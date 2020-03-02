Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»

Ігор Петренко / Depo.ua

Самый богатый человек страны может очень удачно воспользоваться желанием власти провести местные выборы в ОРДЛО уже осенью этого года.

Председатель фракции "слуг" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера", которая выходит на канале "Украина", принадлежащем Ринату Ахметову, довольно интересно объяснил необходимость предстоящих перемен в правительстве: нас ждет экономический кризис и существует риск эпидемии коронавируса, поэтому Кабмин надо превратить фактически в штаб. Очевидно, избиратель "зеленых" должен в это поверить. Мы же поставим под сомнение именно такую логику кадровых изменений по нескольким причинам.

Первая - о возможном мировом экономическом кризисе говорили еще в прошлом году, поэтому если бы действительно это была причина, то правительство было бы сразу сформировано из антикризисных менеджеров. Поэтому, видимо, речь идет о попытке Банковой заменой непопулярных чиновников спасти рейтинг власти от дальнейшего падения.

Вторая - коронавирус является значительной угрозой, однако пребывание министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в обсервации в Новых Санжарах, а не на своем рабочем месте в Киеве, где бы она принесла значительно больше пользы, ставит под сомнение слова господина Арахамии. И третья причина - обсуждаемые в прессе и в соцсетях фигуры, которыми планируют усилить Кабмин, выглядят скорее попыткой удовлетворить аппетиты тех или иных групп влияния. Впрочем, увидим, кто из этих обсуждаемых фигур получит портфели и какие. Ведь, как вчера сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, заявления об отставке премьера Алексея Гончарука в парламенте еще нет. А это может означать, что торги за должности продолжаются и не исключено, будут длиться вплоть до дня внеочередного заседания Верховной Рады.

А торговаться действительно есть за что. И здесь интересными могут быть не только портфели в правительстве, но и перспективы участия в двух главных событиях этого года в Украине - местных выборах и выборах на временно оккупированных территориях Донбасса. Вероятность последних пока небольшая, однако вычеркивать их из своей повестки дня на 2020-й отечественные ФПГ точно не собираются. Поскольку здесь много различных выгод. Если эти выборы не состоятся, можно играть на том, что Владимир Зеленский не выполнил обещание мира. Если все же будут достигнуты договоренности с Россией о проведении таких выборов, то это открывает новые возможности сразу для нескольких групп влияния, связанных с Донбассом. Как для лиц, которые руководят ОПЗЖ, так и для Рината Ахметова. Он, пожалуй, не прочь вернуть свое влияние на Донбассе, а власть не против, чтобы в случае выборов там в местные советы баллотировались люди, связанные со структурами Ахметова. Пусть и в прошлом, однако это все же лучше, чем главари боевиков.

Также, по мнению экспертов, самый богатый человек страны может помочь "слугам" в восточных регионах нейтрализовать ОПЗЖ - главных конкурентов "зеленых" на мандаты в местных советах. В каком виде это будет - либо как непубличное спонсорство выдвиженцев Зе-команды, либо как участие в финансировании политических проектов вроде "Нашего края", куда войдут представители региональных элит, - увидим ближе к старту предвыборной кампании. Подобная схема сотрудничества вполне взаимовыгодная: у "СН" в этих регионах нет сильных кандидатов, а Ахметову, который на парламентских выборах впервые за много лет не получил серьезного представительства в парламенте, местные выборы интересны как площадка для возвращения своего политического веса. Но делаться это будет не путем оппозиционности к власти, как делают в "Оппоплатформе", а наоборот, лояльности.

Эту лояльность трудно не заметить уже сейчас. На каналах Ахметова спикерам от "слуг" обеспечивают теплые эфиры, не исключено, что информационные рупоры Ахметова в дальнейшем станут опорой Банковой и во время местных выборов. Взамен на новом телеканале "Дом", который будет вещать на ОРДЛО, будут показывать матчи "Шахтера".

Что способны дать донецкому бизнесмену? Если назначение вице-премьера - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля и. о. премьера - не слухи, то это можно считать первой благодарностью Ринату. Также говорят о распределении министерства ветеранов и временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц на два. Та часть, которая после "и", якобы интересна Ахметову. Для легализации влияния на Донбассе через своего лояльного к нему министра.

Просчитывают ли на Банковой риски от подобного сотрудничества? Ведь Ринат Леонидович пытался пригодиться Ющенко, Януковичу, Порошенко. Действительно, он способен подставить плечо Зеленскому и "слугам" и на местных выборах, и в случае выборов в ОРДЛО. Но, видимо, не правильно, если вместе с миром на Донбасс будут возвращаться те порядки, которые там ввели местные кланы еще в бурных 90-х.