность за положение дел в экономике будет нести Зеленский, поскольку это он подбирал и Гончарука, и других членов правительства, как и парламентских "слуг народа".

Вторая перспектива - поставить во главе правительства вместо Гончарука кого-то чужого, не из своих, дабы затем списать на него все провалы в экономике. Скорее всего, этот кто-то будет из бывшей команды Януковича. Конечно, тут есть проблема, как это подать обществу. Наверное, будет сказано что-то типа: "В мировой экономике начался кризис, поэтому мы пригласили одного из лучших кризис-менеджеров, который сформирует техническое правительство и минимизирует негативные последствия мирового кризиса для украинской экономики". Правда, немалая часть избирателей по-прежнему будет считать Зеленского ответственным за все в стране. Но Банковая будет надеяться, что все-таки у Зеленского есть ядерный электорат, который примет любой его спектакль за чистую правду и будет затем оправдывать его: ну он же хотел как лучше.
 

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